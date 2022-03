Rob Jones est nommé Directeur des Opérations (COO) de l’éditeur français UpSlide

L’éditeur UpSlide fait évoluer son organisation pour accompagner sa croissance en France et à l’international et annonce la nomination de Rob Jones au poste de COO.

Rob Jones sera en charge de piloter et d’assurer le bon déroulement des opérations de l’éditeur partenaire de Microsoft, pour permettre à l’entreprise de gagner en agilité et en performance. Cette nouvelle organisation a pour objectif d’améliorer en continu la qualité de service d’UpSlide, pour développer ses parts de marché sur les prochaines années et soutenir sa forte croissance. A horizon 2024, l’éditeur souhaite atteindre un revenu récurrent annuel (ARR) de 25M€, contre 11M€ en 2021.

Avant d’occuper ce poste, Rob Jones était CEO d’UpSlide au Royaume-Uni depuis 4 ans (poste qu’il conserve en parallèle). Il connaît parfaitement l’entreprise, ses équipes, ses produits, son fonctionnement, et a d’ailleurs permis au bureau londonien d’atteindre une croissance de 70% par an d’ARR sur les 3 dernières années. Son parcours chez UpSlide, ses compétences de leader ambitieux et analytique sont valorisées pour endosser ce rôle de COO et préparer l’entreprise à devenir le premier acteur de son marché à l’échelle internationale. Rob Jones bénéficie d’une solide expérience dans les secteurs de la technologie et de la finance où il a occupé différents postes orientés conseil et management.

Rob Jones, COO d’UpSlide : « UpSlide connaît une hyper croissance qui nous amène à nous adapter en continu pour répondre aux attentes de nos clients, et leur offrir des solutions et services de qualité. Notre développement à l’international est également un facteur différenciant, qui nécessite de déployer une organisation toujours plus agile. Je suis heureux de pouvoir prendre en charge la gestion de nos opérations. »