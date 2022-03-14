Crurated 與 50 多家世界知名歐洲釀酒商合作，為烏克蘭救濟工作籌集資金

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包括 Louis Roederer Cristal、Domaine Meo-Camuzet 和 Domaine Dujac 在內令人夢寐以求的生產商提供大量葡萄酒以供拍賣，預先拍賣的起標價為 10 萬美元

售出的每一瓶酒都附有一個獨家非同質化代幣，可驗證真實性、所有權歷史、年份、葡萄園位置、品種等

倫敦, March 14, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界頂級葡萄酒生產商以創新的方式回應烏克蘭的人道主義危機。Crurated 的總部位於倫敦的會員葡萄酒社區，旨在將紅酒鑑賞家與世界級生產商連繫起來，已宣佈將在 2022 年 3 月 14 日至 3 月 20 日這週舉行全心拍賣 (All Heart Auction)，這是一場由世界知名生產商提供稀有葡萄酒的網上拍賣活動，以支援烏克蘭人民的人道主義需求。 為拍賣捐贈葡萄酒包括 Louis Roederer Cristal、Domaine Meo-Camuzet 和 Domaine Dujac 等眾多選定的生產商。250 多瓶葡萄酒預先拍賣的起標價總值為 10 萬美元。所有參與的生產商的完整名單如下。

鼓勵會員和非會員參與及競投。有興趣的參與者可在 www.crurated.com 上註冊帳戶。非會員可以註冊成為免費的 Explorer 會員，任何人都可以在 Crurated 平台上提交投標並參與籌款活動。

從拍賣中籌集的資金將 100％ 撥給紅十字會、救助兒童會、聯合國難民署和聯合國兒童基金會。

Crurted 的團隊還開發了一個獨特的平台，為客戶提供的每次購買都附上非同質化代幣。非同質化代幣永久記錄在區塊鏈上，以驗證該瓶酒的真實性，並提供其他重要細節，包括所有權歷史、年份、葡萄園位置、品種及其他關鍵細節。所有的非同質化代幣可透過點擊支援 NFC 或 RFID 的手機而輕鬆存取。每當葡萄酒轉售並且代幣從一位客戶轉到另一位客戶時，該瓶酒的歷史記錄也會透過新的區塊鏈記錄而進行更新。該公司將 Polygon 技術用於非同質化代幣和區塊鏈。

Crurated 的創辦人 Alfonso de Gaetano 說：「看到世界團結起來，為了幫助烏克蘭人民真是太好了。我們的拍賣計劃代表了我對葡萄酒的看法，以及它有能力向世界提供如此慷慨的禮物。我們的平台非常適合這項計劃，因為我們會自動為每瓶酒分配一個非同質化代幣，將其帶進我們的倉庫並上載到平台上。我們期待一場激動人心的拍賣，慷慨的捐助者將參與其中，以幫助減輕人道主義危機。」

Meo-Camuzet 的 Jean-Nicolas 和 Nathalie Méo 說：「我們與烏克蘭有著 20 多年的特殊連繫，並贊助了一項慈善活動，以幫助在利維夫的年輕舞者及其家人。我們還為利維夫兒科醫院籌集資金。一些在我們在家中度過暑假的孩子，現在可能已經到了可以戰鬥的年齡，而我們正害怕他們參與這場戰爭。我們希望為拍賣會捐贈那些非常特別的葡萄酒將受歡迎，並有助支援烏克蘭平民的需求。」

參與拍賣的其他世界級釀酒師包括：Larmandier-Bernier、Pascal Agrapart、Pierre Péters、Suenen、Bérêche & Fils、Doyard、Moussé Fils、Salon、Vilmart & Cie、Billecart-Salmon、Geoffroy、Pierre-Yves Colin-Morey、Caroline Colin-Morey、Robert Groffier, Père & Fils, Pierre-Yves Colin-Morey、Caroline Colin-Morey、Robert Groffier Père & Fils、Georges Mugneret-Gibourg、Arnaud Baillot, Duroché、Fourrier, Denis Mortet、Dujac、Chateau Pavie、Tenuta Sette Ponti、Ceretto、Massolino、Poderi Aldo Conterno、Grattamacco、Casanova di Neri、Ciacci Piccolomini d'Aragona、 Bartolo Mascarello、Biondi Santi、Argiano、Mascarello Giuseppe e Figlio、Il Marroneto、Giacomo Conterno, Montevertine、Tenuta di Trinoro、Elio Altare、Fontanafredda、Borgogno 和 Roberto Voerzio。

關於 Crurated

Crurated 於 2021 年推出，重點在法國和意大利，是一個會員制葡萄酒社區，旨在將葡萄酒鑑賞家與世界級生產商連繫起來。專家團隊提供個人化服務及真實體驗，而 Crurated 的無縫物流服務則透過安全的酒窖儲存與創新的區塊鏈技術保證質素和來源。如欲了解更多相關資訊，可瀏覽 crurated.com。

聯絡人：

Michael Volpatt

(415) 994-8864

michael@larkinvolpatt.com



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