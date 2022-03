Dutch English French

Vrijstelling convenanten Kinepolis verlengd tot 31 december 2022

14 maart 2022, 17u45

Voorwetenschap

Als gevolg van de impact van de Covid-19 pandemie, bereikte Kinepolis begin 2021 met haar financiële instellingen een akkoord tot vrijstelling van de kredietconvenanten op haar bancaire schuld (een zogenaamde ‘covenant holiday’) tot 30 juni 2022. Kinepolis sloot het jaar 2021 af met een sterke liquiditeitspositie, een herstel van de rendabiliteit en solvabiliteit in de tweede jaarhelft en een daling van de netto financiële schuld, maar hanteert het voorzichtigheidsprincipe en bereikte met haar financiële instellingen een akkoord tot verlenging van de ‘covenant holiday’ tot 31 december 2022.

Dit betekent dat onder meer de voorwaarden met betrekking tot de maximale schuldgraad in relatie tot EBITDAL opgeschort blijven tot eind 2022. Deze voorwaarden, die enkel gelden voor de bancaire schuld, werden vervangen door onder meer een liquiditeitsconvenant, die inhoudt dat de som van de beschikbare cash en bevestigde kredietlijnen minimaal € 30,0 miljoen moet zijn gedurende de looptijd van de ‘covenant holiday’.

