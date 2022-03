Harvest Trading Cap faz doação de vinte skates ao Centro Urbano de Bienestar y Oportunidades (CUBO)

English Spanish Portuguese

MIAMI, March 14, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Em 5 de março de 2022, Jairo Gonzalez MA, CEO da Harvest Trading Cap, entrega oficialmente 20 skates ao Diretor de Reconstrução da Licença de Tecido Social Carlos Marroquin entre outras entidades governamentais, evento que aconteceu no Centro Urbano de Bienestar y Oportunidades (CUBO) Colonia Zacamil, El Salvador.



Jairo Gonzalez é uma pessoa com coração para obras sociais e vendo as atividades sociais realizadas pelo Centro Urbano De Bienestar y Oportunidades (CUBO) em favor das crianças e jovens da comunidade, ele doou vinte skates para a continuidade do bem-estar e desenvolvimento social no esporte, também o CEO da Moon Capital Lic. Gregorix Polanco e a presidente da Fundação Jerusalém Dra. Laura Ventura fizeram parte desta visão e contribuição social.

Vinte crianças e/ou jovens foram beneficiados por esta contribuição social. Saber que eles serão capazes de limpar suas mentes exercitando com o que gostam é algo para admirar. Este grão de areia que a Harvest Trading Cap contribui para estas crianças é algo maravilhoso, e você pode ver a solidariedade e cumplicidade com que Jairo Gonzalez age junto com as outras entidades que ele conheceu em sua viagem a El Salvador.

Algo muito importante a destacar é que Jairo Gonzalez em apoio à promulgação do uso de novas tecnologias financeiras (FINTECH) fez a compra destes skates com moedas criptográficas em uma loja local em El Salvador.

Vídeo deste comunicado disponível em: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/93422daa-35f6-4d1b-810a-255f30ecfbaf/pt

Fotos deste comunicado podem ser encontradas em:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/da53c564-9315-41db-a474-a59db4600da8/pt

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e4c233ba-db55-4a57-9308-9f60896eb549/pt