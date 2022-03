SCOR Investment Partners étoffe son offre d’investissements durables avec le lancement d’un fonds de dette infrastructure senior à vocation environnementale et sociale

SCOR Investment Partners étoffe son offre d’investissements durables avec le lancement d’un

En conformité avec ses engagements d’agir en tant qu’investisseur responsable et d’avoir une influence positive sur l’économie réelle, SCOR Investment Partners annonce le lancement du fonds SCOR Infrastructure Loans IV, quatrième génération de ses stratégies de dette infrastructure « senior secured ».







Classé article 9 selon le règlement européen Sustainable Finance Disclosure (SFDR) et crédité du label LuxFLAG Environment Applicant, le fonds SCOR Infrastructure Loans IV investira dans des projets qui apportent une contribution positive à l’environnement ou à la société. L’équipe infrastructure de SCOR Investment Partners intègre des critères de développement durable dans ses stratégies depuis l’année 2013 et oriente 100 % de ses investissements en dette senior vers des actifs à impact ESG positif.







Le fonds SCOR Infrastructure Loans IV, accessible aux investisseurs institutionnels, a reçu EUR 150 millions d’engagements de la part de SCOR, l’investisseur de référence de la société de gestion, et cible une taille entre EUR 750 millions et EUR 1 milliard.







Le fonds a déjà investi dans cinq projets d’infrastructures diversifiés dans les secteurs des réseaux de fibre optique, des centres de données et du transport, pour un montant combiné proche de EUR 100 millions. Ces premiers investissements, conjugués à un pipeline d’opportunités à venir très fourni, offrent aux investisseurs dans le fonds une phase de déploiement rapide.







Avec EUR 1,6 milliards d’investissements réalisés à travers 57 transactions de dette infrastructure depuis 2013, l’équipe infrastructure de SCOR Investment Partners, pilotée par Paola Basentini, a été l’une des premières à investir dans des éoliennes en mer, les réseaux de fibre optique et des centres de données durables. Elle se concentre sur l’élaboration de portefeuilles diversifiés, construits autour des grandes thématiques du marché de l’infrastructure en Europe, à savoir les projets en lien avec la transition énergétique et la digitalisation de l’économie.











Fabrice Rossary, Président du Directoire de SCOR Investment Partners, déclare : « Cette quatrième génération de nos stratégies de dette infrastructure senior, axée sur des projets à impact environnemental ou social positif, renforce notre positionnement en tant qu’investisseur responsable. Notre équipe infrastructure tire parti de sa capacité de sourcing éprouvée et de son track-record de qualité pour déployer ce nouveau fonds. Les caractéristiques intrinsèques à cette stratégie d’investissement permettent une adaptation naturelle à un environnement plus inflationniste ainsi qu’une forte immunisation à une hausse des taux d’intérêt et est particulièrement adaptée aux conditions de marché volatiles et incertaines. »











A propos de SCOR Investment Partners







SCOR Investment Partners : financer, ensemble, le développement durable de la société.







SCOR Investment Partners est la société de gestion de portefeuille du groupe SCOR. Créée en 2008 et agréée depuis mai 2009 par l’Autorité des marchés financiers (« AMF ») sous le n°GP09000006, SCOR Investment Partners compte plus de 80 collaborateurs et s’organise autour de six pôles de gestion : Fixed Income, Corporate Loans, Dettes Infrastructure, Immobilier, Insurance-Linked Securities et Sélection de Fonds. Depuis 2012, SCOR Investment Partners donne accès aux investisseurs professionnels à une partie des stratégies développées pour le groupe SCOR. Les actifs confiés par les investisseurs externes s’élèvent à EUR 5,5 milliards à fin décembre 2021. Au total, les actifs sous gestion de la société s’élèvent à EUR 17,6 milliards à fin décembre 2021 (encours sous gestion de SCOR Investment Partners UK Ltd et engagements non tirés inclus).







Visitez le site de SCOR Investment Partners : www.scor-ip.com







