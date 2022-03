English Dutch

Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland), 15 maart 2022 – 7:00u CET

Fagron presenteert strategische doelen voor middellange termijn op Capital Markets Day

Fagron, de toonaangevende mondiale speler in farmaceutische bereidingen organiseert vandaag haar Capital Markets Day vanaf 14:00u CET. Tijdens deze bijeenkomst zullen CEO Rafael Padilla en CFO Karin de Jong met andere leden van het management team een update geven over het strategisch plan en de groeiambities van Fagron.

Fagron zal de volgende middellange termijn financiële doelstellingen schetsen voor de periode tot 2026:

8% organische omzet CAGR tegen constante wisselkoersen;

REBITDA-marge overeenkomstig het 2017-2021 gemiddelde;

Duurzaam hoge cash generatie en winstconversie; en

Kapitaalallocatiestrategie gericht op het bevorderen van groeimogelijkheden.

Fagron kondigt vandaag ook een US$ 20 miljoen investering aan in de uitbreiding van de Fagron Sterile Services faciliteit in Wichita in de Verenigde Staten gedurende de komende drie tot vijf jaar.

Rafael Padilla, CEO van Fagron: "Met ons veerkrachtig bedrijfsmodel, ondersteund door gunstige lange termijn marktontwikkelingen is Fagron bij uitstek gepositioneerd om onze vijfjarige groeiambitie te realiseren van 8% organische omzet CAGR tegen constante wisselkoersen, met een REBITDA-marge die overeenkomt met die over de afgelopen vijf jaar. Verder blijven we vasthouden aan onze gedisciplineerde acquisitiestrategie en verwachten dat deze onze omzetgroei in de loop van de komende vijf jaar verder zal ondersteunen.

In deze periode verwachten we in onze EMEA-regio terug te keren naar low single digits groei, ondersteund door initiatieven om ons marktaandeel in onze traditionele thuismarkten te optimaliseren en de groei in andere EMEA-landen voort te zetten. Door gebruik te maken van ons ongeëvenaarde leiderschap in Brands & Essentials verwachten wij onze groei in Latijns-Amerika voort te zetten met high single digits. In Noord-Amerika, 's werelds grootste markt voor magistrale bereidingen, verwachten we een groei in de mid-teens te realiseren, door onze positionering in Brands & Essentials en in Compounding Services te versterken. Onze investering van US$ 20 miljoen in de uitbreiding van onze huidige Fagron Sterile Services Wichita faciliteit is een verdere belangrijke stap in het realiseren van deze versnellende groei.

Met ons wereldwijde topteam, onze verbeterde uitvoeringscapaciteiten, onze inherente focus op duurzaamheid en onze prudente financiële aanpak zijn we enthousiast en vol vertrouwen over de volgende fase van Fagron’s groeipad."

Profiel Fagron

Fagron is een toonaangevende mondiale onderneming actief in farmaceutische bereidingen en richt zich op het leveren van gepersonaliseerde farmaceutische zorg aan ziekenhuizen, apotheken, klinieken en patiënten in 35 landen wereldwijd.

De Belgische vennootschap Fagron NV is gevestigd in Nazareth en is genoteerd aan Euronext Brussel en Euronext Amsterdam onder het ticker symbool ‘FAGR’. De operationele activiteiten van Fagron worden aangestuurd vanuit de Nederlandse vennootschap Fagron BV. Het hoofdkantoor van Fagron BV is gevestigd in Rotterdam.

Belangrijke informatie met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen

Bepaalde verklaringen in dit persbericht kunnen mogelijk als toekomstgericht worden beschouwd. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op huidige verwachtingen, en worden beïnvloed door verschillende risico’s en onzekerheden. Fagron kan bijgevolg geen garantie geven dat dergelijke toekomstgerichte verklaringen zich zullen materialiseren en neemt geen verplichting op zich om enige toekomstgerichte verklaring bij te werken of te herzien, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of een andere reden.

