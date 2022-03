Institutional Investor Launches 2022 Japan Research Rankings

English Japanese

東京, March 15, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Institutional Investor Japan Research Surveyは、セルサイドのリサーチチームのベストインクラスを決定し、日本におけるリサーチアドバイザリーサービスの提供、獲得、消費の最適化について、市場関係者から貴重な定性的フィードバックを提供するものです。また、調査結果のパフォーマンス分析により、戦略的なビジネス上の意思決定に利用できる詳細な比較分析が可能です。



本調査の結果は、422機関のポートフォリオ・マネージャーおよびアナリスト1,003名の意見を反映しており、昨年の参加有権者の17%増となります。

「ESGリサーチ」は、今年新たに設けられたセクターであり、資産運用会社は、「ESGリサーチ」を提供している企業の価値を認識することができるようになりました。今年は、136 社、250 名以上の投票者が、この新しいセクターに意見を寄せました。

IIリサーチ部門のヘッドであるDavid Enticknap は次のように述べています。

“近年、日本ではグローバルな銀行よりも国内の金融機関へのシフトが顕著であり、マクロ経済の触媒は国内の成長回復からもたらされる可能性が高く、国内の金融機関は国内の感情に近いと認識されているのではないでしょうか?

機関投資家向けリサーチの利用者は、非日常的な金融情勢の中で、物理的な交流が限られているため、信頼できる情報源を基にした関係構築が必要とされているのである。投資家が市場を理解しようと努力し、日本のトップクラスのリサーチプロバイダーを特定するために独立したフィードバックに頼る中で、当社の調査データはこれまで以上に重要なものとなっています。“

Results Highlights

チームコミッション加重型リーダーズテーブルは、大和証券グループが2021年からポジションを5件増加させ、合計31件のポジションを獲得し2年連続のトップとなりました。リーダーズボード上位6位は昨年と変わらず、2位がみずほ証券(ポジション26件)、3位がSMBC日興証券(ポジション22件)、4位が野村證券(ポジション21件)、5位がJPモルガン(ポジション12件)、共同6位が三菱UFJモルガンスタンレー(ポジション9件)で、モルガンスタンレーはリーダーズボードを2位上昇させています。

アナリストコミッション加重型テーブルでは、上位4人がチーム表の勝者を反映している。上位には、34名の表彰されたアナリストを擁する大和証券グループ、27名のみずほ証券、昨年より1ランクアップで三位にSMBC日興証券が名を連ねています。

結果はこちらでご覧いただけます:https://www.institutionalinvestor.com/research

バイサイドの投資専門家が4週間にわたって投票を行いましたが、最近では、投資顧問会社の正式な内部調査評価プロセスを反映させ、一元的に投票が行われるようになっています。これにより、業界の混乱が緩和され、最終結果の精度が向上しました。

About Institutional Investor



Institutional Investorは、53年にわたり、世界の読者に不可欠な情報を提供する画期的なジャーナリズムと鋭い文章で、常に世界有数のメディア企業としてその名を知られています。さらに、Institutional Investor は、高い評価を得ている独自のベンチマークリサーチとランキングを提供しています。Institutional Investor Researchは、独立したセルサイドと企業業績のリサーチとランキングを提供し、投資コミュニティの3つの側面すべてにおいて、質的市場情報の第一選択となる独立した検証ソースとなることを目標としています。Institutional Investor Researchは、ヨーロッパ、全アジア、米国、ラテンアメリカにまたがるグローバルな存在感を示しています。

