Marimekko ja adidas julkaisevat uuden, rajoitetun ajan saatavilla olevan yhteistyömalliston

Marimekko Oyj, Lehdistötiedote 15.3.2022 klo 11.00

Marimekko ja maailman johtaviin urheiluvaate- ja -varusteyrityksiin kuuluva adidas yhdistävät jälleen voimansa ja lanseeraavat kolmannen, rajoitetun ajan saatavilla olevan yhteistyömalliston. Leikkisä ja ilmeikäs kevät- ja kesäkokoelma yhdistää Marimekon kuvio-osaamisen adidaksen urheiluvaateasiantuntemukseen. Kokoelmaa tähdittää Maija Isolan vuonna 1964 suunnittelema ikoninen Unikko-kuvio sekä Marimekko-logo, jota käytetään nyt ensimmäistä kertaa kuviona brändiyhteistyössä.

Mallisto kattaa monipuolisen valikoiman sekä urheiluvaatteita että -jalkineita, ja edellisten kokoelmien tapaan uusi kevät- ja kesämallisto ilmentää Marimekon ja adidaksen sitoutumista kestävien ratkaisujen käyttöön ottamiseen. Kokoelman avaintuotteissa on osin käytetty kierrätettyjä materiaaleja ympäristövaikutusten vähentämiseksi.

”Meille on kunnia jatkaa yhteistyötä adidaksen kanssa tällä kolmannella, rajoitetun ajan saatavilla olevalla yhteistyömallistolla. Ikoninen kukkakuviomme Unikko ja Marimekko-logo saavat uuden ulottuvuuden raikkaissa pääväreissä adidaksen innovatiivisissa urheiluvaatteissa. Tavoitteenamme Marimekossa on aina ollut tuoda iloa ihmisten arkeen ja toivomme, että malliston rohkeat ja leikkisät mutta samalla funktionaaliset tuotteet inspiroivat ja energisoivat monia”, sanoo Marimekon luova johtaja Rebekka Bay.

”Yhteistyömme ytimessä ovat hauskat, funktionaaliset ja esteettiset urheiluvaatteet, jotka heijastavat adidaksen ja Marimekon yhteisiä arvoja suunnittelussa. Yhteisenä tavoitteenamme on tuoda urheilu kaikille sekä kannustaa yhteisöämme nauttimaan liikkumisen tuomasta hyvinvoinnista niin sisällä kuin ulkona”, sanoo adidaksen urheilu- ja harjoitteluvaatteiden globaali johtaja Aimee Arana.

Kolmas adidas x Marimekko -yhteistyömallisto tulee saataville vaiheittain huhtikuusta 2022 alkaen adidaksen verkkokaupassa sekä valikoiduissa adidaksen ja sen jälleenmyyjien liikkeissä eri puolilla maailmaa.

Rajoitetun ajan saatavilla olevat brändiyhteistyöt lisäävät Marimekon kansainvälistä tunnettuutta ja tukevat näin yhtiön kansainvälistä kasvustrategiaa. Lisäksi yhteistyömallistot tyypillisesti tuovat Marimekolle lisenssituottoja. Ensimmäinen osa adidas-yhteistyöhön liittyvistä lisenssituotoista tuloutettiin Marimekon EMEA:n alueen liikevaihtoon vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä.

Kuvia tuotteista: https://mediabank.marimekko.fi/l/Tf_7GwnTSHMD

Lue lisää: https://www.marimekko.com/fi_fi/adidas-x-marimekko/kampanja

Marimekko on suomalainen lifestyle-designyritys, joka tunnetaan ennen kaikkea omaleimaisista kuvioista ja väreistä. Yhtiön tuotevalikoimaan kuuluu korkealuokkaisia vaatteita, laukkuja ja asusteita sekä kodintavaroita sisustustekstiileistä astioihin. Kun Marimekko vuonna 1951 perustettiin, sen ennennäkemättömät painokankaat antoivat sille vahvan ja ainutlaatuisen identiteetin. Vuonna 2021 yhtiön liikevaihto oli 152 miljoonaa euroa ja tuotteiden brändimyynti 376 miljoonaa euroa. Marimekko-myymälöitä on noin 150 eri puolilla maailmaa, ja verkkokauppa palvelee asiakkaita 35 maassa. Keskeisiä markkinoita ovat Pohjois-Eurooppa, Aasian-Tyynenmeren alue ja Pohjois-Amerikka. Konsernin palveluksessa on noin 410 henkeä. Yhtiön osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.marimekko.com

adidas on kansainvälinen urheilu- ja vapaa-ajanjalkineiden, -vaatteiden ja -asusteiden valmistaja, jonka tavoitteena on olla maailman paras urheilubrändi. Innovaatio- ja designjohtajana adidas kehittää parhaat korkean suorituskyvyn tuotteet auttaakseen urheilijoita olemaan parempia, nopeampia ja vahvempia sekä suunnittelee klassisia ja raikkaita lifestyle- ja muotituotteita. adidas.com