Jairo Gonzalez faz turnê da sede da Festa das Novas Idéias

MIAMI, March 15, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- O CEO da Harvest Trading Cap Jairo González MA, visitou este 4 de março de 2022, a sede principal do partido político Nuevas Ideas, onde foi recebido pelo político Xavier Zablah Bukele, atual presidente do partido. Vale mencionar que o acima mencionado é um primo do atual presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que tem demonstrado grande interesse e contribuições nos avanços e evolução das Novas Tecnologias Financeiras em El Salvador.



A visita de Jairo Gonzalez e sua equipe a El Salvador, foi com um propósito específico (contribuir para o bem-estar econômico, educacional e social) do país, que foi cumprido em cada uma das reuniões e encontros que a Harvest Trading Cap e sua comitiva tiveram com cada entidade que se reuniu.

Na reunião com Xavier Zablah Bukele foram discutidos os tópicos mais importantes e focados para os executivos da Harvest Trading Cap. Eles falaram sobre o treinamento da população através da Fundação Jerusalém com bolsas acadêmicas oferecidas pela Harvest Trading Cap Academy; Jairo Gonzalez também mencionou sobre o curso básico de comércio e conhecimento de novas tecnologias, ecossistema da Harvest Trading Cap no uso de novas tecnologias, multiplicação do estado Bitcoin, tecnologia NFT e projetos sociais.

Os representantes da de Harvest Trading Cap ficaram muito felizes e gratos por este maravilhoso encontro devido ao tratamento dado por Xavier Zablah Bukele, que por sua vez agradeceu a Jairo Gonzalez e toda sua equipe pelo que estão fazendo em seu país.

Fotos deste comunicado podem ser encontradas em:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2e163c31-482a-45c4-8210-86c91d776daf/pt

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a520aa53-b85e-4436-b460-0b6def80cd05/pt