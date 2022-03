Harvest Trading Cap fait la visite du Centre urbain pour le bien-être et les opportunités (CUBO)

French German Spanish

MIAMI, 14 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le 5 mars 2022, Jairo Gonzalez , PDG MA de Harvest Trading Cap , le directeur exécutif de Harvest Trading Cap Academy lic. Gregorix Polanco , la présidente de Fundación Jerusalem Dr Laura Ventura et le comité de Harvest Trading Cap ont été reçus par le directeur de la reconstruction du tissu social lic. Carlos Marroquin, parmi d'autres entités gouvernementales, un événement qui a eu lieu au Centre urbain pour le bien-être et les opportunités (CUBO) à Colonia Zacamil, (El Salvador).

Carlos Marroquín a officiellement accordé 2 000 bourses d'études d'une valeur de 3 000 000,00 USD. Ce dernier a remercié et souligné le travail remarquable accompli par Fundación Jerusalem pour devenir le médiateur de la prestigieuse société dominicaine Harvest Trading Cap pour son engagement en faveur de cette communauté.

M. Marroquin a également présenté les installations du centre, montrant les différentes zones, parmi lesquelles figurent : la zone de soins, la zone de jeux vidéo et la bibliothèque, à la fois pour les enfants et les jeunes. Dans cette zone, ils ont eu l'occasion de partager et de jouer avec les enfants et les jeunes de cette communauté qui utilisaient à ce moment-là l'espace physique susmentionné.

Le Centro Urbano de Bienestar y Oportunidades (CUBO) est le premier centre de développement pilote au niveau national. Il se caractérise par son intégration sociale et son impact sur les enfants et les jeunes Salvadoriens afin qu'ils puissent maximiser leurs talents grâce au sport et à l'éducation.

« Aujourd'hui, nous sommes connus en tant que pays, au point que des hommes d'affaires de République dominicaine ont décidé de venir pour investir et transmettre leurs connaissances », a déclaré Carlos Marroquín.

La Dr Laura Ventura, présidente de Fundación Jerusalem, a déclaré que c'était un privilège d'être dans le pays et de faire partie de la transformation constante que le président Nayib Bukele promeut en soutenant les jeunes Salvadoriens.

Pour sa part, Jairo Gonzalez s'est senti honoré de faire partie du développement et de fournir des avantages contribuant aux connaissances qui servent à diversifier les nouvelles opportunités de revenus et les alternatives économiques.

