IBA et Tractebel annoncent un partenariat pour accompagner les projets de construction en protonthérapie

Louvain-La-Neuve, Belgique, 15 mars 2022 – IBA (Ion Beam Applications S.A., EURONEXT), le leader mondial de la technologie d’accélération de particules, et Tractebel, une société d'ingénierie internationale, ont annoncé aujourd'hui un accord de partenariat visant à accompagner les clients d'IBA dans leurs projets de conception et de construction de centres de protonthérapie.

Dans le cadre de cet accord, IBA collaborera avec Tractebel dans la conception la conception et la construction d’enceintes de blindage pour les centres de protonthérapie. L'expérience unique de Tractebel en matière de services d'ingénierie, de conseil et de formation dans le cadre d'activités complexes dans le domaine des soins de santé constituera un atout supplémentaire de l'offre IBA, en apportant aux clients un accompagnement dans la construction de leur bâtiment. Des activités de co-marketing et des offres de services étendues seront également proposées pour fournir aux clients d'IBA des informations plus détaillées sur les projets de construction de protonthérapie et sur l'expertise de Tractebel.

Les deux sociétés ont déjà collaboré sur plusieurs projets, notamment des examens de l'intégrité structurelle en cas de tremblement de terre, des outils d'estimation des coûts pour les installations Proteus d'IBA, des études de stabilité liées à l'installation d'un système Proteus®ONE1 dans une enceinte de blindage Proteus®PLUS1 existante ainsi qu’une assistance technique pour la conception d'installations de protonthérapie avec une modélisation BIM (Building Information Modeling) du bâtiment.

Luk Herremans, Executive Vice President Commercial Operations Proton Therapy d’IBA a déclaré : « Nous travaillons depuis plusieurs années avec Tractebel sur divers projets. Cela a permis à Tractebel d'acquérir une connaissance approfondie des exigences de construction de nos systèmes de protonthérapie, ce qui en fait le partenaire idéal pour la conception et l'ingénierie. Nos clients éprouvent un réel besoin d’accompagnement tout au long du processus de conception et de construction de leurs sites pour plus de fluidité et d’efficacité. Nous sommes impatients de collaborer avec Tractebel pour offrir un service encore plus complet au marché. »

Bernard Dereeper, Head of Business Development & Strategy - Business Line Nuclear chez Tractebel, ajoute : « Nous sommes honorés d'unir à nouveau nos forces avec IBA, le leader mondial de la protonthérapie et des équipements médicaux. La combinaison de notre expertise dans la conception d'installations médicales, de nos compétences en matière de nucléaire et de radiations ainsi que notre approche multidisciplinaire avec la technologie de pointe de radiothérapie d'IBA nous permettra d'offrir des services de haut niveau et entièrement intégrés, depuis la conception et l'ingénierie des installations jusqu'au système lui-même. Nous sommes fiers que le savoir-faire de nos ingénieurs contribue à améliorer le traitement du cancer dans le monde. »

À propos d’IBA

IBA (Ion Beam Applications S.A.) est le leader mondial dans la technologie d’accélération de particules. La société est le principal fournisseur d’équipements et de services dans le domaine de la protonthérapie, considérée comme la forme la plus avancée de radiothérapie disponible aujourd'hui. IBA est par ailleurs un acteur de premier plan dans les domaines de la stérilisation industrielle, de la radiopharmacie et de la dosimétrie. L’entreprise, basée à Louvain-la-Neuve, en Belgique, emploie environ 1 500 personnes dans le monde. IBA est une entreprise certifiée B Corporation (B Corp) qui répond aux plus hauts standards de performance sociale et environnementale.

La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR and

Bloomberg IBAB.BB).

Pour plus d’informations : www.iba-worldwide.com

À propos de Tractebel

Tractebel est une société d'ingénierie mondiale qui propose des solutions novatrices pour un avenir neutre en carbone. Les connaissances acquises au cours de nos 150 ans d'expérience dans les domaines de l'énergie, des projets urbains, du nucléaire et de l'eau, combinées à une expertise locale, nous permettent d'aborder des projets complexes tournés vers l'avenir. En reliant la stratégie, la conception, l'ingénierie et la gestion de projet, notre communauté de 5.000 experts imaginatifs aide les entreprises et les autorités publiques à créer un impact positif vers un monde durable, où les hommes, la planète et l’économie s’enrichissent mutuellement. Tractebel fait partie du groupe ENGIE, une référence mondiale en matière d'énergie et de services à faible émission de carbone et a des bureaux en Europe, en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient et en Amérique latine. Dans le secteur des soins de santé, Tractebel fournit des services complets d'ingénierie et de consultance, depuis la conception, la construction et le soutien à l'exploitation jusqu'au démantèlement des installations de radiothérapie et de médecine nucléaire.

1 Proteus®ONE et Proteus®PLUS sont des marques déposées de Proteus 235





