Une récente analyse démontre que VASCEPA® (icosapent éthyl) a considérablement réduit le risque d'événements cardiovasculaires potentiellement mortels chez des patients ayant déjà subi une intervention coronaire percutanée

Une nouvelle sous-analyse post-hoc de l'étude phare REDUCE-IT, publiée dans le Journal of the American Heart Association (JAHA), a révélé que VASCEPA® a considérablement réduit le risque de décès cardiovasculaires, d'accidents vasculaires cérébraux, de crises cardiaques, de revascularisation coronaire et d'angor instable de 34 % chez les patients ayant des antécédents d'intervention coronaire percutanée (ICP).(1)



L'icosapent éthyl a entraîné de solides réductions du risque absolu de 8,5 % et 5,4 % et du nombre de sujets à traiter (NST) de 12 et 19, respectivement, pour les critères d'évaluation composites primaires et secondaires clés.(1)

DUBLIN, Irlande et BRIDGEWATER, New Jersey, 15 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Amarin Corporation plc (NASDAQ :AMRN) a annoncé aujourd'hui la publication d'une nouvelle analyse de données de REDUCE-IT qui aide à soutenir les avantages cliniques de l'icosapent éthyl (IPE) pour les patients ayant reçu une intervention coronaire percutanée (ICP) et présentant un risque élevé de subir un accident vasculaire cérébral, une crise cardiaque, ou un événement cardiovasculaire (CV) mortel.(1)

Les interventions coronariennes percutanées (également connues sous le nom d'angioplasties coronaires, qui peuvent inclure l'insertion de stents) sont des procédures médicales utilisées pour ouvrir des artères coronaires, les principaux vaisseaux sanguins alimentant le cœur, qui sont rétrécies ou bloquées par une accumulation de plaque d'athérosclérose.(2) Le cœur a besoin d'un apport constant de sang oxygéné pour fonctionner efficacement ; si les artères coronaires se réduisent et s'obstruent, cela peut entraîner de graves complications pour la santé cardiaque comme l'angine de poitrine ou la crise cardiaque.(3)

L'étude REDUCE-IT sur le groupe avec ICP antérieure était une sous-analyse post-hoc publiée dans le Journal of the American Heart Association (JAHA). Cette publication renforce la base de preuves cliniques sur le traitement par l'icosapent éthyl chez les patients ayant déjà subi une ICP et présentant un risque de récidive CV.

3 408 patients avaient précédemment subi une ICP (41,7 % de la population initiale de l'étude REDUCE-IT). Le délai médian après une ICP pour ces patients était de 2,9 ans. Les caractéristiques de référence étaient similaires chez les patients randomisés pour recevoir l'icosapent éthyl par rapport au placebo. Parmi les patients ayant déjà subi une ICP inclus dans la sous-analyse recevant uniquement un traitement standard, 37,6 % ont subi un événement CV majeur (décès cardiovasculaire, infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral, revascularisation coronaire ou angor instable nécessitant une hospitalisation), contre 25,6 % des patients recevant de l'icosapent éthyl.(1)

Chez les patients ayant des antécédents d'ICP, le traitement à base d'icosapent éthyl par rapport au placebo a réduit le premier critère d'évaluation composite primaire de décès CV, infarctus du myocarde (IM) non mortel (crise cardiaque), accident vasculaire cérébral non mortel, revascularisation coronaire, ou angine instable, de 34 % (réduction du risque absolu de 8,5 %, HR 0,66 ; 95 % IC, 0,58 à 0,76 ; p<0,001) ; nombre de sujets à traiter (NST) =12) et le total des événements (premier et suivants) de 39 % (RR 0,61 ; 95 % IC, 0,52 à 0,72 ; p<0,001).(1)

L'icosapent éthyl a également entraîné une réduction de 34 % du critère d'évaluation composite secondaire clé de décès cardiovasculaire, d'infarctus du myocarde non mortel ou d'accident vasculaire cérébral non mortel par rapport au placebo (réduction du risque absolu 5,4 %, HR 0,66 ; 95 % IC, 0,56-0,79, p<0,001 ; NST=19). La sous-analyse a également montré que le traitement par icosapent éthyl entraînait une réduction de 40 % du risque de revascularisation coronaire répétée par rapport au placebo (réduction du risque absolu de 7,7 %, HR 0,60 ; 95 % IC, 0,51-0,70 ; p<0,001) chez les patients ayant précédemment subi une ICP.(1)

Les conclusions d'innocuité du sous-groupe REDUCE-IT avec une ICP antérieure étaient cohérents avec la cohorte complète de l'étude.(1)

L'étude REDUCE-IT a recruté 8 179 patients pour une moyenne de 4,9 ans, tous recevant une dose stable de statine pendant au moins 4 semaines. Tous les patients avaient un cholestérol à lipoprotéines de basse densité (LDL-C) contrôlé, des taux de triglycérides élevés et étaient soit âgés de 45 ans ou plus, avec une maladie cardiovasculaire (MCV) établie, soit âgés de 50 ans ou plus, avec un diabète et d'autres facteurs de risque cardiovasculaire.(4)

Il est important de noter que le caractère exploratoire a limité cette analyse post-hoc. Les autres limitations notées par les auteurs incluent le fait que REDUCE-IT n'a pas été optimisée pour les analyses de sous-groupes et que toutes les valeurs P doivent être considérées comme génératrices d'hypothèses.

Commentant les conclusions de l'article, le Dr Deepak L. Bhatt, MD, MPH, directeur exécutif des programmes cardiovasculaires interventionnels au Brigham and Women's Hospital et professeur de médecine à la Harvard Medical School, chercheur principal de REDUCE-IT et auteur principal des analyses REDUCE-IT avec une ICP antérieure, a déclaré :

« Cette analyse de REDUCE-IT met en évidence les avantages de l'icosapent éthyl chez les patients présentant des triglycérides élevés et une ICP antérieure, une procédure couramment réalisée. Les conclusions du bénéfice chez les patients à risque ayant déjà subi une ICP sont cohérentes avec les données de revascularisation coronaire précédemment publiées démontrant des réductions de l'incidence de revascularisation coronaire première ou totale de 34 % et 36 %, respectivement, dans la population globale de REDUCE-IT. »(5)

Le Dr Bhatt a ajouté : « Les patients recevant un traitement de soins standard qui ont néanmoins des triglycérides élevés sont très exposés à des épisodes cardiovasclaires récurrents. L'icosapent éthyl a le potentiel de bénéficier à une grande partie de ces patients, y compris ceux ayant des antécédents d'ICP. »(1)

Il existe des preuves suggérant que les patients ayant précédemment subi une ICP courent un risque accru d'événements CV ultérieurs par rapport aux autres patients présentant des facteurs de risque CV.(1) Ces dernières années, les efforts visant à améliorer la conception du stent, le LDL-C, l'inflammation et l'activité plaquettaire ont réduit les récidives chez les patients subissant une endoprothèse coronaire.(1)

Pourtant, de nombreux patients continuent de subir des récidives, en particulier ceux atteints de diabète sucré et aux triglycérides élevés.(1) Cela suggère qu'il pourrait y avoir besoin de traitements et d'interventions supplémentaires pour réduire ce risque restant.

Karim Mikhail, président-directeur général d'Amarin, a commenté : « Nous continuons d'acquérir de nouvelles connaissances sur le rôle important que l'IPE peut jouer pour aider les patients atteints de MCV, en particulier les personnes les plus vulnérables à un événement grave ou mortel. Cette dernière analyse a montré que l'IPE réduit le risque de crise cardiaque, d'accident vasculaire cérébral ou de décès cardiovasculaire chez les patients ayant déjà subi une ICP, offrant ainsi des preuves supplémentaires que notre produit peut contribuer de manière essentielle à réduire les dommages et les décès dus aux maladies cardiovasculaires dans le monde entier. »

L'analyse du sous-groupe REDUCE-IT avec une ICP antérieure a été financée par Amarin. Le Dr Bhatt reçoit des fonds de recherche d'Amarin qui vont au Brigham and Women's Hospital.

À propos d'Amarin

Amarin est une société pharmaceutique innovante qui mène un nouveau paradigme dans la gestion des maladies cardiovasculaires. De notre fondation dans la recherche scientifique à notre concentration sur les essais cliniques, et maintenant notre expansion commerciale, nous évoluons et nous développons rapidement. Amarin possède des bureaux à Bridgewater, au New Jersey aux États-Unis, à Dublin en Irlande, à Zoug en Suisse et dans d'autres pays d'Europe, ainsi que des partenaires commerciaux et des fournisseurs dans le monde entier. Nous nous engageons à améliorer la compréhension scientifique du risque cardiovasculaire qui persiste au-delà des thérapies traditionnelles et à faire progresser le traitement de ce risque.

À propos du risque cardiovasculaire

Les maladies cardiovasculaires sont la première cause de décès dans le monde. Rien qu'aux États-Unis, les maladies cardiovasculaires entraînent 859 000 décès par ani et ce nombre ne cesse d'augmenter. En outre, on y enregistre 605 000 nouvelles crises cardiaques et 200 000 récidives par an (environ une toutes les 40 secondes). Le nombre d'accidents vasculaires cérébraux s'élève à 795 000 par an (environ un toutes les 40 secondes), ce qui représente 1 décès sur 19 aux États-Unis. Dans l'ensemble, rien qu'aux États-Unis, il y a plus de 2,4 millions d'événements cardiovasculaires indésirables majeurs par an dus aux maladies cardiovasculaires ou, en moyenne, 1 toutes les 13 secondes. La maîtrise du mauvais cholestérol, aussi connu sous la dénomination LDL-C, permet de réduire les risques d'épisodes cardiovasculaires d'un patient, comme une crise cardiaque, un AVC ou un cas de décès. Néanmoins, même lorsque les taux cibles du cholestérol LDL-C sont atteints, des millions de patients continuent de présenter un risque significatif et persistant d'épisodes cardiovasculaires, surtout ceux ayant des triglycérides élevés. Il a été démontré que la thérapie par statines contrôlait le cholestérol LDL-C, réduisant ainsi le risque d'évènements cardiovasculaires de 25 à 35 %.ii Un risque cardiovasculaire important demeure après la thérapie par statines. Les personnes présentant des taux de triglycérides élevés ont 35 % de risques supplémentaires de subir un événement cardiovasculaire que les personnes ayant des triglycérides normaux (dans la fourchette normale) qui prennent des statines.iii,iv,v

À propos de REDUCE-IT®

REDUCE-IT est une étude mondiale portant sur les résultats cardiovasculaires, conçue pour évaluer de manière prospective l'effet de VASCEPA chez les patients adultes avec un LDL-C contrôlé entre 41 à 100 mg/dL (taux médian de 75 mg/dL) par une thérapie à base de statines, et présentant divers facteurs de risque cardiovasculaire, y compris des triglycérides élevés persistants entre 135 à 499 mg/dL (taux médian de 216 mg/dL), et soit une maladie cardiovasculaire établie (cohorte de prévention secondaire), soit un diabète sucré, et au moins un autre facteur de risque cardiovasculaire (cohorte de prévention primaire). Menée sur une période de sept ans et achevée en 2018, l'étude REDUCE-IT a suivi 8 179 patients dans plus de 400 centres cliniques dans 11 pays, avec le plus grand nombre de sites situés aux États-Unis. REDUCE-IT a été menée sur la base d'un accord spécial d'évaluation de protocole avec la FDA. La conception de l'étude REDUCE-IT a été publiée en mars 2017 dans la revue Clinical Cardiology.vi Les principaux résultats de REDUCE-IT ont été publiés dans la revue The New England Journal of Medicine en novembre 2018.vii Les résultats totaux de REDUCE-IT ont été publiés dans The Journal of the American College of Cardiology en mars 2019.viii Ces publications et d'autres sont disponibles dans la section R&D du site Web de la société à l'adresse www.amarincorp.com .

À propos des gélules VASCEPA® (icosapent éthyl)

Les gélules VASCEPA (icosapent éthyl) sont le premier et unique traitement sur ordonnance approuvé par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, composées d'un seul ingrédient actif, l'icosapent éthyl (IPE), une forme unique d'acide eicosapentaénoïque. VASCEPA a été lancé aux États-Unis en janvier 2020 en tant que premier et unique médicament approuvé par la FDA des États-Unis pour le traitement des patients à haut risque étudiés présentant un risque cardiovasculaire persistant après une thérapie à base de statines. VASCEPA a été initialement lancé aux États-Unis en 2013 sur la base de l'indication initiale de la FDA pour une utilisation en tant que complément alimentaire afin de réduire les taux de triglycérides chez les patients adultes atteints d'hypertriglycéridémie sévère (≥500 mg/dL). Depuis son lancement, VASCEPA a été prescrit plus de dix millions de fois. VASCEPA est pris en charge par la plupart des principaux régimes d'assurance médicale. Outre les États-Unis, VASCEPA est approuvé et vendu au Canada, aux Émirats arabes unis et au Liban. En Europe, en mars 2021, l'autorisation de mise sur le marché a été accordée à l'icosapent éthyl dans l'Union européenne pour la réduction du risque d'évènements cardiovasculaires chez les patients à haut risque cardiovasculaire, sous la marque VAZKEPA.

Indications et restrictions d'utilisation (aux États-Unis)

VASCEPA est indiqué :

En tant que complément pour mieux tolérer la thérapie par statine afin de réduire le risque d'infarctus du myocarde, d'accident vasculaire cérébral, de revascularisation coronaire et d'angor instable nécessitant une hospitalisation des patients adultes présentant des taux élevés de triglycérides (TG) (≥ 150 mg/dL) et une maladie cardiovasculaire établie ou un diabète sucré et deux facteurs de risque supplémentaires ou plus pour les maladies cardiovasculaires.

En tant que complément de régime pour réduire les taux de TG chez les patients adultes présentant une hypertriglycéridémie sévère (≥ 500 mg/dL).

L'effet de VASCEPA sur le risque de pancréatite chez des patients présentant une hypertriglycéridémie sévère n'a pas été déterminé.

Informations importantes sur l'innocuité.

VASCEPA est contre-indiqué chez les patients présentant une hypersensibilité connue (par ex. une réaction anaphylactique) à VASCEPA ou à l'un de ses composants.

VASCEPA a été associé à un risque accru (3 % vs 2 %) de fibrillation auriculaire ou flutter auriculaire nécessitant une hospitalisation dans un essai en double aveugle contrôlé par placebo. L'incidence de la fibrillation auriculaire était plus importante chez les patients présentant des antécédents de fibrillation auriculaire ou un flutter auriculaire.

On ignore si les patients souffrant d'allergies aux poissons et/ou aux fruits de mer présentent un risque accru de subir une réaction allergique à VASCEPA. Les patients souffrant de telles allergies doivent cesser d'utiliser VASCEPA en cas de réactions.

VASCEPA a été associé à un risque accru (12 % vs 10 %) de saignement dans un essai en double aveugle contrôlé par placebo. L'incidence des saignements était plus élevée chez les patients recevant des médicaments antithrombotiques concomitants, tels que l'aspirine, le clopidogrel ou la warfarine.

Réactions indésirables courantes dans les résultats cardiovasculaires de l'essai (incidence ≥3 % et ≥1 % plus fréquentes que le placebo) : douleurs musculo-squelettiques (4 % vs 3 %), œdèmes périphériques (7 % vs 5 %), constipation (5 % vs 4 %), goutte (4 % vs 3 %) et fibrillation auriculaire (5 % vs 4 %).

Réactions indésirables courantes lors des essais sur l'hypertriglycéridemie (incidence > 1 % plus fréquente que le placebo) : arthralgie (2 % vs 1 %) et douleurs oropharyngées, (1 % vs 0,3 %).

1 % plus fréquente que le placebo) : arthralgie (2 % vs 1 %) et douleurs oropharyngées, (1 % vs 0,3 %). Les effets indésirables peuvent être signalés en composant le 1-855-VASCEPA ou à la FDA au 1-800-FDA-1088.

Les patients recevant VASCEPA et des anticoagulants concomitants et/ou des agents antiplaquettaires doivent être surveillés pour éviter les saignements.

Les principaux effets cliniques de VASCEPA sur les événements cardiovasculaires indésirables majeurs sont inclus dans la section Études cliniques des informations de prescription de VASCEPA, comme indiqués ci-dessous :

DES INFORMATIONS COMPLÈTES APPROUVÉES PAR LA FDA DES ÉTATS-UNIS SUR LA PRESCRIPTION DE VASCEPA SONT DISPONIBLES SUR WWW.VASCEPA.COM.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs qui sont formulés conformément aux dispositions de la sphère de sécurité de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995, comprenant les convictions concernant le potentiel de VASCEPA (commercialisé sous le nom de VAZKEPA en Europe) ; les convictions concernant le rôle de l'icosapent éthyl (IPE) pour les patients atteints de maladies cardiovasculaires (MCV) et les impacts sur le risque d'attaque cardiaque, d'accident vasculaire cérébral ou de mort cardiovasculaire chez les patients ayant eu une précédente intervention coronaire pércutanée (ICP) et les convictions générales sur l'innocuité et l'efficacité de VASCEPA. Ces déclarations prospectives ne sont ni des promesses ni des garanties, et impliquent d'importants risques et incertitudes. Une liste et une description plus détaillées de ces risques, incertitudes et autres risques associés à un investissement dans Amarin figurent dans les documents déposés par Amarin auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, y compris le rapport annuel d'Amarin sur formulaire 10-K pour l'ensemble de l'exercice clos en 2021. Les investisseurs existants et potentiels sont invités à ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu'à la date où ils sont exprimés. Amarin ne s'engage aucunement à mettre à jour ou réviser les informations contenues dans ses énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements ou de circonstances futurs, entre autres.Les énoncés prospectifs d'Amarin ne reflètent pas l'impact potentiel des accords importants que la société peut conclure, tels que des fusions, acquisitions, cessions, coentreprises ou tout accord important qu'Amarin peut conclure, modifier ou résilier. Disponibilité d'autres informations sur l'entreprise : Amarin communique avec ses investisseurs et le public via le site Web de la société ( www.amarincorp.com ), le site Web des relations avec les investisseurs ( investor.amarincorp.com ), y compris mais sans s'y limiter, par le biais des présentations aux investisseurs et des FAQ, des dépôts auprès de la Securities and Exchange Commission, des communiqués de presse, des conférences téléphoniques et des diffusions Web. Les informations qu'Amarin publie sur ces canaux et sites Web pourraient être considérées comme des informations importantes. Par conséquent, Amarin encourage les investisseurs, les médias et autres parties intéressées par Amarin à examiner régulièrement les informations qui sont postées sur ces canaux, notamment le site Web des relations avec les investisseurs. Cette liste des canaux peut être mise à jour de temps en temps sur le site Web des relations avec les investisseurs d'Amarin et peut inclure des canaux de réseaux sociaux. Le contenu du site Web d'Amarin ou de ces canaux, ou de tout autre site Web auquel il est possible d'accéder à partir de son site Web ou de ces canaux, ne doit pas être réputé intégré par renvoi dans un dépôt auprès de la Securities Act of 1933.

