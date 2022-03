HEXO annonce que High Trail renonce à un cas de défaut aux termes du billet garanti

English French

Le présent communiqué de presse constitue un « communiqué désigné » aux fins du supplément de prospectus de la Société daté du 11 mai 2021 à son prospectus simplifié préalable de base daté du 7 mai 2021 dans sa version modifiée le 25 mai 2021.

GATINEAU, Québec, 14 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- HEXO Corp. (TSX : HEXO; NASDAQ : HEXO) (« HEXO » ou « Société ») est heureuse d’annoncer aujourd’hui que HT Investments MA LLC (« porteur du billet »), porteur du billet convertible garanti de premier rang de la Société échéant en mai 2023 (« billet garanti »), a irrévocablement renoncé à tout droit à l’égard du manquement à l’engagement de la Société figurant dans le billet garanti consistant à avoir un BAIIA ajusté positif tel qu’il est défini et calculé aux termes du billet garanti pour le trimestre clos le 31 janvier 2022 (« cas de défaut »).



Le 11 mars 2022, HEXO a donné avis au porteur du billet de la survenance d’un cas de défaut aux termes du billet garanti parce qu’elle ne se conformait pas à l’engagement de la Société figurant dans le billet garanti consistant à avoir un BAIIA ajusté positif tel qu’il est défini et calculé aux termes du billet garanti pour le trimestre clos le 31 janvier 2022.

Le porteur du billet a renoncé irrévocablement à ses droits découlant du cas de défaut jusqu’à la date la plus rapprochée entre le 17 mai 2022 et la date à laquelle l’opération proposée annoncée le 3 mars 2022 entre la Société, le porteur du billet et Tilray Brands, Inc. (« Tilray »), dans le cadre de laquelle Tilray devrait faire l’acquisition du billet garanti auprès du porteur du billet, est résiliée (« date de fin de l’abstention »), étant également entendu que la Société, le porteur du billet et Tilray ont convenu de reporter la date de fin de l’abstention s’ils demeurent engagés dans des négociations de bonne foi en vue de réaliser l’opération proposée.

En conséquence du cas de défaut, le porteur du billet aurait eu le droit de déclarer le billet garanti ou toute partie de celui-ci exigible et payable immédiatement en espèces selon un montant équivalant à 115 % du capital impayé du billet garanti. Le capital impayé actuel du billet garanti, qui a été émis avec un capital initial de 360 000 000 $ US mais a été réduit par le porteur du billet par des rachats, s’élève à 208 665 185 $ US.

