Le Dr Laurent Duvernay-Tardif, vedette de la LNF, se rendra dans les écoles secondaires du Canada pour partager des conseils sur la nutrition et le bien-être

English French

MONTRÉAL, 15 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le joueur de football professionnel et médecin Laurent Duvernay-Tardif visite des écoles secondaires à travers le pays pour engager les étudiants dans le cadre du programme Propulser la performance de Sodexo. Le champion du Super Bowl 2020 organisera des visites sur le campus et des visites virtuelles axées sur une alimentation saine, sur la façon dont la nourriture améliore les fonctions cognitives, la concentration et l’énergie, ainsi que l’importance de l’activité physique.



« En tant qu’athlète professionnel et diplômé de l’école de médecine, Laurent apporte une perspective extraordinaire à la nutrition et à l’activité physique », a déclaré Martin Lapointe, vice-président des opérations et des programmes éducatifs de Sodexo Canada. « Alors que nous examinons notre dévouement à la qualité de vie et au programme Propulser la performance, je ne peux imaginer de meilleur représentant pour notre travail sur les campus qu’un médecin qui est aussi une vedette du football professionnel. »

Propulser la performance est un programme novateur de santé et de bien-être destiné aux élèves de la maternelle au 5e secondaire, qui associe l’accès à des repas frais, variés et stimulants à une éducation nutritionnelle facile à comprendre. Il s’appuie sur la curiosité croissante des jeunes pour la nourriture et son impact sur leur corps et leur santé. Les élèves apprennent comment différents aliments peuvent les soutenir physiquement et mentalement, ce qui leur permet de prendre des décisions intelligentes et saines, aujourd’hui et pour demain.

« J’ai très hâte de rencontrer des élèves de tout le Canada et de parler des avantages d’un mode de vie saine », a déclaré Laurent Duvernay-Tardif. « J’ai hâte de partager mes expériences personnelles avec eux et d’influencer positivement leur vie. »

Duvernay-Tardif visitera les écoles suivantes pour rencontrer, enseigner et motiver les élèves :

15 mars (virtuel) – Athol Murray College of Notre Dame-Café, Wilcox, SK

30 mars (présentiel) — West Point Grey Academy, Vancouver, BC

27 avril (présentiel) – Selwyn House School, Westmount, QC

4 ou 11 mai (virtuel) — St. George’s School, Vancouver, BC

À propos de Laurent Duvernay-Tardif

Duvernay-Tardif a reçu le prix du sportif de l’année 2020 de Sports Illustrated, le prix ESPY 2021 Muhammad Ali Sports Humanitarian Award ainsi que le trophée Lou Marsh 2020 en tant qu’athlète canadien de l’année. Il est également le porte-parole québécois de la campagne La persévérance scolaire depuis 2019.

Originaire de Mont-Saint-Hilaire, Québec, il a grandi dans la région de Montréal. Lorsqu’on lui a demandé de choisir entre le football et la médecine, il a refusé de faire des compromis et a poursuivi ses deux rêves. En 2018, il a obtenu un doctorat en médecine de l’Université McGill tout en jouant au football professionnel pour les Kansas City Chiefs. Comme il le dit aux jeunes qu’il rencontre lors des nombreuses conférences qu’il donne dans les écoles : Tout est une question d’équilibre. N’abandonnez pas vos passions!

Convaincu que l’activité physique et la créativité sont des facteurs fondamentaux pour le développement et la réussite scolaire des enfants, il a créé, avec sa compagne de longue date, Florence-Agathe Dubé-Moreau, la Fondation Laurent Duvernay-Tardif. Avec pour devise « Bouger, motiver, inspirer », elle encourage l’équilibre entre le sport, les arts et les études.

À propos de Sodexo Canada

Sodexo propose une large gamme de solutions personnalisées, conçues pour optimiser les environnements de travail et de vie. Sodexo fournit des services de gestion des aliments et des installations au Canada depuis plus de 40 ans, en mettant l’accent sur l’amélioration de la sécurité, des processus de travail et du bien-être. Sodexo est un leader du marché au Canada et reconnu comme l’un des meilleurs employeurs depuis sept années consécutives. L’entreprise est fière d’avoir créé la Fondation Sodexo Stop Hunger, une organisation caritative indépendante qui a amassé plus de trois millions de dollars pour lutter contre la faim et fait don de plus d’un million de repas à des jeunes à risque à travers le Canada depuis 2007. Sodexo fait partie des indices CAC Next 20, CAC 40 ESG, FTSE 4 Good et DJSI.

Suivez nous : ca.sodexo.com

https://twitter.com/sodexocanada

https://www.facebook.com/sodexo.ca/

https://www.linkedin.com/company/sodexo/

https://www.instagram.com/sodexocanada/

Chiffres clés

• 10 000 employés • Lauréat du prix 2021 du meilleur employeur canadien en matière de diversité et d’inclusion • Lauréat du prix 2021 de l’employeur le plus vert du Canada • 1 million de consommateurs servis chaque jour

Contact

Média

Drew Nannis

Drew.nannis@sodexo.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/54afb455-a2c3-46e2-985e-b3320662353d/fr