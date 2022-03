English Finnish

TOIMITUSJOHTAJA TOMMI LEHTONEN JÄTTÄÄ TEHTÄVÄNSÄ ROBITISSA

Robit Oyj:n toimitusjohtaja Tommi Lehtonen ja Robit Oyj:n hallitus ovat yhdessä sopineet, että Lehtonen jättää tehtävänsä välittömästi yhtiön johdossa. Yhtiön hallitus on päättänyt nimittää Arto Halosen toimitusjohtajaksi 15.3.2022 lähtien. Halonen on toiminut yhtiössä talousjohtajan ja operatiivisen johtajan tehtävissä maaliskuusta 2020 lähtien.

”Haluan kiittää Tommia omasta ja hallituksen puolesta Robitin eteen tehdystä työstä ja yhtiön kasvusta saavuttaen 100 miljoonan euron liikevaihdon. Toivotamme Tommille kaikkea hyvää tulevissa tehtävissä”, sanoo Robitin hallituksen puheenjohtaja Harri Sjöholm.

