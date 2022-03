Le gouvernement et l’industrie doivent travailler ensemble pour que le Canada s’empare des possibilités offertes par l’économie mondiale décarbonée

OTTAWA, 15 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- La transition vers une économie mondiale carboneutre et à faible émission de carbone est en cours et le Canada doit développer les industries qui assureront la réussite du pays. Sans cela, le Canada risque de se faire devancer par les efforts stratégiques d’autres pays, avec des répercussions considérables sur sa prospérité future.



Un nouveau rapport a été publié aujourd’hui, L'avenir du Canada dans un monde carboneutre : Sécuriser la place du Canada dans l'économie mondiale décarbonée examine comment les gouvernements peuvent adopter une approche de politique industrielle pour assurer la compétitivité à long terme du pays. Ce rapport est publié par l’ Institut pour l’intelliProspérité , la Pacific Institute for Climate Solutions (PICS ) et par L’Accélérateur de transition .

Selon le rapport, les investissements actuels du Canada en faveur de la compétitivité durable sont trop éparpillés entre différents secteurs et prennent souvent la forme de subventions ponctuelles à des entreprises individuelles. Des concurrents économiques comme l’Union européenne et l’Australie ont actuellement une longueur d’avance quant à l’utilisation de la stratégie industrielle pour se tailler une place dans des secteurs à faible émission de carbone où le Canada pourrait être un chef de file. Le Canada doit absolument adopter une approche plus stratégique pour saisir les occasions économiques avant que les chaînes d’approvisionnement mondiales ne soient complètement formées.

« Nous sommes dans une course contre d’autres pays pour se positionner dans des chaînes de valeur qui se forment rapidement dans des secteurs spécifiques où le Canada pourrait être gagnant sur le plan économique, affirme Derek Eaton, co-auteur principal et directeur de la recherche et de la sensibilisation en politiques publiques à Institut pour l’intelliProspérité. Seule une approche stratégique de la politique industrielle nous permettra de consolider notre place dans le nouvel ordre mondial. »

Les gouvernements peuvent positionner le Canada pour réussir économiquement dans une économie carboneutre en concentrant leurs efforts sur les principaux débouchés économiques favorables, comme la fabrication de véhicules moyens et lourds sans émissions, la production d’hydrogène à faible émission et le raffinage de l’aluminium décarboné. Le rapport montre que pour réussir, les gouvernements doivent créer des stratégies à long terme qui intégreront des outils politiques et soutiendront les partenariats public-privé afin de produire des feuilles de route pour développer ces secteurs stratégiques.

« Par-dessus tout, notre rapport montre que le Canada a absolument tout ce qu’il faut pour prospérer dans l’économie verte, déclare Bentley Allan, co-auteur principal, chercheur résident à L’Accélérateur de transition et ancien directeur associé à la PICS. Le moment est venu pour les gouvernements de collaborer avec les entreprises, les investisseurs et les universités afin d’élaborer des feuilles de route qui permettront de concentrer les sources de financement existantes et d’inspirer de nouveaux investissements stratégiques dans les domaines où le Canada est en mesure de réussir. »

En plus d’appeler les gouvernements à concentrer leurs efforts sur les domaines prioritaires de croissance durable, le rapport souligne également les points forts du Canada, tels que les minéraux sans émission, la comptabilisation du carbone et notre réseau électrique relativement propre. Ces points forts permettent au pays de se placer sur la voie du succès dans une économie à faible émission de carbone. Le rapport présente aussi d’autres possibilités d’envergure où le Canada peut rivaliser, comme la carboneutralité dans l’exploitation minière, la production de métaux pour les batteries et plus encore.

