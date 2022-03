Vélo Mag présente son assistant d’achat vélos de route, gravelle et électrique - En kiosque dès maintenant!

MONTRÉAL, 14 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Encore cette année, le vélo est à l’ordre du jour et le magazine Vélo Mag publie son assistant d’achat dans ce contexte particulier. Au menu dans cette édition 2022 : des idées pour trouver un vélo malgré la pénurie, un coup d’œil sur les tendances de la saison, des conseils pour les débutants, des suggestions de vélos et d’accessoires qui nous ont tapé dans l’œil.



« Le vélo gagne en popularité et il devient de plus en plus difficile d’en trouver. Le consommateur va devoir travailler plus fort, élargir sa zone de recherche et surtout être patient. Le plaisir de trouver le modèle de ses rêves n’en sera que plus fort. Le vélo est plus que jamais synonyme d’évasion, il emprunte de plus en plus les chemins de gravelle et les sentiers dans le bois. Et ce n’est pas de s’arrêter, surtout à 2 $ le litre d’essence! », souligne Jacques Sennéchael, rédacteur en chef de Vélo Mag.

Les vélos de 2022

Le vélo de gravelle

Aussi à l’aise sur le bitume que sur les chemins de garnotte, il se diversifie de plus en plus pour répondre à plusieurs pratiques. De la performance au cyclotourisme, il est l’outil de choix pour sortir des chemins battus.

Le vélo à assistance électrique

L’autonomie n’est plus un problème. Il apporte le coup de pouce nécessaire pour de plus longues sorties, pour des parcours plus difficiles et pour suivre ses amis en meilleur forme.

Le vélo de montagne

Jamais l’offre de sentiers de vélo de montagne n’a été aussi généreuse. Ça tombe bien, la pratique explose et ce pour toutes les catégories de la population.

Aussi à lire dans le tout premier numéro de l’année…

Pourquoi les minorités utilisent si peu le vélo? Notre journaliste a creusé cette question en rencontrant ceux qui veulent les choses. Aussi, notre explorateur Jonathan B. Roy prend la température cycliste dans un nouveau pays à chaque édition. Premier rendez-vous à Marrakech au Maroc. Tout cela et bien plus encore!

À propos de Vélo Mag

Le magazine Vélo Mag, publié depuis plus de 35 ans par Vélo Québec Éditions, propose six numéros par année. Le magazine aborde le vélo sous toutes ses formes, destinations locales ou hors frontière, tests de matériel, assistant d'achat, chroniques sur l’entraînement, la nutrition et la santé. Vendu en kiosque au coût de 7,95$. Il est aussi offert sur abonnement, en format papier et version numérique via l’application Vélo Mag. www.velomag.com

Information :

Vélo Québec Éditions

Stéphanie Couillard

Conseillère, relations de presse et marketing

Tél. 514-942-0743 | scouillard@velo.qc.ca

Un PDF accompagnant ce communiqué est disponible à http://ml.globenewswire.com/Resource/Download/d09c2ce8-6bf8-473b-9ac8-225a7b35205a