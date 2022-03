Incidence économique forte et de courte durée du variant Omicron : l’invasion de l’Ukraine ajoute à l’incertitude économique

English French

OTTAWA, 15 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’incidence du variant Omicron sur l’économie canadienne a été beaucoup plus marquée et de plus courte durée que celle des variants précédents de la COVID-19. C’est ce que révèle une nouvelle étude du Conference Board du Canada. En ce qui concerne la reprise économique, on s’attend à ce que l’Alberta et la Saskatchewan affichent la plus forte croissance au Canada cette année et l’année prochaine, en grande partie grâce à la solide remontée des prix des produits énergétiques et d’autres produits de base. Bien qu’elle ne soit pas prise en compte dans cette analyse, l’invasion de l’Ukraine par la Russie créera également une pression inflationniste supplémentaire en raison des gains dans l’évaluation de la valeur des produits de base et d’autres biens au Canada.

« La plus récente vague de la pandémie a démontré que les mesures de santé publique n’ont plus les effets escomptés auprès d’une population qui est au bout du rouleau, mais la vaccination et l’administration de doses de rappel ont permis de contenir l’épidémie », a déclaré Pedro Antunes, économiste en chef du Conference Board du Canada. L’emploi et la production sont pratiquement revenus aux niveaux d’avant la pandémie. Il ne reste plus qu’à rattraper la croissance supplémentaire que nous aurions normalement connue du fait de la croissance démographique et des progrès technologiques. Selon nous, ces gains seront réalisés en 2022 et, en 2023, l‘essor de la croissance donnera brièvement une impulsion encore plus grande à l’économie avant que celle-ci ne se stabilise et ne revienne à des niveaux conformes à ses principaux facteurs de croissance à long terme.

Le Conference Board du Canada prévoit que le produit intérieur brut (PIB) national réel augmentera de 3,9 % en 2022 et de 3,3 % en 2023. Le plus récent variant a eu des répercussions sur l’emploi, qui s’est fortement replié en janvier, mais qui devrait se redresser rapidement au cours des mois d’hiver. L’emploi augmentera de 2,4 % en 2022 et de 1,3 % en 2023.

Bien que Terre-Neuve-et-Labrador ait bien résisté aux premières vagues de la pandémie, les conséquences du variant Omicron ont été considérables. Le Conference Board du Canada prévoit que cette situation se limitera au premier trimestre de 2022, après quoi l’activité économique, y compris les voyages à destination et en provenance de la province, devrait reprendre de la vigueur. L’électricité produite par Muskrat Falls contribuera à la croissance du secteur des services publics en 2022, tandis que dans les secteurs des mines et de l’énergie, la mine nouvellement agrandie de Voisey’s Bay a démarré sa production et le pétrole devrait recommencer à couler dans le champ pétrolifère de Terra Nova cet automne.

Nous prévoyons que le PIB de l’Alberta augmentera de 5,9 % cette année et de 4,3 % en 2023. Le secteur de l’énergie de la province continuera de stimuler fortement la reprise économique, du fait du resserrement des stocks dans le monde en raison des tensions géopolitiques, et également du fait des investissements anémiques et des ruptures d’approvisionnement dans les pays de l’OPEP+. Par conséquent, le Conference Board du Canada prévoit une augmentation des activités de forage dans la province, également soutenues par la mise en service, en octobre dernier, de la nouvelle canalisation 3 d’Enbridge, qui a déjà produit des résultats positifs dans l’acheminement du pétrole de l’Alberta sur les marchés.

Le Conference Board du Canada prévoit que la Saskatchewan affichera la deuxième plus forte croissance au Canada en 2022 et 2023, soit 5,5 % et 4,0 % respectivement. La demande mondiale d’engrais reste élevée et les prix de la potasse vont continuer à grimper. L’investissement non résidentiel jouera un rôle clé et préparera l’économie pour la croissance au cours des prochaines années. Plusieurs projets d’investissements privés de grande envergure sont en préparation. Parmi ces projets, les travaux de construction de trois usines de transformation du canola, d’une usine intégrée de transformation du canola en biodiesel et de la mine de potasse de BHP à Jansen devraient tous débuter au cours des deux prochaines années. Le secteur de la construction, qui profitera de retombées immédiates, devrait connaître une croissance de 6,0 % en 2022 et 2023.

L’économie de l’Ontario a été durement touchée par les problèmes dans les chaînes d’approvisionnement. Si l'on s'attend à ce que le secteur de la fabrication se redresse, la pénurie mondiale de semi-conducteurs continuera de peser sur le secteur, en particulier dans l’industrie automobile. Comme on s’attend à ce que les problèmes d’approvisionnement persistent jusqu’en 2022, le secteur de la fabrication en Ontario continuera de freiner la reprise économique de la province à court terme. Les marchés du logement demeureront un moteur important de l’économie ontarienne, et permettront d’atténuer l’impact des perturbations dans les chaînes d’approvisionnement, en attendant qu’elles se résorbent.

Le Conference Board du Canada a cerné trois défis majeurs pour la Colombie-Britannique dans l’année à venir. Premièrement, le resserrement des marchés du travail freinera la croissance. La pénurie de travailleurs dans l’industrie des services d’hébergement et de restauration représente un défi dans tout le pays, mais la C.-B. est davantage touchée que les autres provinces. Le renforcement des chaînes d’approvisionnement constitue un autre défi. La brève période au cours de laquelle le port de Vancouver a été coupé du reste du Canada en raison d’une inondation à la fin de l’année dernière a mis en lumière la dépendance de la Colombie-Britannique envers quelques corridors de transport clés. La Colombie-Britannique doit continuer de lutter contre la pandémie, son troisième défi. Les ménages et les entreprises apprennent à vivre avec la pandémie de COVID-19, mais il faudra attendre que la propagation du virus soit largement maîtrisée pour qu’un certain nombre de secteurs se rétablissent pleinement.

