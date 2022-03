John Teltsch rejoint Converge Technology Solutions Corp. en tant que directeur des revenus

TORONTO et GATINEAU, Québec, 15 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Converge Technology Solutions Corp. (« Converge » ou la « Société ») (TSX : CTS) (FSE : 0ZB) (OTCQX : CTSDF), un fournisseur de solutions informatiques et cloud compatibles avec les logiciels, a le plaisir d'annoncer la nomination de John Teltsch au sein de l'équipe de direction de la Société, au poste de directeur des revenus. M. Teltsch apporte plus de quarante ans d'expérience en leadership et en croissance à ce poste, dans lequel il travaillera en étroite collaboration avec Greg Berard, président de Converge, pour superviser l'alignement des bénéfices, relier diverses fonctions liées aux revenus et exécuter la stratégie mondiale de la Société.



M. Teltsch est un cadre supérieur qui rejoint Converge après une carrière de plusieurs décennies chez IBM, au cours de laquelle il a occupé divers postes de direction au sein de l'organisation et dans le monde entier. Plus récemment, en tant que directeur général des ventes technologiques aux États-Unis, au Canada et en Amérique latine, il a réuni les systèmes matériels et logiciels cloud et cognitifs avec les services d'assistance technologique d'IBM en vue d'accélérer le parcours vers le cloud hybride ouvert et l'IA pour les clients d'IBM. Auparavant, il dirigeait l'écosystème des partenaires IBM dans le monde entier et engageait des partenaires autour d'opportunités émergentes dans des domaines tels que le cloud, l'analyse, l'IA, les systèmes et la sécurité.

« Je suis ravi de rejoindre l'équipe talentueuse de Converge. C'est une période passionnante alors qu'elle continue à étendre et à faire évoluer ses capacités dans tous les domaines de solutions tout en résolvant les défis informatiques les plus difficiles à travers le monde », a déclaré M. Teltsch. « Au cours de ma carrière, j'ai eu le privilège de travailler avec Converge en tant que partenaire clé et j'ai été vraiment impressionné par l'innovation et la valeur que la Société apporte à ses clients et au marché. Je suis impatient de faire vivre ma passion pour stimuler la croissance et l'excellence opérationnelle en apportant une perspective mondiale à l'équipe. »

« Je suis honoré d'accueillir John Teltsch au sein de la famille Converge », a déclaré Greg Berard. « John a acquis une expérience respectée en matière de leadership exceptionnel et de résultats commerciaux éprouvés. Son expérience et ses connaissances dans l'ensemble des systèmes matériels, du portefeuille de logiciels et des services technologiques d'IBM apporteront une valeur immédiate et nous aideront à développer nos offres à l'échelle mondiale. Je connais John personnellement depuis près de 20 ans et je suis impatient de travailler en étroite collaboration avec lui pour continuer à exécuter nos plans de croissance. »

À propos de Converge

Converge Technology Solutions Corp. est un fournisseur de solutions informatiques et cloud compatibles avec les logiciels, axé sur la fourniture de solutions et de services à la pointe de l'industrie. L'approche de solution mondiale de Converge fournit des analyses avancées, la modernisation des applications, le cloud, la cybersécurité, l'infrastructure numérique et les offres de travail numérique à des clients dans divers secteurs. La Société prend en charge ces solutions grâce à son expertise dans les services de conseil, de mise en œuvre et gérés à travers tous les principaux fournisseurs informatiques du marché. Cette approche multi-facettes permet à Converge de répondre aux exigences commerciales et technologiques uniques de tous les clients des secteurs public et privé. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site : convergetp.com.