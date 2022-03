Dante Labs presenta Dante Genomics, il suo marketplace B2B globale online che offre soluzioni genomiche per i professionisti sanitari, i ricercatori e i farmacisti

Dutch French German Italian Spanish Slovenian Slovak Hungarian Polish Czech

NEW YORK, March 15, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dante Labs , leader globale di genomica e medicina di precisione, ha annunciato oggi il lancio di Dante Genomics , un portale marketplace online dedicato a operatori sanitari, cliniche, ricercatori e governi che fornisce servizi genomici avanzati per applicazioni di ricerca e clinica.



Questo marketplace esclusivo sarà il primo nel settore e fornirà agli utenti di tutto il mondo un'esperienza dinamica e intuitiva. I clienti potranno scegliere tra diverse tecnologie e opzioni di sequenziamento nonché avvalersi di una soluzione personalizzata e su misura.

"In Dante, lavoriamo continuamente per fornire soluzioni genomiche sempre migliori ai nostri clienti", spiega Andrea Riposati, CEO di Dante Labs. "Con il lancio di questo nuovo marketplace online, Dante Genomics permetterà a professionisti sanitari e ricercatori di completare i loro progetti genomici nella massima semplicità, proprio come acquistare un libro o un dispositivo su Amazon".

Andrea Riposati, Senior Product Manager a Seattle, era parte del team di Amazon che ha sviluppato in origine Amazon Business, il portale B2B Amazon.com ($AMZN) che nel 2014 ha rivoluzionato le forniture scientifiche e industriali.

Dante Genomics offre inoltre un modello di prezzi trasparente, che consente ai partner di ricevere un preventivo personalizzato, sempre acquistando online scegliendo le migliori offerte in base alle loro esigenze specifiche.

Il portale offre un'ampia gamma di servizi genomici, dal sequenziamento del genoma intero alla diagnostica prenatale non invasiva. Tutti i servizi offerti sono adatti alle applicazioni cliniche e di ricerca.

Dante Labs è consapevole che l'acquisto B2B online nel settore sanitario è una necessità di milioni di aziende. Dante Genomics è stata studiata per offrire un'esperienza user-friendly ed è stata ottimizzata con una navigazione semplice per dispositivi desktop e mobile. La piattaforma consente di aprire query online sugli ordini ed è supportata da metodi di pagamento sicuri. È inoltre conforme al Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR).

I clienti B2B di Dante Genomics hanno accesso a servizi premium, tra cui:

Turnaround di 1 settimana nella maggior parte dei test

Test di sequenziamento oncologici e germinali

Progetti personalizzati

Sequenziamento multi-piattaforma

I clienti clinici e ricercatori potranno usare funzionalità B2B, tra cui:

Richieste di preventivo

Controllo della visibilità del metodo di pagamento (compresa l'opzione di pagamento dell'ordine di acquisto)

Blocchi per comande veloci (compreso upload CSV)

Sconto all'ingrosso

Fatturazione e pagamento tramite bonifico bancario

Più valute

Gestione flessibile degli utenti sul lato acquirente: più layer di ruoli e autorizzazioni (compresi Super Admin, Company Admin, Sr. Buyer, Jr. Buyer)



Per ulteriori informazioni, visitare il negozio di Dante Genomics all'indirizzo shop.dantegenomics.com .

Dante Labs

Dante Labs è un'azienda globale specializzata in dati genomici che sviluppa e commercializza una nuova classe di applicazioni trasformative per la longevità e la salute basate sul sequenziamento del genoma intero e l'intelligenza artificiale (AI). Tra le nostre risorse vi è uno dei più grandi database genomici privati con consenso alla ricerca, un software proprietario studiato per l'uso dei dati genomici su vasta scala e processi proprietari che consentono un approccio industriale al sequenziamento genomico.

