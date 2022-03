Planifier l’avenir pendant la période des impôts avec le calculateur de legs

Volonté de faireMC invite les gens à calculer l’incidence d’un modique don testamentaire à un organisme de bienfaisance, tout en favorisant leurs proches

OTTAWA, 15 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- La période des impôts est le moment idéal pour faire le point sur sa situation financière, et donc pour réfléchir à ce qui adviendra éventuellement de ses avoirs.



C’est le message de la campagne nationale Volonté de faire MC , qui encourage les Canadiens et les Canadiennes à provoquer un changement positif dans la société au moyen de leur testament en faisant un don de bienfaisance, tout en laissant un héritage important à leurs proches. À cet effet, le calculateur de legs leur permet d’évaluer la contribution qu’ils peuvent apporter aux causes qui leur tiennent à cœur.

« La période des impôts est l’occasion chaque année de réfléchir sérieusement à sa situation financière », indique Laurie Fox, directrice de la campagne Volonté de faireMC. « Notre message est simple : profitez de ce moment unique pour planifier vos dons à des organismes de bienfaisance afin de contribuer à quelque chose de plus grand. Même 1 % de votre patrimoine pourrait devenir le don le plus important que vous puissiez imaginer de votre vivant. »

Le site Web Volontedefaire.ca fournit des conseils sur la planification successorale et la rédaction testamentaire, des astuces pour économiser sur l’impôt, ainsi que de l’information sur des organismes de bienfaisance et leur utilisation des legs. Il contient aussi une liste de conseillers(ères) avec lesquels communiquer pour discuter de la possibilité d’un legs caritatif. À cet effet, le site propose un guide fort utile pour se préparer.

« La plupart des gens veulent s’assurer qu’ils auront suffisamment d’argent pour subvenir à leurs besoins au moment de la retraite et qu’il en restera un peu pour leurs proches », explique Valérie Ménard, conseillère en sécurité financière chez Ménard & Associés. « Mais ils sont de plus en plus nombreux à constater qu’ils peuvent aller plus loin dans leur planification successorale et soutenir aussi leurs organismes de bienfaisance préférés. Ils peuvent même bénéficier d’avantages fiscaux importants. »

Imagine Canada prévoit qu’au cours des 10 prochaines années, le secteur caritatif canadien aura besoin de 25 milliards de dollars supplémentaires pour répondre à la demande croissante de services. Les organisateurs de la campagne prévoient qu’un effort suffisant de la population permettrait de recueillir jusqu’à 40 milliards de dollars pendant cette décennie pour combler ce manque à gagner et maintenir d’importants services sociaux.

À propos de l’ACPDP et de la Fondation de l’ACPDP

Volonté de faireMC est une campagne de la Fondation de l’Association canadienne des professionnels en dons planifiés (ACPDP) en partenariat avec l’ACPDP. La Fondation a pour but d’encadrer financièrement le développement et la promotion de l’excellence de la pratique en planification des dons de bienfaisance au Canada. L’ACPDP est une association nationale de professionnels en collecte de fonds et de conseillers qui font progresser les dons de bienfaisance stratégiques dans leurs communautés. Il est possible de bâtir un monde meilleur en encourageant la population à faire acte de philanthropie au moyen de dons testamentaires et d’autres types de dons stratégiques. Pour en savoir plus : www.cagp-acpdp.org/fr / fr.cagpfoundation.org.

Relations avec les médias :