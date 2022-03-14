Sophi.io 獲選為 INMA 2022 全球媒體獎的印刷自動化決賽入圍者

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多倫多, March 14, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- The Globe and Mail 的人工智能自動化和優化平台 Sophi.io 在本週獲選為國際新聞媒體協會 (INMA) 2022 年全球媒體獎新聞編輯室轉型最佳創新類別的決賽入圍者。Sophi.io 與 Naviga 合作，並為 Agderposten 自動列印版面，同時提高印刷效率 66%。Agderposten 是一家在挪威為超過 25,000 名讀者提供服務的區域日報。



Sophi.io 的聯合創辦人 Gordon Edall 表示：「Sophi 的自動化機器學習系統是數十年來印刷媒體的最大轉型。我們很高興 Agderposten 選擇與 Naviga 及我們合作。他們致力提高效率和採用突破性技術如 Sophi.io 支援的 Naviga Publisher，應激勵整個媒體行業，迎接人工智能和自動化幫助每個人的未來。」

由 Sophi.io 支援的 Naviga Publisher 是人工智能驅動的系統，以模擬人類決策，並製作如同了解當天新聞的報章頁面，達到高新聞標準。編輯只需大約優先排序新聞文稿，然後按「列印我的報紙」按鈕，即可在幾分鐘內製作自動列印版面，無需範本。自動化這項勞動力密集的任務，讓新聞室專注於真正目標，即找尋新聞，並講述下一個重要的新聞故事。

Agderposten 總編輯 Katrine Lia 說：「這為新聞工作節省許多時間。」 而 Agderposten 的員工往往無法分辨 Sophi 製作頁面和經過編輯處理頁面之間的差異。

全球出版業的大型軟件技術供應商 Sophi 和 Naviga 已與 Agderposten 合作超過一年，而其成功經驗已建立基石，以於今年獲取數十間主要出版機構採用。Sophi 提供先進的人工智能和機器學習技術，並與 Naviga Publisher 合作，可將端到端列印生產工作流程完全自動化。

Agderposten 是第一位使用 Publisher 的客戶。Agderposten 的印刷生產流程現在集中進行，其報紙版面自動化 80%，而最令人注目的是已經減少消耗 66% 時間和資源。這不但降低生產印刷報章的成本，而且更讓記者專注製作數碼內容，而非操作 InDesign。

Agderposten 行政總裁 Øyvind Klausen 表示，隨著越來越多 Agderposten 頁面自動化，以及更多其報章實施印刷自動化解決方案，預計將會節省更多成本和提高更多效率。

全球媒體獎今年從 46 個國家／地區的 252 個新聞品牌獲得 854 位參選者。評審包括來自 24 個國家／地區的 50 位媒體專家，並專注於 20 個類別，包括新聞品牌、媒體平台、訂閱、廣告、數據和見解、產品和新聞室。各類別的冠軍將於 6 月 3 日公佈。

關於 Naviga

Naviga ( https://www.navigaglobal.com ) 是支援豐富媒體業的軟件和服務的領先供應商。其內容參與平台幫助公司建立、豐富、提供內容，並從內容獲利，同時管理從端到端的參與度。其解決方案易於使用、可擴展和靈活。其媒體經驗結合數碼專長，開發了軟件解決方案，以幫助任何內容驅動的業務滿足未來的資訊需求。Naviga 總部位於明尼蘇達州布盧明頓，於世界各地設有區域辦事處，在 45 個國家 / 地區為超過 1,400 家新聞媒體、娛樂媒體、廣播機構、雜誌、金融服務機構和企業客戶提供服務。

關於 Sophi.io

Sophi.io ( https://www.sophi.io ) 由 The Globe and Mail 開發，旨在協助內容出版商作出重要的策略及戰術決策。它是由人工智能和機器學習驅動的自動化、優化和預測解決方案套件，包括 Sophi Site Automation、Sophi for Paywalls 和 Sophi for First Party Data。Sophi 還為 Naviga Publisher 提供印刷及電子報出版的一鍵式自動版面服務。Sophi 旨在改善您的業務中最重要的指標，例如訂戶保留及獲取、參與度、近期程度、頻率及流量。



