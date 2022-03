English Finnish

Uponor Oyj, Pörssitiedote, 15.3.2022 klo 16.35

Uponorin hallituksen järjestäytymiskokous

Uponor Oyj:n varsinainen yhtiökokous valitsi aiemmin tänään yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi Annika Paasikiven. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Markus Lengauer.

Hallitus päätti perustaa tarkastusvaliokunnan sekä henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan. Valiokuntien työjärjestykset on kuvattu yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.uponorgroup.com/fi-fi/sijoittajat/hallinto/hallitus.

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan kokoonpanon osalta Uponor poikkeaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2020 suosituksesta 15, joka edellyttää, että valiokunnassa on kolme jäsentä. Yhtiö katsoo, että riittävä asiantuntemus palkitsemisvaliokunnan osalta on turvattu kahdella jäsenellä. Valiokunta on hallituksen päätöksentekoa valmisteleva ja avustava elin, ja kaikki olennaiset palkitsemiseen liittyvät asiat käsitellään hallituksessa. Lisäksi valiokunta voi halutessaan hakea näkemyksiä myös valiokunnan ulkopuolelta.

Valiokuntien kokoonpanot ovat seuraavat:

Tarkastusvaliokunta:

Pia Aaltonen-Forsell (puheenjohtaja)

Markus Lengauer

Michael G. Marchi

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta:

Annika Paasikivi (puheenjohtaja)

Susanne Skippari

