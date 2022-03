Finnish English

TAALERI OYJ PÖRSSITIEDOTE 15.3.2022 KLO 11.00

Taaleri Oyj:n vuosikertomus 2021 julkaistu

Taaleri Oyj on julkaissut tänään vuosikertomuksen 2021, joka on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://www.taaleri.com/sijoittajat/raportit-ja-esitykset. Vuosikertomus sisältää hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, johon kuuluu konsernitilinpäätös ja emoyhtiön tilinpäätös. Vuosikertomus pitää sisällään GRI-standardien mukaisen vastuullisuusraportin. Lisäksi Taaleri julkaisi erikseen selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportin vuodelta 2021.

Tilinpäätös julkaistaan European Single Electronic Format (ESEF) raportointivaatimusten mukaisesti. Tilinpäätöksen sisältävä vuosikertomus on saatavilla erillisenä XHTML-tiedostona, jossa konsernitilinpäätöksen päälaskelmat on merkitty XBRL-merkeillä. Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young on toimittanut riippumattoman kohtuullisen varmuuden antavan varmennusraportin Taalerin laatimasta ESEF-tilinpäätöksestä. Varmennustoimeksianto on suoritettu kansainvälisen ISAE 3000 -varmennustoimeksiantostandardin mukaisesti.

Kaikki dokumentit ovat tämän tiedotteen liitteenä ja yhtiön verkkosivuilla suomeksi ja englanniksi osoitteessa https://www.taaleri.com.

Taaleri Oyj

Viestintä

Taaleri lyhyesti

Taaleri on pohjoismainen pääomarahastoyhtiö, joka keskittyy uusiutuvaan energiaan ja muihin vaihtoehtoisiin sijoituksiin. Ohjaamme pääomia taloudellisesti tuottaviin kohteisiin, joilla on kestävä ja myönteinen vaikutus ympäristöön ja yhteiskuntaan. Allekirjoitimme vuonna 2010 YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UNPRI), ja liityimme vuonna 2021 Net Zero Asset Managers -aloitteeseen. Visiomme on olla pohjoismainen edelläkävijä kestävään kehitykseen painottuvissa vaihtoehtoisissa sijoituksissa.

Taalerilla on kaksi liiketoimintasegmenttiä: Pääomarahastot ja Strategiset sijoitukset. Pääomarahastot koostuu uusiutuvan energian, kiinteistöjen ja bioteollisuuden liiketoiminnoista. Strategiset sijoitukset -segmenttiin kuuluu Vakuutusosakeyhtiö Garantia.

Taalerilla on pääomarahastoissaan ja kanssasijoituksissaan hallinnoitavia varoja 2,2 miljardia euroa, ja yhtiön palveluksessa on noin 120 henkeä. Taaleri Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä.

www.taaleri.com









Siri Markula, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 743 2177, siri.markula@taaleri.com





Liitteet