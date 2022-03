English Finnish

Eezy ostaa apteekkien henkilöstöpalveluiden markkinajohtajan Farentan Oriolalta

Eezy vahvistaa strategiansa mukaisesti asiantuntijapuolen henkilöstövuokraustarjoomaansa ostamalla Farenta Oy:n osakekannan Oriola Oyj:ltä.

Farenta on Suomen suurin apteekkien henkilöstöpalveluiden tarjoaja, jonka noin 300 työntekijää työskentelee vuosittain noin 350 apteekissa kautta Suomen. Farentan vuosiliikevaihto on alle 10 miljoonaa euroa.

”Farenta-henkilöstöpalvelut, alan pioneerina ja markkinajohtajana, sopii erinomaisesti palveluidemme joukkoon. On mahtavaa, kun Eezyn osaajien joukko vahvistuu sadoilla apteekkialan osaajilla ja pääsemme palvelemaan apteekkeja ympäri Suomen. Etenemme määrätietoisesti strategiamme mukaisesti laajentamalla uusille toimialoille. Farenta kasvattaa tavoitteidemme mukaisesti merkittävästi korkeasti koulutettujen osaajiemme määrää”, toteaa Eezyn toimitusjohtaja Sami Asikainen.

”Keskitymme entistä vahvemmin ydintoimintoihimme lääkkeiden ja terveystuotteiden jakeluun ja niihin liittyviin palveluihin. Olen iloinen, että Farenta ja yhtiössä työskentelevät apteekkien asiantuntijat saavat uuden omistajan henkilöstöpalveluihin keskittyvästä Eezystä. Palvelua hyödyntävät apteekkiasiakkaamme saavat jatkossakin Farentan kautta vahvaa osaamista liiketoimintansa tueksi”, sanoo Oriolan toimitusjohtaja Elisa Markula.

Kaupan odotetaan toteutuvan 1.4.2022. Osapuolet ovat sopineet, ettei kauppahintaa julkisteta.

