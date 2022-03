TC Media étend son offre de produits éducatifs numériques par l’acquisition de Scolab

English French

MONTRÉAL, 15 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Transcontinental inc. (TSX : TCL.A TCL.B) annonce aujourd’hui l’acquisition par TC Media de Scolab Inc., un chef de file dans le développement de produits numériques éducatifs. Scolab est connu pour Netmath, diffusé au Canada en langues française et anglaise, et Buzzmath, diffusé aux États-Unis. Ces produits sont utilisés par des milliers d’élèves et d’enseignants à travers l’Amérique du Nord.



« Scolab est une entreprise visionnaire, innovatrice et dynamique, a déclaré Patrick Lutzy, président de TC Media. Cette acquisition stratégique vient renforcer l’offre numérique déjà robuste de TC Média Livres. La co-existence du numérique avec l’imprimé est aujourd’hui un incontournable dans notre domaine, et nous sommes fiers de notre leadership à cet égard. Ce nouveau pas en avant nous permet d’étendre et de diversifier notre offre de produits éducatifs numériques pour le primaire et le secondaire. »

Carl Malartre, cofondateur et président-directeur général de Scolab, a ajouté : « Nous sommes heureux que Scolab joigne ses forces à celles de TC Média Livres. Ce mariage nous permettra de réaliser encore mieux notre mission consistant à offrir des contenus numériques motivants et porteurs de sens qui favorisent la progression et la réussite de chaque élève. »

À propos de TC Media

TC Media, le secteur des médias de Transcontinental inc. (TSX : TCL.A TCL.B), emploie près de 250 personnes réunies au sein de TC Média Livres et de Groupe Constructo. TC Média Livres, le groupe d’édition pédagogique de langue française le plus important en Amérique du Nord, publie pour tous les ordres d’enseignement en formats imprimé et numérique, principalement sous les marques Chenelière Éducation, Gaëtan Morin Éditeur, Beauchemin, Modulo, Graficor et Édisem. TC Média Livres est également un chef de file de l’édition technopédagogique et de la diffusion d’ouvrages spécialisés en langue française, en plus d’être le leader dans le marché du parascolaire au Québec et d’être actif dans l’édition grand public, principalement sous les marques Éditions Caractère et Éditions Transcontinental. Le diffuseur et distributeur Somabec fait aussi partie de TC Média Livres. Groupe Constructo est le leader dans la publication d’information stratégique dans le domaine de la construction au Québec.

