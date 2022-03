Le solde Soleil Soleil de Sunwing offre aux clients davantage de possibilités de voyager maintenant et payer plus tard

English French

MONTRÉAL, 14 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- À partir d’aujourd’hui, les voyageurs canadiens peuvent planifier des vacances dans les tropiques avec le lancement du solde Soleil Soleil de Sunwing. Qu’il s’agisse de vacances familiales, d’escapades en groupe ou de retraites en couple, les clients peuvent voyager maintenant et payer plus tard à un taux d’intérêt de 0 % sur les plans de paiements de 3, 6 ou 11 mois, en réservant leur séjour avant le 27 mars 2022.



« Puisque les voyages internationaux deviennent plus accessibles, nos clients peuvent facilement planifier leurs escapades bien méritées sous les tropiques, », explique Lyne Chayer, Directrice générale, Vacances Sunwing Québec. « Avec nos aubaines incroyables sur les forfaits vacances tout compris vers plusieurs de nos destinations prisées, nous sommes ravis de continuer à offrir aux clients un taux d’intérêt de zéro pour cent sur un plan de paiements adapté à leurs besoins, en plus de politiques de modification flexibles et d’une couverture médicale abordable, afin qu’ils puissent voyager l’esprit tranquille. »

Les adultes à la recherche d’un hôtel où ils peuvent se ressourcer et se sentir revigorés apprécieront l’hôtel Royalton Hicacos Spa and Resort pour adultes à Varadero. Situé sur la célèbre plage de Varadero, à Cuba, ce centre de villégiature plaira aux clients les plus exigeants qui veulent se détendre dans une oasis de paix avec des soins et des installations thermales traditionnels au spa sur place, ou relaxer sur la plage dans un lit balinais ou au bord de l’une des trois piscines. Les amateurs de sports peuvent profiter du parcours de 18 trous sur le terrain de golf avoisinant ($) ou des nombreuses activités à l’hôtel.

Les familles peuvent devancer leurs vacances d’été au Riu Palace Costa Rica sur la plage Matapalo à Guanacaste au Costa Rica. Niché entre la plage et les montagnes luxuriantes, ce centre de villégiature est le terrain de jeu idéal pour les familles souhaitant faire des excursions. Les enfants peuvent descendre les glissades d’eau du parc aquatique Splash Water World ou se faire des amis au miniclub RiuLand supervisé, pendant que les parents se détendent au bord de la piscine, au spa ou tentent leur chance au casino. De plus, les familles peuvent découvrir les espèces sauvages indigènes du Costa Rica ou profiter des privilèges du Riu Guanacaste, situé à proximité, tout en créant des souvenirs inoubliables.

Avec sa gamme adaptée à chaque type d’escapade, l’hôtel Planet Hollywood Cancún An Autograph Collection All Inclusive Resort est une destination à entrée facile, dont Cancún, au Mexique, qui offre un cadre idéal aux clients souhaitant se réunir en groupe à l’étranger. Qu’il s’agisse d’un enterrement de vie de garçon, d’une célébration d’anniversaire, d’une escapade de golf ou d’un séminaire d’entreprise, les groupes bénéficieront d’un vaste choix de commodités luxueuses et contemporaines, notamment des chambres spacieuses, quatre piscines, des expériences culinaires dignes de célèbres chefs, des activités quotidiennes et un large éventail d’emplacements adaptés aux besoins de chaque groupe.

Sunwing permet aux clients de s’envoler facilement vers les plages ensoleillées grâce à ses nombreux vols pratiques, sa gamme de forfaits vacances tout compris et plus encore. Les voyageurs peuvent réserver leur escapade de rêve en toute confiance, sachant qu’ils disposent d’options d’assurance voyage, y compris la couverture médicale d’urgence COVID-19 et les frais de quarantaine, ainsi que la possibilité de modifier sans frais* leurs dates de voyage, leur destination ou leur hôtel, et ce, jusqu’à sept jours avant le départ.

*Des modalités et conditions s’appliquent.

À propos de Sunwing

Sunwing, le plus grand voyagiste intégré en Amérique du Nord, offre plus de vols vers le Sud que tout autre voyagiste avec un service direct et convivial à partir de nombreux aéroports à travers le Canada, vers des destinations soleil populaires aux États-Unis, dans les Caraïbes, au Mexique et en Amérique centrale. Cela permet à Sunwing d’offrir à ses clients des aubaines exclusives dans des hôtels parmi les mieux cotés dans les destinations vacances les plus populaires, ainsi que des forfaits croisières et un service saisonnier de vols intérieurs. Les clients de Sunwing bénéficient des services de représentants chevronnés de la compagnie à destination. Ceux-ci se feront un plaisir d’accueillir les vacanciers et de les aider pendant tout leur séjour. Sunwing soutient les communautés des régions où se déroulent ses opérations grâce à la Fondation Sunwing, une œuvre caritative axée sur le soutien et le développement des jeunes et des projets d’aide humanitaire.

