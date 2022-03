Neonataldiagnostik-Unternehmen InfanDx AG platziert überzeichnete zweite Tranche der Serie A

English German

Zweite Tranche von ca. EUR 2 Millionen durch starke Investorennachfrage getragen

Transaktion mehr als 50% überzeichnet

Finanzierung bietet weitere Liquidität für Produktentwicklung – R&D Fortschritte im Plan

Köln, Deutschland, und Boston, USA, 15. März 2022 – Die InfanDx AG (Köln), ein privates Diagnostikunternehmen, das auf neuartige diagnostische Lösungen für die akut- und intensivmedizinische Versorgung von Neugeborenen spezialisiert ist, gab heute die Platzierung einer überzeichneten zweiten Tranche seiner Serie A Finanzierungsrunde bekannt, in der ca. EUR 2 Millionen von neuen und bestehenden Investoren eingeworben wurden. Eine erste Tranche im Wert von ungefähr EUR 4 Millionen wurde im Juli 2021 platziert. Die Aktien beider Tranchen wurden zu den gleichen Konditionen ausgegeben. Die zweite Tranche war aufgrund von großem Investoreninteresse zu mehr als 50% überzeichnet.

FIL Bros. Capital GmbH, eine Investmentfirma des Serienunternehmers Tom Schröder, zeichnete einen erheblichen Anteil des eingeworbenen Kapitals und schloss sich damit der Gruppe bestehender und weiterer, neu hinzugekommener Investoren in der Runde an.

Die Erlöse werden die Entwicklung des Hauptprodukts des Unternehmens finanzieren, den HypoxE® Test für hypoxisch-ischemische Enzephalopathie (HIE). Der Test befindet sich in fortgeschrittener klinischer Entwicklung, die auf zwei einzigartigen prospektiven Langzeitstudien beruht, AAMBI (abgeschlossen) und BANON (bis Ende Q1/2022 abgeschlossen). Diese Studien erlauben InfanDx die bestmögliche Validierung der Biomarker und der dafür entwickelten diagnostischen Tests.

Während alle F&E-Aktivitäten nach Plan laufen, stellt die zusätzliche Platzierung von Aktien in der Serie A weitere finanzielle Mittel bereit, um wichtige wertsteigernde Meilensteine in den kommenden zwölf Monaten zu erreichen, darunter

das endgültige Design und die Validierung des HypoxE® Biomarker Panels und des interpretativen Algorithmus,

die Entwicklung eines Prototyps des HypoxE® Tests für den Einsatz im Labor und am Patientenbett,

die Entwicklung einer ersten Version einer cloud-basierten Software für die Interpretation des HypoxE® Tests und zur Unterstützung klinischer Entscheidungen bei HIE,

den Aufbau einer Organisation für klinische Entwicklung in den USA und die Initiierung einer klinischen Studie für einen geplante Zulassungsantrag bei der US-amerikanischen FDA.

“Wir sind überzeugt vom medizinischen Bedarf, den InfanDx mit seinem HypoxE Test adressiert - ein Test, der möglicherweise helfen kann, Kindern, die Komplikationen während der Geburt erleben, langanhaltende Hirnschäden zu ersparen. Das Unternehmen erfüllt alle unsere Kriterien für ethische Investitionen mit der Aussicht auf positive gesellschaftliche Auswirkungen”, erklärte Wilhelm Grauer, Geschäftsführer von FIL Bros. Capital GmbH.

“Mit dieser überzeichneten zweiten Tranche haben wir auf die starke Nachfrage von bestehenden und neuen Investoren reagiert, sich bei InfanDx zu engagieren. Diese Finanzierung spiegelt den außerordentlichen Fortschritt des Unternehmens bei der Umsetzung seiner Strategie und seines Business Plans wider”, sagte Wolfgang Kintzel, Vorsitzender des Aufsichtsrats von InfanDx.

“Ich möchte allen Investoren, die sich an dieser zweiten Tranche unserer Serie A Finanzierung beteiligt haben, für ihre Unterstützung und ihr Engagement bei InfanDx danken”, sagte Dr. Achim Plum, CEO von InfanDx. “Die Erlöse dieser Transaktion verschaffen uns eine erhebliche zusätzliche Liquidität, die es uns ermöglicht, in den kommenden zwölf Monaten weitere wichtige Meilensteine in der Entwicklung unseres HypoxE Tests zu erreichen. Zudem stärken die zusätzlichen Mittel auch unsere Verhandlungsposition in einer für das dritte Quartal 2022 geplanten Serie B. Diese Serie B soll die Produkteinführung in Europa und eine mögliche US-FDA Zulassung finanzieren.”

Über InfanDx

InfanDx AG ist ein privat finanziertes, Unternehmen dass sich auf die Entwicklung und Vermarktung von diagnostischen Lösungen für Neugeborene konzentriert.

Das Schlüsselprodukt des Unternehmens ist der in der klinischen Entwicklung befindliche InfanDx HypoxE®-Test, der auf die zuverlässige Diagnose von hypoxisch-ischemische Enzephalopathie (HIE) innerhalb der ersten Stunden nach der Geburt abzielt. HIE als Folge einer Sauerstoffunterversorgung während der Geburt (perinatale Asphyxie) kann zu lebenslangen Beeinträchtigungen und Behinderungen der betroffenen Kinder führen. Die Langzeitfolgen von HIE können durch eine neuroprotektive Kältebehandlung (Hypothermie-Therapie) gemildert oder sogar verhindert werden. Damit diese Therapie wirken kann, muss sie jedoch innerhalb von sechs Stunden nach der Geburt eingeleitet werden. Dies erfordert geeignete diagnostische Verfahren, um die betroffenen Neugeborenen zuverlässig und rechtzeitig identifizieren zu können. Während die derzeitige Routinediagnostik keine schlüssige Diagnose in diesem Zeitfenster ermöglicht, ist der schnelle InfanDx HypoxE®-Test darauf ausgelegt, Kliniker bei der zeitgerechten Entscheidung zu unterstützen, ob Neugeborene eine neuroprotektive Hypothermie-Behandlung benötigen.

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Köln und verfügt über eine Dependance in Berlin sowie eine 100%ige Tochtergesellschaft in Boston, USA.

Für weitere Informationen siehe: http://www.infandx.com/

Kontaktinformationen:

InfanDx AG

Dr. Achim Plum (CEO)

T: +49 (0) 221 29271401

info@infandx.com

Medienkontakte

akampion

Dr. Ludger Wess / Ines-Regina Buth

Managing Partners

info@akampion.com

T: +49 40 88 16 59 64 /

T: +49 30 23 63 27 68