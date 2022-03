Jüngste Analysen zeigen, dass VASCEPA® (Icosapent-Ethyl) das Risiko potenziell tödlicher kardiovaskulärer Ereignisse bei Patienten mit vorheriger perkutaner Koronarintervention signifikant gesenkt hat

Dutch French German Italian Spanish

Eine neue Post-hoc-Unteranalyse der wegweisenden REDUCE-IT-Studie, die im Journal of the American Heart Association (JAHA) veröffentlicht wurde, hat gezeigt, dass VASCEPA® das Risiko für kardiovaskulären Tod, Schlaganfall, Herzinfarkt, koronare Revaskularisation und instabile Angina pectoris bei 34 % Patienten mit perkutaner Koronarintervention (PCI) in der Vorgeschichte signifikant reduziert.(1)



Icosapent-Ethyl führte zu robusten absoluten Risikoreduktionen von 8,5 % bzw. 5,4 % sowie einer Anzahl notwendiger Behandlungen (number needed to treat, NNT) von 12 bzw. 19 für den primären und die wichtigsten sekundären kombinierten Endpunkte.(1)

DUBLIN, Irland und BRIDGEWATER, New Jersey , March 15, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Amarin Corporation plc (NASDAQ:AMRN) hat heute die Veröffentlichung einer neuen REDUCE-IT-Datenanalyse bekanntgegeben, die dazu beiträgt, die klinischen Vorteile von Icosapent-Ethyl (IPE) für Patienten zu unterstützen, die eine perkutane Koronarintervention (PCI) erhalten haben und ein hohes Risiko für einen Schlaganfall, Herzinfarkt oder ein tödliches kardiovaskuläres (CV) Ereignis haben.(1)

Perkutane koronare Eingriffe (auch als koronare Angioplastie bekannt, die das Einsetzen eines Stents einschließen kann) sind medizinische Verfahren zum Öffnen von Koronararterien, den Hauptblutgefäßen, die das Herz versorgen, die durch eine Ansammlung von atherosklerotischer Plaque verengt oder blockiert sind.(2) Das Herz benötigt eine konstante Versorgung mit sauerstoffreichem Blut, um effektiv zu funktionieren. Wenn die Koronararterien verengt und eingeschränkt werden, kann dies zu ernsthaften Herzkomplikationen wie Angina pectoris oder einem Herzinfarkt führen.(3)

Die PCI-Studie REDUCE-IT Prior war eine Post-hoc-Subanalyse, die im Journal of the American Heart Association (JAHA) veröffentlicht wurde. Diese Veröffentlichung fördert die klinische Evidenzbasis für die Behandlung mit Icosapent-Ethyl bei Patienten mit vorheriger PCI, bei denen das Risiko eines wiederkehrenden kardiovaskulären Ereignisses besteht.

Beteiligt waren 3.408 Patienten, die sich zuvor einer PCI unterzogen hatten (41,7 % der ursprünglichen REDUCE-IT-Studienpopulation). Die mediane Zeit nach der PCI betrug bei diesen Patienten 2,9 Jahre. Die Baseline-Charakteristika waren bei Patienten, die randomisiert Icosapent-Ethyl erhalten haben, im Vergleich zur Placebogruppe ähnlich. Von den Patienten mit vorheriger PCI, die in die Subanalyse aufgenommen wurden und nur die Standardbehandlung erhielten, erlitten 37,6 % ein schwerwiegendes kardiovaskuläres Ereignis (kardiovaskulärer Tod, Myokardinfarkt, Schlaganfall, koronare Revaskularisierung oder instabile Angina pectoris, die einen Krankenhausaufenthalt erforderten), verglichen mit 25,6 % der Patienten, die Icosapent-Ethyl erhielten.(1)

Bei Patienten mit PCI in der Vorgeschichte reduzierte die Behandlung mit Icosapentethyl im Vergleich zur Placebogruppe den ersten primären zusammengesetzten Endpunkt aus kardiovaskulärem Tod, nicht tödlichem Myokardinfarkt (MI) (Herzinfarkt), nicht tödlichem Schlaganfall, koronarer Revaskularisation oder instabiler Angina pectoris um 34 % (absolute Risikoreduktion von 8,5 %, HR 0,66; 95 % KI, 0,58–0,76; p < 0,001); Anzahl der erforderlichen Behandlungen (NNT) = 12) und die gesamten Ereignisse (erstes und nachfolgendes) um 39 % (RR 0,61; 95 % KI, 0,52–0,72; p < 0,001).(1)

Icosapent-Ethyl führte auch zu einer 34-prozentigen Reduktion des wichtigsten sekundären kombinierten Endpunkts aus kardiovaskulärem Tod, nicht-tödlichem Myokardinfarkt oder nicht-tödlichem Schlaganfall im Vergleich zur Placebogruppe (absolute Risikoreduktion 5,4 %, HR 0,66; 95 % KI, 0,56-0,79, p < 0,001; NNT = 19). Die Subanalyse zeigte auch, dass die Behandlung mit Icosapent-Ethyl im Vergleich zur Placebogruppe zu einer 40%igen Verringerung des Risikos einer erneuten koronaren Revaskularisation bei Patienten führte (absolute Risikoreduktion 7,7 %, HR 0,60; 95 % KI, 0,51-0,70; p < 0,001), die sich zuvor einer PCI unterzogen hatten.(1)

Die Sicherheitsergebnisse in der REDUCE-IT Prior-PCI-Untergruppe stimmten mit denen der gesamten Studienkohorte überein.(1)

In die REDUCE-IT-Studie wurden 8.179 Patienten über einen Median von 4,9 Jahren aufgenommen, die alle mindestens 4 Wochen lang eine stabile Dosis eines Statins erhalten haben. Alle Patienten hatten kontrolliertes Low-Density-Lipoprotein-Cholesterin (LDL-C), erhöhte Triglyceridspiegel und waren mindestens 45 Jahre alt, mit bestehender kardiovaskulärer Erkrankung (CVD), oder 50 Jahre oder älter, mit Diabetes und anderen kardiovaskulären Risikofaktoren.(4)

Es wird darauf hingewiesen, dass diese Post-hoc-Analyse durch den explorativen Charakter eingeschränkt wurde. Weitere von den Autoren festgestellte Einschränkungen sind, dass REDUCE-IT nicht für Untergruppenanalysen ausgelegt war und alle P-Werte als hypothesengenerierend betrachtet werden sollten.

Dr. Deepak L. Bhatt, MD, MPH, Executive Director of Interventional Cardiovascular Programs am Brigham and Women's Hospital und Professor of Medicine an der Harvard Medical School, leitender Prüfarzt von REDUCE-IT und leitender Autor der REDUCE-IT Prior-PCI-Analysen, bemerkte hierzu:

„Diese Analyse von REDUCE-IT unterstreicht die Vorteile von Icosapent-Ethyl bei Patienten mit erhöhten Triglyceriden und PCI-Vorgeschichte, einem häufig durchgeführten Verfahren. Die Erkenntnisse zum Nutzen bei Risikopatienten mit vorheriger PCI stimmen mit zuvor veröffentlichten Daten zur koronaren Revaskularisation überein, die eine Verringerung der ersten und der gesamten koronaren Revaskularisationsereignisse um 34 % bzw. 36 % in der gesamten REDUCE-IT-Population zeigen.“(5)

Dr. Bhatt fährt fort: „Patienten mit Standardbehandlung, die dennoch erhöhte Triglyzeridwerte aufweisen, haben ein hohes Risiko für wiederkehrende kardiovaskuläre Ereignisse. Icosapent-Ethyl hat das Potenzial, einem großen Teil dieser Patienten zu helfen, einschließlich derer mit PCI-Vorgeschichte.“(1)

Es gibt Hinweise darauf, dass Patienten mit vorheriger PCI im Vergleich zu anderen Patienten mit kardiovaskulären Risikofaktoren einem erhöhten Risiko für nachfolgende kardiovaskuläre Ereignisse ausgesetzt sind.(1) In den letzten Jahren haben Bemühungen zur Verbesserung des Stentdesigns, des LDL-C, der Entzündung und der Thrombozytenaktivität zu einer Verringerung wiederholter Ereignisse bei Patienten geführt, die sich einem Koronarstent unterzogen haben.(1)

Dennoch leiden viele Patienten immer noch unter wiederkehrenden Ereignissen, insbesondere Patienten mit Diabetes mellitus und erhöhten Triglyceriden.(1) Dies deutet darauf hin, dass möglicherweise zusätzliche Behandlungen und Interventionen erforderlich sind, um dieses verbleibende Risiko zu verringern.

Karim Mikhail, President und Chief Executive Officer von Amarin, erläutert: „Wir gewinnen weiterhin neue Einblicke in die wichtige Rolle, die IPE bei der Unterstützung von Patienten mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen spielen kann; insbesondere für diejenigen, die besonders anfällig für ein schwerwiegendes oder tödliches Ereignis sind. Diese jüngste Analyse hat gezeigt, dass IPE das Risiko von Herzinfarkt, Schlaganfall oder kardiovaskulärem Tod für Patienten mit einer früheren PCI senkt – ein zusätzlicher Beweis dafür, dass unser Produkt einen entscheidenden Beitrag zur Reduzierung von Schäden und Todesfällen durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen auf der ganzen Welt leisten kann.“

Die REDUCE-IT PCI-Untergruppenanalyse wurde von Amarin finanziert. Dr. Bhatt erhält Forschungsgelder von Amarin, die an das Brigham and Women's Hospital gehen.

Über Amarin

Wir sind ein innovatives Pharmaunternehmen und Wegbereiter für ein neues Paradigma in der Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ausgehend von unseren Wurzeln in der wissenschaftlichen Forschung über unseren Fokus auf klinische Studien bis hin zu unserer kommerziellen Expansion entwickeln wir uns weiter und wachsen schnell. Wir haben Niederlassungen in Bridgewater, New Jersey in den USA, Dublin in Irland, Zug in der Schweiz und anderen europäischen Ländern sowie Handelspartner und Lieferanten auf der ganzen Welt. Wir setzen uns dafür ein, das wissenschaftliche Verständnis für das kardiovaskuläre Risiko zu erweitern, das über herkömmliche Therapien hinaus besteht, und die Behandlung dieses Risikos voranzutreiben.

Über das kardiovaskuläre Risiko

Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind weltweit die Todesursache Nummer eins. Allein in den USA führen Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu 859.000 Todesfällen pro Jahri und die Zahl der Todesfälle in den USA, die auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen zurückzuführen sind, steigt weiter an. Darüber hinaus gibt es in den USA 605.000 neue und 200.000 wiederkehrende Herzinfarkte pro Jahr (ungefähr 1 alle 40 Sekunden). Die Schlaganfallrate beträgt 795.000 pro Jahr (ungefähr 1 alle 40 Sekunden) und ist für 1 von 19 Todesfällen in den USA verantwortlich. Insgesamt gibt es allein in den Vereinigten Staaten mehr als 2,4 Millionen schwerwiegende unerwünschte kardiovaskuläre Ereignisse pro Jahr aufgrund von Herz-Kreislauf-Erkrankungen – oder im Durchschnitt 1 alle 13 Sekunden. Die Kontrolle des „bösen Cholesterins“ , des sogenannten LDL-C, ist eine Möglichkeit, das Risiko eines Patienten für kardiovaskuläre Ereignisse wie Herzinfarkt, Schlaganfall oder Tod zu verringern. Trotz des Erreichens der LDL-C-Zielwerte besteht für Millionen von Patienten immer noch ein signifikantes und anhaltendes Risiko für kardiovaskuläre Ereignisse, insbesondere für Patienten mit erhöhten Triglyceriden. Es wurde gezeigt, dass eine Statintherapie LDL-C kontrolliert und dadurch das Risiko kardiovaskulärer Ereignisse um 25 bis 35 % reduziert.ii Nach einer Statintherapie bleibt ein signifikantes kardiovaskuläres Risiko bestehen. Menschen mit erhöhten Triglyceriden haben 35 % mehr kardiovaskuläre Ereignisse im Vergleich zu Menschen mit Triglyceriden im Normbereich, die Statine einnehmen.iii,iv,v

Über REDUCE-IT®

REDUCE-IT war eine globale kardiovaskuläre Outcome-Studie zur Bewertung der Wirkung von VASCEPA bei erwachsenen Patienten mit LDL-C-Werten, die durch Statintherapie auf 41 bis 100 mg/dl (medianer Ausgangswert 75 mg/dl) eingestellt wurden, und verschiedenen kardiovaskulären Risikofaktoren, einschließlich anhaltend erhöhter Triglyceride zwischen 135-499 mg/dl (medianer Ausgangswert 216 mg/dl) und entweder einer bestehenden kardiovaskulären Erkrankung (Kohorte der sekundären Prävention) oder Diabetes mellitus und mindestens einem weiteren kardiovaskulärer Risikofaktor (Kohorte der primären Prävention). Im Rahmen der über sieben Jahre durchgeführten und 2018 abgeschlossenen REDUCE-IT-Studie wurden 8.179 Patienten an über 400 Prüfzentren in 11 Ländern untersucht, wobei sich der größte Anteil der Prüfzentren in den USA befand. REDUCE-IT wurde basierend auf einer speziellen Protokollbewertung (SPA) in Abstimmung mit der FDA durchgeführt. Das Design der REDUCE-IT-Studie wurde im März 2017 in Clinical Cardiology veröffentlicht.vi Die primären Ergebnisse von REDUCE-IT wurden im November 2018 im The New England Journal of Medicine veröffentlicht.vii Die Gesamtergebnisse in Bezug auf Ereignisse im Rahmen von REDUCE-IT wurden im März 2019 im Journal of the American College of Cardiology veröffentlicht.VIII Diese und andere Veröffentlichungen finden Sie im Bereich F&E auf der Website des Unternehmens unter www.amarincorp.com .

Über VASCEPA® (Icosapent-Ethyl)-Kapseln

VASCEPA (Icosapent-Ethyl)-Kapseln sind das erste und einzige verschreibungspflichtige Medikament, das von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) zugelassen wurde und ausschließlich aus dem Wirkstoff Icosapent-Ethyl (IPE) besteht, einer einzigartigen Form der Eicosapentaensäure. VASCEPA wurde im Januar 2020 in den Vereinigten Staaten als erstes und einziges Medikament eingeführt, das von der US-Zulassungsbehörde FDA für die Behandlung der untersuchten Hochrisikopatienten mit anhaltendem kardiovaskulärem Risiko nach einer Statintherapie zugelassen wurde. VASCEPA wurde ursprünglich 2013 in den Vereinigten Staaten auf den Markt gebracht, basierend auf der ursprünglichen, von der FDA zugelassenen Indikation des Medikaments zur Verwendung als Zusatztherapie bei einer Diät zur Senkung der Triglyceridspiegel bei erwachsenen Patienten mit schwerer (≥ 500 mg/dl) Hypertriglyceridämie. Seit seiner Markteinführung wurde VASCEPA über zehn Millionen Mal verschrieben. Die meisten großen Krankenversicherungen tragen die Kosten für VASCEPA. Neben den Vereinigten Staaten ist VASCEPA in Kanada, Libanon und den Vereinigten Arabischen Emiraten für den Vertrieb zugelassen. Im März 2021 hat die Europäische Union die Marktzulassung für Icosapent-Ethyl zur Verringerung des Risikos kardiovaskulärer Ereignisse bei Patienten mit hohem kardiovaskulärem Risiko unter dem Markennamen VAZKEPA für Europa erteilt.

Indikationen und Anwendungsbeschränkung (in den Vereinigten Staaten)

VASCEPA ist indiziert:

als Zusatztherapie zu einer maximal verträglichen Statintherapie zur Verringerung des Risikos von Myokardinfarkt, Schlaganfall, koronarer Revaskularisation und instabiler Angina pectoris, die einen Krankenhausaufenthalt erforderlich machen, bei erwachsenen Patienten mit erhöhten Triglyceridspiegeln (TG) (≥ 150 mg/dl) und etablierter Herz-Kreislauf-Erkrankung bzw. Diabetes mellitus und zwei oder mehr zusätzlichen Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

als Zusatztherapie bei einer Diät zur Reduzierung der TG-Spiegel bei erwachsenen Patienten mit schwerer (≥ 500 mg/dl) Hypertriglyceridämie.

Die Wirkung von VASCEPA auf das Risiko einer Pankreatitis bei Patienten mit schwerer Hypertriglyceridämie wurde nicht bestimmt.

Wichtige Sicherheitshinweise

VASCEPA ist kontraindiziert bei Patienten mit bekannter Überempfindlichkeit (z. B. anaphylaktische Reaktion) gegenüber VASCEPA oder einen seiner Wirkstoffe.

Mit VASCEPA ging in einer doppelblinden, placebokontrollierten Studie ein erhöhtes Risiko (3 % ggü. 2 %) für Vorhofflimmern oder Vorhofflattern einher, das eine Krankenhauseinweisung erforderlich machte. Die Inzidenz von Vorhofflimmern war bei Patienten mit einer Vorgeschichte von Vorhofflimmern oder Vorhofflattern höher.

Es ist nicht bekannt, ob bei Patienten mit Allergien gegen Fisch und/oder Schalentiere ein erhöhtes Risiko für eine allergische Reaktion auf VASCEPA besteht. Patienten mit solchen Allergien sollten VASCEPA absetzen, wenn Reaktionen auftreten.

Mit VASCEPA ging in einer doppelblinden, placebokontrollierten Studie ein erhöhtes Risiko (12 % ggü. 10 %) für Blutungen einher. Die Häufigkeit von Blutungen war bei Patienten, die gleichzeitig antithrombotische Medikamente wie Aspirin, Clopidogrel oder Warfarin erhielten, höher.

Häufige Nebenwirkungen in der Studie zu kardiovaskulären Ergebnissen (Inzidenz ≥ 3 % und ≥ 1 % häufiger als Placebo): Schmerzen des Bewegungsapparates (4 % ggü. 3 %), periphere Ödeme (7 % ggü. 5 %), Verstopfung (5 % ggü. 4 %), Gicht (4 % ggü. 3 %) und Vorhofflimmern (5 % ggü. 4 %).

Häufige Nebenwirkungen in Studien zur Hypertriglyceridämie (Inzidenz > 1 % häufiger als Placebo): Arthralgie (2 % ggü. 1 %) und oropharyngeale Schmerzen (1 % ggü. 0,3 %).

1 % häufiger als Placebo): Arthralgie (2 % ggü. 1 %) und oropharyngeale Schmerzen (1 % ggü. 0,3 %). Unerwünschte Ereignisse können in den USA unter der Rufnummer 1-855-VASCEPA oder der FDA unter 1-800-FDA-1088 gemeldet werden.

Patienten, die VASCEPA und begleitende Antikoagulanzien und/oder Antithrombozytenmittel erhalten, sollten auf Blutungen überwacht werden.

Die wichtigsten klinischen Wirkungen von VASCEPA auf schwerwiegende unerwünschte kardiovaskuläre Ereignisse sind im Abschnitt „Klinische Studien“ der Verschreibungsinformationen für VASCEPA wie unten aufgeführt enthalten:

DIE VOLLSTÄNDIGEN VON DER US-FDA ZUGELASSENEN

VERSCHREIBUNGSINFORMATIONEN ZU VASCEPA FINDEN SIE UNTER WWW.VASCEPA.COM.

Wirkung von VASCEPA auf die Zeit bis zum ersten Auftreten kardiovaskulärer Ereignisse bei Patienten mit

erhöhten Triglyceridspiegeln und anderen Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen im Rahmen der REDUCE-IT-Studie





VASCEPA Placebo VASCEPA

ggü. Placebo N = 4089

n (%) Inzidenzrate

(pro 100 Patientenjahre) N = 4090

n (%) Inzidenzrate

(pro 100 Patientenjahre) Hazard Ratio (95 % KI) Primärer zusammengesetzter Endpunkt Herz-Kreislauf-Tod, Myokardinfarkt, Schlaganfall, Koronarrevaskularisation, Krankenhausaufenthalt wegen instabiler Angina (5-Punkte-MACE) 705

(17,2) 4,3 901

(22,0) 5,7 0,75

(0,68, 0,83) Wichtiger sekundärer zusammengesetzter Endpunkt Herz-Kreislauf-Tod, Myokardinfarkt, Schlaganfall (3-Punkt-MACE) 459

(11,2) 2,7 606

(14,8) 3,7 0,74

(0,65, 0,83) Andere sekundäre Endpunkte Tödlicher oder nicht tödlicher Myokardinfarkt 250

(6,1) 1,5 355

(8,7) 2,1 0,69

(0,58, 0,81) Dringliche oder notfallmäßige Koronarrevaskularisation 216

(5,3) 1,3 321

(7,8) 1,9 0,65

(0,55, 0,78) Herz-Kreislauf-Tod[1] 174

(4,3) 1,0 213

(5,2) 1,2 0,80

(0,66, 0,98) Krankenhausaufenthalt wegen instabiler Angina pectoris[2] 108

(2,6) 0,6 157

(3,8) 0,9 0,68

(0,53, 0,87) Tödlicher oder nicht tödlicher Schlaganfall 98

(2,4) 0,6 134

(3,3) 0,8 0,72

(0,55, 0,93) [1]Umfasst bestätigte kardiovaskuläre Todesfälle und Todesfälle mit unbestimmter Kausalität.

[2]Durch invasive/nicht-invasive Tests festgestellt, dass sie durch myokardiale Ischämie verursacht wurden und eine dringende Krankenhauseinweisung erforderlich ist.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die gemäß den Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 gemacht werden, einschließlich Annahmen über das Potenzial von VASCEPA (in Europa unter dem Namen VAZKEPA vertrieben), Überzeugungen über die Rolle von Icosapent-Ethyl (IPE) bei Patienten mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen (CVD) und Auswirkungen auf das Risiko von Herzinfarkt, Schlaganfall oder kardiovaskulärem Tod bei Patienten mit vorheriger perkutaner Koronarintervention (PCI) sowie allgemeine Annahmen über die Sicherheit und Wirksamkeit von VASCEPA. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind keine Zusagen oder Garantien und beinhalten erhebliche Risiken und Ungewissheiten. Eine weitere Liste und Beschreibung dieser Risiken, Ungewissheiten und anderen Risiken im Zusammenhang mit einer Investition in Amarin finden Sie in den von Amarin bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen, einschließlich des Jahresberichts von Amarin auf Formular 10-K für das abgelaufene Geschäftsjahr 2021. Bestehende und potenzielle Anleger sollten sich nicht über Gebühr auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen, die nur für den Zeitpunkt ihrer aktuellen Veröffentlichung gelten. Amarin übernimmt keinerlei Verpflichtung, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, um neue Informationen, zukünftige Ereignisse oder sonstige Umstände widerzuspiegeln. Die zukunftsgerichteten Aussagen von Amarin spiegeln nicht die potenziellen Auswirkungen wesentlicher Transaktionen wider, die das Unternehmen möglicherweise eingeht, wie Fusionen, Übernahmen, Veräußerungen, Joint Ventures oder wesentliche Vereinbarungen, die Amarin möglicherweise abschließt, ändert oder beendet. Verfügbarkeit weiterer Informationen über Amarin

Amarin kommuniziert mit seinen Anlegern und der Öffentlichkeit über seine Website ( www.amarincorp.com ) und die Investor-Relations-Website ( investor.amarincorp.com ). Dort finden Sie unter anderem Präsentationen für Anleger und FAQs, Einreichungen bei der Securities and Exchange Commission, Pressemitteilungen, öffentliche Telefonkonferenzen und Webcasts. Die Informationen, die Amarin auf diesen Kanälen und Websites veröffentlicht, könnten als wesentliche Informationen angesehen werden. Amarin empfiehlt Anlegern, Medien und anderen an Amarin Interessierten daher, die Informationen, die auf diesen Kanälen, einschließlich der Investor-Relations-Website, veröffentlicht werden, regelmäßig zu überprüfen. Diese Liste von Kanälen kann von Zeit zu Zeit auf der Website für Anlegerbeziehungen von Amarin aktualisiert werden und Kanäle in den sozialen Netzwerken enthalten. Der Inhalt der Website von Amarin oder dieser Kanäle oder einer anderen Website, auf die über die Website oder diese Kanäle zugegriffen werden kann, gilt nicht als durch Bezugnahme in eine Einreichung gemäß dem Securities Act von 1933 aufgenommen.

