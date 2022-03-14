Crurated与50多家世界知名欧洲葡萄酒生产者合作为乌克兰救济工作筹集资金

Chinese (Traditional) French German Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Chinese (Simplified)

Louis Roederer Cristal、Domaine Meo-Camuzet和Domaine Dujac等备受追崇的生产者提供大量葡萄酒用于拍卖，预拍卖初始价格为10万美元

出售的每一瓶均提供专属NFT访问权限，借此可鉴别葡萄酒的真伪、收藏历史、酿酒厂、葡萄庄园所在地、葡萄品种等信息

伦敦, March 14, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界顶级葡萄酒生产者正在以创新方式应对乌克兰的人道主义危机。 Crurated 是总部位于伦敦的会员制葡萄酒社区，社区设立的宗旨是将鉴赏家与世界一流的生产商联系起来。该社区宣布将奉献一周的时间（2022年3月14日至20日）举行“全心全意的拍卖”（The All Heart Auction）在线活动，拍卖来自世界知名生产者的稀有葡萄酒，以此支持乌克兰人民的人道主义需求。这次拍卖选定的捐赠葡萄酒的生产者包括Louis Roederer Cristal、Domaine Meo-Camuzet和Domaine Dujac等。250多瓶葡萄酒的预拍卖初始价格总计为10万美元。所有参与的生产者的完整名单如下。

欢迎会员和非会员参与和竞拍。邀请感兴趣的竞拍者在 www.crurated.com 注册账户。非会员可以注册获得免费的“探路者”会员资格，让所有人都能在Crurated平台上提交竞拍价并参与筹款活动。

本次拍卖筹得的资金将全部分配给红十字会（Red Cross）、救助儿童会（Save The Children）、联合国难民事务高级专员公署（UNHCR）和联合国儿童基金会（UNICEF）。

Crurated的团队还开发了一个独特的平台，为客户提供每个购买配套的NFT。这个在区块链上永久记录的NFT用于鉴别酒瓶的真伪，并提供其他重要细节，包括收藏历史、酿酒厂、葡萄庄园所在地、葡萄品种等。通过点击支持NFC或RFID功能的手机，即可轻松访问这个NFT。在酒品转售时，酒瓶的历史也将通过新的区块链记录进行实时更新，配套的代币也将从一个客户转移到另一个客户。该公司的NFT和区块链使用Polygon技术。

Crurated创始人Alfonso de Gaetano表示：“看到全世界团结起来帮助乌克兰人民太令人惊叹了！ 我们的拍卖活动表达了我对葡萄酒的感慨，感慨它能够为世界提供这样一份慷慨的礼物。我们的平台也非常适合这项活动，因为我们会为每一个进入仓库并放到平台上的酒瓶自动分配一个NFT。我们期待这是一次激动人心的拍卖，有慷慨的捐献者们积极投身于帮助缓解这场人道主义危机。”

Meo-Camuzet酒庄Jean-Nicolas和Nathalie Méo表示：“20多年来，我们与乌克兰保持着一种特殊的联系，我们已经赞助了一项慈善活动，为基辅的年轻舞蹈家及其家人们提供帮助。我们还为基辅的儿科医院筹集了资金。有些曾经在我们家过暑假的孩子或许现在已经到了参战的年龄，想到他们卷入这场战争，我们感到非常担忧。我们希望我们为本次拍卖捐赠的非常特别的葡萄酒会受到一定的欢迎，并帮助支持乌克兰平民的需求。”

参与本次拍卖活动的其他世界级葡萄酒生产者包括：Larmandier-Bernier、Pascal Agrapart、Pierre Péters、Suenen、Bérêche & Fils、Doyard、Moussé Fils、Salon、Vilmart & Cie、Billecart-Salmon、Geoffroy、Pierre-Yves Colin-Morey、Caroline Colin-Morey、Robert Groffier、Père & Fils、Pierre-Yves Colin-Morey、Caroline Colin-Morey、Robert Groffier Père & Fils、Georges Mugneret-Gibourg、Arnaud Baillot、Duroché、Fourrier、Denis Mortet、Dujac、Chateau Pavie、Tenuta Sette Ponti、Ceretto、Massolino、Poderi Aldo Conterno、Grattamacco、Casanova di Neri、Ciacci Piccolomini d'Aragona、Bartolo Mascarello、Biondi Santi、Argiano、Mascarello Giuseppe e Figlio、Il Marroneto、Giacomo Conterno、Montevertine、Tenuta di Trinoro、Elio Altare、Fontanafredda、Borgogno和Roberto Voerzio。

关于Crurated

Crurated是2021年推出的一个会员制葡萄酒社区，该社区以法国和意大利为中心，设立的宗旨是将鉴赏家与世界一流的生产者联系起来。Crurated的专家团队提供个性化服务和正宗的体验。同时，Crurated的无缝物流服务通过安全的葡萄酒酒窖存储技术和创新的区块链技术，为酒品质量和来源提供保证。如需了解有关Crurated的更多信息，请访问crurated.com。

联系人：

Michael Volpatt

(415) 994-8864

michael@larkinvolpatt.com

本公告随附图片可通过以下网址获取：

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/55b86cad-5691-4932-825d-2db421ba1005

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4144ffac-f7ef-4b74-bcd0-cd2e5bb5ef78