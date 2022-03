Dante Labs dévoile Dante Genomics, la place de marché en ligne mondiale B2B de la société, qui fournit des solutions génomiques pour les professionnels médicaux, les chercheurs et les pharmaciens

Dutch French German Italian Spanish Slovenian Slovak Hungarian Polish Czech

NEW YORK, 15 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dante Labs , un leader mondial de la génomique et de la médecine de précision, a annoncé aujourd'hui le lancement de Dante Genomics , un portail de marché en ligne spécifiquement dédié aux prestataires de soins de santé, aux cliniques, aux chercheurs et aux gouvernements qui proposera des services génomiques avancés pour la recherche et les applications cliniques.



Ce marché unique sera le premier en son genre dans le secteur et fournira une expérience intuitive et dynamique aux clients du monde entier. Les clients auront la possibilité de choisir parmi plusieurs technologies et options de séquençage et ils bénéficieront d'une solution personnalisée et adaptée.

« Chez Dante, nous travaillons sans relâche pour apporter de meilleures solutions génomiques à nos clients », a déclaré Andrea Riposati, PDG de Dante Labs. « Avec le lancement de cette nouvelle place de marché en ligne, Dante Genomics permettra aux professionnels cliniques et aux chercheurs de mener à bien leurs projets génomiques aussi facilement qu'il est possible d'acheter un livre ou un outil sur Amazon. »

En tant que chef de produit principal à Seattle, Andrea Riposati, appartenait à l'équipe originale Amazon qui a développé Amazon Business, le portail B2B Amazon.com ($AMZN) qui a révolutionné les fournitures industrielles et scientifiques en 2014.

Dante Genomics fournit également un modèle de tarification transparent pour permettre aux partenaires de recevoir un devis personnalisé, tout en achetant simultanément en ligne parmi un choix des meilleures offres pour répondre à leurs besoins spécifiques.

Le portail héberge une large gamme de services génomiques, allant du séquençage de génomes entiers au diagnostic prénatal non invasif. Tous les services proposés conviennent à la recherche ou aux applications cliniques.

Dante Labs reconnaît que des expériences d'achat B2B en ligne dans le secteur de la santé sont nécessaires à des millions d'entreprises. Dante Genomics a été conçu pour offrir une expérience adaptée à l'utilisateur et a été optimisé grâce à une navigation facile pour les ordinateurs de bureau et les appareils mobiles. La plateforme permet aux demandes liées aux commandes d'être traitées en ligne, elle est soutenue par des méthodes de paiement sécurisées et est conforme au Règlement général sur la protection des données (RGPD).

Les clients de Dante Genomics B2B ont accès à des services haut de gamme comprenant :

Délai d'exécution de 1 semaine sur la plupart des tests

Tests de séquençage oncologique et germinale

Projets personnalisés

Séquençage multi-plateformes

Les clients du secteur clinique et de la recherche bénéficieront des fonctionnalités B2B, notamment :

Demandes de devis

Contrôle de la visibilité des moyens de paiement (y compris option de paiement PO)

Pavé de commande rapide (y compris le chargement du CSV)

Rabais groupé

Facturation et paiement par virement bancaire

Plusieurs devises

Gestion flexible des utilisateurs côté acheteur : plusieurs couches de rôles et d'autorisations (y compris Super Admin, Admin d'entreprise, Acheteur principal, Acheteur junior)



Accédez à la boutique Dante Genomics sur shop.dantegenomics.com pour en savoir plus.

À propos de Dante Labs

Dante Labs est une société mondiale spécialisée dans les données génomiques qui construit et commercialise une nouvelle classe d'applications transformatrices de santé et de longévité basées sur le séquençage de génomes et l'intelligence artificielle. Nos actifs comprennent l'une des plus grandes bases de données de génomes privées avec le consentement à la recherche, une plateforme logicielle exclusive conçue pour libérer la puissance des données génomiques à l'échelle et des processus brevetés qui permettent une approche industrielle du séquençage génomique.

