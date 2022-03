GeoJunxion kondigt deelname aan binnen een consortium rondom de autonoom rijden – Beperkte blootstelling aan Oekraïne.

English Dutch

Capelle aan den IJssel, 14 maart 2022 – GeoJunxion (GOJXN.AS) maakt bekend dat het is geselecteerd om deel te nemen in een consortium van innovatieve bedrijven om een project rond autonoom rijden te ontwikkelen. GeoJunxion zal HD-kaarten leveren, verrijkt met verschillende eigen datasets, gericht op de veiligheid op de weg en duurzaamheid. Begin Q2 2022 komt er een gezamenlijk persbericht met de andere projectpartners.

Francesco Altamura, GeoJunxion CBO en Managing Director: ”Het jaar 2022 is gaat veelbelovend verder en dit project is daar een mooi voorbeeld van. Het project sluit naadloos aan bij onze missie op het gebied van veiligheid op de weg en duurzaamheid. Meer informatie over het project zal aan het begin van het tweede kwartaal van dit jaar bekend worden gemaakt.”

GeoJunxion wil in dit bericht haar aandeelhouders en andere belanghebbenden informeren dat het geen materiele zakelijke blootstelling heeft aan de recente gebeurtenissen in Oekraïne: er zijn geen actieve klanten in, of verwachte leveringen uit Oekraïne of Rusland. Ook onze orderpijplijn heeft slechts een beperkte blootstelling aan beide landen. GeoJunxion is echter, net als elk ander bedrijf, blootgesteld aan stijgende inflatiecijfers als gevolg van hogere energie- en andere grondstofprijzen. Deze hebben mogelijk in de nabije toekomst hun invloed op onze personeelskosten.

