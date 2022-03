Kop & Kande har sammen med Agillic løftet kundeoplevelsen til nye højder ved at binde deres fysiske og virtuelle univers sammen

English Danish

Press release, København, 15. marts, 2022

Før COVID var opdelingen mellem fysiske og virtuelle butikker klar for de fleste detailhandlere, men da pandemien ramte, var de nødsaget til at handle hurtigt og styrke deres e-handel. Nu hvor de fysiske butikker er genåbnet, bruger Kop & Kande Agillics omnichannel marketing automation platform for at give deres kunder en ekstraordinær kundeoplevelse på tværs af deres online og fysiske butikker.

Hvis du ikke havde en onlineforretning da pandemien ramte, havde du ikke en forretning. En tilsyneladende simpel, men sand påstand, som hurtigt komplicerede franchiseuniverset, hvor individuelle butikker stod til at miste alt omsætning, mens onlinebutikkerne pludselig stod for alt salg. For franchisekæden Kop & Kande, har brugen af omnichannel markedsføring været essentiel i deres håndtering af genåbningen af deres butikker samtidig med fortsat at kunne drive deres online salg.

På trods af bekvemmeligheden ved at handle online, har de fysiske butikker stadig væsentlige fordele at tilbyde. Det fysiske univers giver bl.a. mulighed for personlig vejledning af butikkens eksperter, direkte vurdering af varernes kvalitet og størrelse, samt at få vareren med sig hjem øjeblikkeligt. Promoveringen af disse fordele til onlineforbrugerne, er nøglen til succes for Kop & Kandes franchisebutikker i en ny og mere digitaliseret verden. Dog kan fokus på at tiltrække forbrugere til de fysiske butikker hæmme den dataindsamling der muliggør personlig markedsføring. Malene Maarbjerg Rasmussen, Kop & Kandes Marketing & Omnichannel Direktør, udtaler:

”Ofte er det der foregår i butikkerne en ”black box” datamæssigt. Hvem der køber hvad, om kunden også handler online, om der er en bestemt kategori eller brand, som de er særligt interesserede i osv., repræsenterer alt sammen vigtig kunderejseinformation, som vi skal indsamle valide data omkring, da det gør os i stand til at tilbyde vores kunder bedre service og mere personlige tilbud.”

Med hjælp fra Agillics guld partner, Web2Media, som arbejder tæt sammen med Kop & Kande for at facilitere deres løbende udvikling på platformen, har Agillic muliggjort dataindsamling om netop disse faktorer, ved at understøtte Kop & Kandes kundeklub, Klub Kop & Kande. Kundeklubben sikrer, at kunderne bliver genkendt, uanset om de handler online eller i fysiske butikker, og indsamler data på hvor meget online markedsføringskommunikation driver salg i de fysiske butikker. På den måde tilbyder Kop & Kande en hybrid løsning, der opfordrer til både online og offline køb. For eksempel tilbyder kundeklubben fødselsdagskuponer, som kan indløses både online og i butikker, samt click-and-collect muligheder, som bringer onlinekunder til de fysiske butikker, hvilket skaber mulighed for inspiration og mersalg.

Kop & Kande bruger altså også Agillic til at opfordre til handel i deres fysiske butikker, til at opbygge langvarige, profitable og værdiskabende relationer med deres kunder – og derved til at reducere ”kommunikationsforurening” via datadrevet personlig kommunikation.

Agillics CXO, Rasmus Houlind, udtaler:

”I denne digitaliseringstid er vi glade for at kunne hjælpe etablerede detailforretninger, såsom Kop & Kande, med at bygge en bro mellem fysiske og online butikker, med henblik på at glæde deres kunder. Vi er særligt stolte af at være i stand til at hjælpe franchises til at opleve den økonomiske værdi af omnichannel markedsføring. Vi arbejder konstant for at forstå vores kunder og supportere dem med at udnytte vores platform til fulde, ved at bygge stærke og ikke mindst langsigtede kunderelationer.”





For yderligere information, kontakt venligst

Emre Gürsoy, CEO, Agillic A/S

+45 3078 4200

emre.gursoy@agillic.com

Om Agillic A/S

Agillic er en dansk softwarevirksomhed, der tilbyder brands en omnichannel marketing automation platform, hvorigennem de kan arbejde med datadrevet indsigt for at skabe, automatisere og sende personaliseret kommunikation til millioner, og derved skabe de mest effektive, meningsfulde og profitable kundeoplevelser.

Agillic har hovedkontor i København, salgsenheder i Berlin, Malmø og Oslo, samt udviklingsenheder i Cluj-Napoca og Kyiv.

Agillic A/S (publ) (Nasdaq First North Growth Market Denmark: AGILC)

Find mere information på Agillics hjemmeside: www.agillic.com

Om Kop & Kande

Kop & Kande har mere end 100 butikker i Danmark og tilbyder et bredt sortiment med alt fra sengetøj, bestik, køkkenudstyr til gaveartikler. Kop & Kande blev officielt etableret i 1984 – læs mere om detailkædens historie via dette link: https://www.kop-kande.dk/om-os/historie.

