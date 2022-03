English French

TORONTO, 15 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Green Shield Canada (GSC) et Computer Workware Inc. (CWI), qui font toutes deux partie du groupe d’entreprises GSC, ont annoncé aujourd’hui le lancement d’une gamme de solutions d’impartition des services d’administration dans le cadre de l’expansion de leurs capacités conjointes d’administration des régimes d’assurance collective canadiens. Cette offre fort intéressante – conçue pour les Canadiens, par des Canadiens – comble une lacune du marché puisqu’elle permet aux clients d’ajuster leur niveau d’implication dans la gestion administrative de leur régime selon leurs besoins et leur capacité.



Grâce à une offre intégrée rendue possible par les plus grands experts canadiens du secteur de l’assurance collective, auquel s’ajoute la plateforme technologique iBenefits de CWI, les clients peuvent choisir l’option d’impartir l’administration de leur régime collectif (et s’assurer ainsi d’un soutien pour les tâches relatives à la technologie et aux RH) ou une option uniquement technologique avec iBenefits (où les responsabilités administratives demeurent du ressort de l’équipe des RH) – ainsi que tout niveau de soutien intermédiaire.

« Nos clients ont de nombreux besoins en lien avec la gestion de leur régime collectif et leur offre santé. Dans le contexte où ces besoins sont grandissants et de plus en plus complexes, il est essentiel pour nous de veiller à répondre à ces besoins de manière coordonnée et intégrée afin d’en augmenter l’impact global sur la santé tout en réduisant le fardeau administratif de nos clients et partenaires », explique Steve Laberge, vice-président Québec et solutions stratégiques, chez GSC. « Nous pouvons ainsi respecter notre engagement à harmoniser nos produits et services avec les besoins des clients spécifiquement pertinents pour le marché québécois. »

La gamme de solutions technologiques et de services administratifs, adaptée à tous les types de clients et à toutes les conceptions de régimes, s’intègre aussi sans difficulté aux produits de GSC. Ainsi, les clients actuels et potentiels profitent du meilleur des deux mondes : une plateforme d’administration de premier plan, soutenue par une présence nationale et une expertise reconnue qui en font une offre totalement évolutive. Et parce qu’elle est conçue par des Canadiens, pour des Canadiens, elle offre une valeur distinctive aux clients tout en favorisant l’innovation d’ici et en appuyant les communautés canadiennes.

« Nos clients demandent depuis longtemps un soutien administratif accru », souligne JP Girard, premier vice-président et chef de l’assurance chez GSC. « Avec le lancement de cette gamme complète de solutions d’impartition de l’administration, nous montrons que nous sommes à l’écoute et que nous offrons une meilleure flexibilité qui profite à tous, quels que soient le type de client ou ses besoins. »

Le président de CWI, Chris Mascitelli, ajoute : « Au nom de l’équipe de CWI, je me réjouis de cette expansion de nos capacités d’administration des régimes collectifs, car elle offre à nos clients de nouvelles possibilités de développer leurs activités. Il s’agit également d’une nouvelle étape dans notre parcours d’innovation, tandis que nous cherchons toujours à consolider notre valeur ajoutée pour les clients, en misant sur la commodité, l’accessibilité, l’intégration et les résultats en matière de santé. »

Les équipes de gestion de compte fourniront des renseignements supplémentaires sur cette offre aux clients de GSC et de CWI dans les semaines à venir.

« C’est une autre étape déterminante dans le repositionnement de GSC à titre d’organisation de services de santé intégrés et de seul payeur-fournisseur au Canada offrant de l’assurance collective, des solutions d’administration et de traitement des réclamations ainsi que des services de soins de santé », explique Zahid Salman, président et chef de la direction chez GSC. « Ainsi, cette offre élargie d’administration des garanties adaptée au marché canadien nous permettra à la fois de mieux servir nos clients et de faire avancer notre mission sociale, qui consiste à fournir des solutions pertinentes pour améliorer les résultats en matière de santé et le bien-être. »

À propos du groupe d’entreprises GSC

Le groupe d’entreprises GSC désigne, collectivement, Green Shield Canada (GSC), la Green Shield Association et Green Shield Holdings Inc. la société principale abritant les filiales de services de santé et d’administration des garanties, dont Computer Workware Inc. Green Shield Holdings Inc. est une filiale en propriété exclusive de Green Shield Association, une association sans but lucratif.

À propos de Green Shield Canada (GSC)

GSC, entreprise à vocation sociale et l’un des plus importants assureurs de soins de santé au pays, façonne le paysage des soins de santé depuis 65 ans grâce à une marque unique d’expertise et d’innovation, et offre actuellement des services de gestion des garanties de soins de santé et dentaires et de régimes de garanties-médicaments à plus de 4,5 millions de Canadiens. Par l’entremise de Green Shield Holdings Inc., GSC fournit également aux clients une expérience intégrée qui comprend la prestation de soins de santé par le biais d’un écosystème de santé numérique en constante expansion et un soutien complet à l’administration des garanties.

GSC a la conviction que tous les Canadiens devraient avoir accès aux services dont ils ont besoin pour améliorer leur santé et leur bien-être, mais pour trop de gens, ce n’est pas une réalité. En s’attachant à combler les lacunes du système de santé canadien en matière de santé buccodentaire et de santé mentale, GSC et Green Shield Association investiront 75 millions de dollars dans des initiatives d’impact social pour la santé buccodentaire et la santé mentale d’ici 2025 afin d’améliorer de façon concrète les résultats en matière de santé pour les Canadiens, et de soutenir l’engagement en faveur de la santé pour tous.

À propos de Computer Workware Inc. (CWI)

Faisant partie du groupe d’entreprises Green Shield Canada (GSC), CWI est un chef de file canadien de la technologie et de l’administration des régimes collectifs de garanties, qui détient un portefeuille intégré de solutions élaborées au cours des quelque 30 dernières années, dont ses plateformes phares iBenefits et Vital Objects. Grâce à des solutions personnalisées et flexibles, les preneurs de contrat, les tiers administrateurs, les associations et les assureurs peuvent se détendre pendant que nous faisons tout le travail, ou obtenir de l’aide au moment précis où ils en ont besoin. Ajustez à la hausse. Ajustez à la baisse. Ou ajustez comme vous le voulez. Conçu par des Canadiens, pour des Canadiens, et appuyé par GSC.