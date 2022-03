LHV Groupi tulemused veebruaris 2022

English Estonian

AS LHV Group teenis veebruaris konsolideeritult 3,2 miljonit eurot puhaskasumit. AS LHV Pank teenis puhaskasumit 4,0 miljonit eurot, sellest 0,6 miljonit UK filiaaliga seotud klientide teenindamisest. AS LHV Varahaldus teenis 144 tuhat eurot puhaskasumit ja AS LHV Kindlustus 155 tuhat eurot puhaskahjumit. LHV UK Limitedi puhaskahjum ulatus veebruaris 0,7 miljoni euroni.



Veebruari iseloomustasid volatiilsus ja ärev geopoliitiline olukord, mis vähendas klientide aktiivsust. Likviidsusportfelli võlakirjade ümberhindlus vähendas veebruari kasumit 1,0 miljoni euro võrra. Laenuportfelli kvaliteet püsis heal tasemel, mistõttu laenude allahindlused kujunesid plaanitust väiksemaks.

LHV Groupi konsolideeritud hoiuste maht kahanes veebruaris maksevahendajate plaanipärase hoiuste vähendamise tõttu 371 miljoni euro võrra. Konsolideeritud laenuportfell kasvas peamiselt jaelaenude toel 13 miljoni euro võrra. LHV juhitud fondide maht suurenes kuuga 23 miljoni euro võrra. Veebruaris ulatus panga finantsvahendajatest klientidega seotud töödeldud maksete arv 2 miljoni makseni.

Pank sai veebruaris juurde 4700 uut klienti ja tõi turule uue tootena virtuaalkaardi, mille saab avada ja kasutusele võtta vaid mõne hetkega. Lisaks kinnitas uuringufirma Dive valdkonnauuring LHV Panga teeninduse kvaliteeti taaskord Eesti parimana. Venemaa sõda Ukraina vastu on pannud miljoneid inimesi oma kodudest põgenema, LHV toetab põgenikele abi andmist ja alustas Eestisse jõudnud ukraina sõjapõgenikele lihtsustatud korras ja tasuta pangateenuste osutamist. LHV poolt Eesti Pagulasabile annetatud 500 000 eurot mõjutab märtsi finantstulemusi.

Varahalduse tulemust mõjutas turgude volatiilsus. Pensionifondide M, L ja XL kuutootluseks kujunes vastavalt 0,9%, 1,6% ja 0,9%. Võrreldes teiste fondidega turul on LHV aktiivselt juhitud fondid äreval ajal väärtust paremini hoidnud ja kasvatanud. Varahalduse tulemust mõjutas positiivselt omaosakute väärtuse kasv. Pensioniklientide arv püsis jaanuariga samal tasemel.

LHV Kindlustuse veebruari tulemustes kajastus ärimahtude kasv, aga ka pandeemia jätkuv mõju kindlustuskahjudele. Rahulolu kahjukäsitlusega püsib kõrgel tasemel ja jätkumas on uute toodete väljatöötamine.

LHV UK osas oli veebruaris rõhk võtmeisikute värbamisel ning pärast aastapikkust ettevalmistust esitas LHV UK Limited Ühendkuningriigis taotluse pangalitsentsi saamiseks.

Veebruaris avalikustas LHV Group uue finantsplaani ja viieaastase finantsprognoosi. Finantsplaan püsib. 30. märtsil korraldab LHV aktsionäride üldkoosoleku, kus muuhulgas otsustakse olulised põhikirja muudatused, dividendide maksmine ja EveryPay AS-i omandamine.

AS-i LHV Group aruanded on saadaval aadressil: https://investor.lhv.ee/aruanded.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus ja LHV Kindlustus. LHV-s töötab üle 690 inimese. LHV pangateenuseid kasutab veebruari seisuga 332 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 135 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 145 000 klienti. LHV Ühendkuningriigi filiaal pakub panganduse taristut enam kui 200 rahvusvahelisele finantsteenuste ettevõttele, mille kaudu jõuavad LHV makseteenused klientideni üle terve maailma.







Priit Rum

LHV kommunikatsioonijuht

Telefon: 502 0786

E-post: priit.rum@lhv.ee

