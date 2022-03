English French

MONTRÉAL, 14 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fondation Brain Canada lance la campagne « Saviez-vous que... » dans le cadre de la Semaine de la sensibilisation au cerveau 2022. Au fil de la semaine, la Fondation publiera quotidiennement sur ses réseaux sociaux une série de questions et de réponses. Celles-ci aborderont plus d’une dizaine de maladies et de troubles du cerveau, tout en faisant connaitre des neuroscientifiques canadiens chevronnés dont les travaux visent à accélérer la recherche et la mise au point de remèdes et de traitements révolutionnaires.



Qu’il s’agisse d’épilepsie, de commotions, de maladies mentales et plus encore, la campagne fait rayonner l’importance de la science du cerveau sur notre vie quotidienne. Cette année, nous braquerons les projecteurs sur la recherche dans le domaine de la santé mentale et de la maladie mentale, car cette dernière est l’une des principales causes d’invalidité au Canada.

« La Semaine de la sensibilisation au cerveau rappelle aux Canadiens l’importance de la recherche sur le cerveau », note Viviane Poupon, présidente et chef de la direction de la Fondation Brain Canada. « Cette semaine, nous faisons briller les avancées scientifiques, en faisant valoir que nous avons tous le pouvoir de faire la différence. »

Par le biais du Fonds canadien de recherche sur le cerveau (FCRC), la Fondation Brain Canada a accordé des millions de dollars en subventions à des chercheurs canadiens. Le FCRC est un partenariat innovateur entre le gouvernement du Canada (par Santé Canada) et la Fondation Brain Canada. À ce jour, Santé Canada a investi plus de 130 millions de dollars par le truchement du FCRC, un montant qui a été égalé par la Fondation Brain Canada ainsi que ses donateurs et partenaires.

« La Semaine de sensibilisation à la santé cérébrale nous rappelle l’importance d’investir dans la recherche novatrice en neuroscience afin de faire progresser nos connaissances sur le cerveau et la santé neurologique. Par l’entremise du soutien des 317 projets de recherche dans l’ensemble du Canada appuyés par Le Fonds canadien de recherche sur le cerveau, projets qui œuvrent dans le domaine des maladies cérébrales, neurologiques, ainsi que de la santé mentale, et autres, nous faisons progresser notre leadership compétitif dans la recherche sur le cerveau. » - L’honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé

Voici comment vous pouvez participer à la Semaine de la sensibilisation au cerveau :

Participez à l’événement virtuel gratuit d’une heure (en anglais) : The Walrus Leadership Forum - Technology and Treatment . Le 17 mars, apprenez comment des chercheurs tentent de remédier aux lacunes en matière de soins de santé mentale grâce à des technologies novatrices et en améliorant les systèmes de soins universels. Inscrivez-vous .

Joignez la communauté : Suivez-nous sur les réseaux sociaux et prenez part à la conversation pendant la #SemainedelaSensibilisationauCerveau.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux et prenez part à la conversation pendant la #SemainedelaSensibilisationauCerveau. Aidez-nous à soutenir la recherche sur le cerveau : Depuis ses débuts il y a plus de vingt ans, la Fondation Brain Canada rallie les secteurs public et privé afin de remédier à plus d’un millier de maladies et de troubles cérébraux. Voilà donc mille raisons d’investir dans la recherche d’excellence dès maintenant. Faites un don .



À propos de la Fondation Brain Canada

Établie à Montréal, Québec, la Fondation Brain Canada est un organisme de bienfaisance national enregistré qui appuie la recherche sur le cerveau au Canada en finançant des travaux novateurs capables de changer la donne. Pour plus de renseignements, consultez le site braincanada.ca.

Renseignements :

Melissa Arauz

Melissa.arauz@braincanada.ca

514-377-6461

@braincanada