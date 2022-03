IBA en Tractebel kondigen partnerschap aan om bouwprojecten voor protontherapie te ondersteunen

English French Dutch

Louvain-la-Neuve, België, 15 maart 2022 IBA (Ion Beam Applications S.A., EURONEXT), de wereldleider in deeltjesversnellertechnologie, en Tractebel, een wereldwijd engineeringbedrijf, kondigden vandaag een samenwerkingsovereenkomst aan om IBA's klanten te ondersteunen bij hun protontherapieontwerp- en bouwprojecten.

Als onderdeel van de overeenkomst zal IBA de consultancydiensten van Tractebel promoten bij haar potentiële klanten met betrekking tot het ontwerp en de bouw van hun protontherapie-installaties. De unieke ervaring van Tractebel op het gebied van engineeringdiensten, consultancy en opleiding in complexe activiteiten in de gezondheidszorg zal een waardevolle aanvulling vormen op het aanbod van IBA aan haar klanten, door hen ondersteuning te bieden bij het bouwproces. Co-marketingactiviteiten en een uitgebreid dienstenaanbod zullen ook worden aangeboden om de klanten van IBA meer gedetailleerde informatie te verstrekken over protontherapiebouwprojecten en de deskundigheid van Tractebel.

De twee bedrijven hebben al aan verschillende projecten samengewerkt, zoals structurele integriteitsbeoordelingen bij aardbevingen, kostenramingsinstrumenten voor IBA's Proteus-faciliteiten, stabiliteitsstudies met betrekking tot de installatie van een Proteus®ONE-systeem in een bestaande Proteus®PLUS1-kluis en engineeringondersteuning voor het ontwerp van protontherapiefaciliteiten, inclusief BIM-model (Building Information Modeling).

Luk Herremans, Executive Vice President Commercial Operations Proton Therapy bij IBA zei: "We werken al verschillende jaren samen met Tractebel aan een verscheidenheid van projecten. Hierdoor heeft Tractebel een uitgebreide kennis kunnen opdoen van de bouwvereisten van onze protontherapiesystemen, wat van hen de perfecte partner maakt voor ontwerp en engineering. Als we naar de markt luisteren, is er een duidelijke behoefte aan een bedrijf dat onze klanten door het ontwerp- en bouwtraject kan gidsen en hen kan helpen om het zo efficiënt en vlot mogelijk te laten verlopen. We kijken uit naar de samenwerking met Tractebel om de markt een nog completere service aan te bieden."

Bernard Dereeper, Head of Business Development & Strategy - Business Line Nuclear bij Tractebel voegde hieraan toe: "Wij zijn vereerd om onze krachten opnieuw te bundelen met IBA, een wereldleider in protonentherapie en medische apparatuur. De combinatie van onze expertise in het ontwerpen van medische installaties, onze nucleaire en stralingsgerelateerde competenties en onze multidisciplinaire aanpak met IBA's bestralingstechnologie van wereldklasse zal ons in staat stellen om volledig geïntegreerde diensten van hoog niveau aan te bieden, van het ontwerp van de faciliteiten en de engineering tot het systeem zelf. We zijn er trots op dat de knowhow van onze ingenieurs zal bijdragen tot een verbetering van de kankerbehandeling in de hele wereld."

Over IBA

IBA (Ion Beam Applications S.A.) is de wereldleider op het gebied van deeltjesversnellertechnologie. De onderneming is de belangrijkste leverancier van apparatuur en diensten op het gebied van protontherapie, die beschouwd wordt als de meest geavanceerde vorm van bestralingstherapie die vandaag beschikbaar is. IBA is ook een vooraanstaande speler op het gebied van industriële sterilisatie, radiofarmaceutica en dosimetrie. De onderneming, gevestigd in Louvain-la-Neuve, België, stelt wereldwijd ongeveer 1.500 mensen tewerk. IBA is een gecertificeerde B Corporation (B Corp) die voldoet aan de hoogste normen inzake geverifieerde sociale en milieuprestaties.

IBA is genoteerd op de pan-Europese effectenbeurs EURONEXT (IBA: Reuters IBAB.BR en Bloomberg IBAB.BB).

Meer informatie kunt u vinden op: www.iba-worldwide.com

Over Tractebel

Tractebel is een wereldwijd engineeringbedrijf dat baanbrekende oplossingen biedt voor een koolstofneutrale toekomst. Inzichten verzameld tijdens onze meer dan 150 jaar ervaring in energie-, stads-, nucleaire en waterprojecten gecombineerd met lokale expertise laten ons toe om complexe toekomstgerichte projecten aan te pakken. Door strategie, ontwerp, engineering en projectbeheer met elkaar te verbinden, helpt onze gemeenschap van 5.000 vindingrijke experts bedrijven en overheden een positieve impact te creëren op weg naar een duurzame wereld, waar mensen, planeet en winst collectief gedijen. Tractebel maakt deel uit van de ENGIE Groep, een wereldwijde referentie in koolstofarme energie en diensten, en heeft kantoren in Europa, Afrika, Azië, het Midden-Oosten en Latijns-Amerika. In de sector van de gezondheidszorg levert Tractebel ingenieurs- en consultancydiensten op alle gebieden, van ontwerp, bouw en operationele ondersteuning tot ontmanteling van radiotherapie- en nucleaire-geneeskunde-installaties.

Meer informatie is te vinden op: https://tractebel-engie.com/en

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:

IBA

Olivier Lechien

Corporate Communication Director

+32 10 475 890

communication@iba-group.com











For media and investor enquiries:

Consilium Strategic Communications

Amber Fennell, Angela Gray, Lucy Featherstone

+44 (0) 20 3709 5700

IBA@consilium-comms.com



Tractebel

Bernard Dereeper

Head of Business Development & Strategy – Business Line Nuclear

+32 485 46 82 25



nuc-news@tractebel.engie.com







For media enquiries:

Daphné Charleton

Communication Manager Nuclear

+32 498 72 28 41

daphne.charleton@tractebel.engie.com











1 Proteus®ONE en Proteus®PLUS zijn merknamen van Proteus 235





