Dante Labs stelt Dante Genomics voor, de wereldwijde online B2B-marktplaats van het bedrijf die genomische oplossingen biedt voor medische professionals, onderzoekers en farmaceuten

NEW YORK, March 15, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dante Labs wereldleider in genomica en precisiegeneeskunde, kondigde vandaag de lancering van Dante Genomics aan, een online portal spciaal voor medische zorgverleners, ziekenhuizen, onderzoekers en overheden dat geavanceerde genomische diensten zal aanbieden voor onderzoek en klinische toepassingen.



Dit portaal is een unicum in de sector en zal een intuïtieve en dynamische ervaring bieden aan klanten wereldwijd. Klanten zullen kunnen kiezen uit verschillende sequencingtechnologieën en -opties, voor een op maat gemaakte oplossing.

“Bij Dante werken we steeds aan betere genomische oplossingen voor onze klanten”, aldus Andrea Riposati, CEO van Dante Labs. “Met de lancering van dit nieuwe portaal zal Dante Genomics klinische professionals en onderzoekers in staat stellen om hun genomische projecten te vervolledigen net zoals ze een boek of stuk gereedschap kopen op Amazon.”

Als Sr. Product Manager in Seattle, Andrea Riposati maakte deel uit van het originele Amazon team dat Amazon Business ontwikkelde. Dat is het Amazon.com ($AMZN) B2B-portal dat in 2014 een ware revolutie veroorzaakte in de wereld van de industriële en wetenschappelijke voorraden.

Dante Genomics biedt ook een transparant prijsmodel zodat partners een gepersonaliseerde offerte kunnen krijgen, terwijl ze online te kopen met een keuze uit de beste deals die passen bij hun specifieke behoeften.

Het portaal biedt een ruim assortiment van genomische diensten, van sequentiebepaling van het volledige genoom tot niet-invasieve prenatale diagnostiek. Alle aangeboden diensten zijn geschikt voor zowel onderzoek als klinische toepassingen.

Dante Labs erkent dat miljoenen organisaties nood hebben aan online B2B-koopervaringen in de gezondheidszorg. Dante Genomics is ontworpen voor een gebruikersvriendelijke ervaring en is geoptimaliseerd met eenvoudige navigatie voor desktop- en mobiele apparaten. Het platform maakt het mogelijk om vragen over bestellingen online te beantwoorden en wordt ondersteund door veilige betaalmethoden en voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dante Genomics B2B-klanten hebben toegang tot premium diensten, waaronder:

1 week doorlooptijd voor de meeste tests

Oncologie en germline sequencingtests

Projecten op maat

Multiplatform sequencing

Klinische en onderzoeksklanten zullen profiteren van B2B-functies, waaronder:

Aanvragen offerte

Controle van de zichtbaarheid van de betalingsmethode (met inbegrip van de PO-betalingsoptie)

Snel bestellen (inclusief CSV-upload)

Bulkkorting

Facturatie en betaling via overschrijving

Meerdere munteenheden

Flexibel gebruikersbeheer aan de koperszijde: verschillende lagen van rollen en machtigingen (waaronder Super Admin, Company Admin, Sr. Buyer, Jr. Buyer)



Ga naar de Dante Genomics winkel op shop.dantegenomics.com voor meer informatie.

Over Dante Labs

Dante Labs is een wereldwijd opererend bedrijf op het gebied van genomische gegevens dat een nieuwe klasse van transformatieve toepassingen voor gezondheid en levensduur ontwikkelt en verkoopt op basis van volledige genoomsequentie en AI. Onze activa omvatten een van de grootste particuliere genoomdatabases met onderzoekstoestemming, een eigen softwareplatform dat is ontworpen om de kracht van genomische gegevens op grote schaal te benutten en bedrijfseigen processen die een industriële benadering van genoomsequentie mogelijk maken.

Contactpersoon: