Capgemini reconnu par Ethisphere comme l’une des entreprises les plus éthiques au monde en 2022, pour la 10e année consécutive

Cette distinction récompense les entreprises faisant preuve d’un engagement exceptionnel envers l’intégrité professionnelle grâce aux meilleures pratiques en matière d’éthique, de conformité et de gouvernance

Paris, le 15 mars 2022 - Capgemini a été reconnu par Ethisphere, leader mondial de la promotion des meilleures pratiques en matière d’éthique des affaires, comme l’une des entreprises les plus éthiques au monde en 2022.

Capgemini est distingué chaque année depuis 2013. En 2022, 136 lauréats de 22 pays et 45 secteurs ont été récompensés. Cette reconnaissance illustre, une fois de plus, les efforts de Capgemini pour maintenir une culture éthique forte ancrée dans ses valeurs fondamentales.

« Cette distinction comme l’une des entreprises les plus éthiques au monde depuis maintenant une décennie démontre à quel point nous nous sommes engagés à créer une forte culture éthique chez Capgemini. Notre stature mondiale nous confère une responsabilité supplémentaire et nous la prenons très au sérieux, a commenté Aiman Ezzat, Directeur général du groupe Capgemini. En tant qu’employeur de premier plan et partenaire de confiance pour de nombreuses organisations à travers le monde, nous devons absolument respecter au quotidien les standards éthiques les plus stricts. »

« Je suis très fier que nous soyons récompensés pour la 10e année consécutive, a déclaré Philippe Christelle, directeur Éthique et Audit Interne du groupe Capgemini. Nous faisons confiance à nos collaborateurs pour innover et proposer des solutions à nos clients, en agissant toujours conformément à nos valeurs fondamentales et en contribuant à notre culture éthique par leurs choix et leurs actions au quotidien. Cette distinction marque une forte reconnaissance de nos efforts collectifs continus à construire un avenir plus éthique. »

Même si les équipes de Capgemini sont réparties dans plus de 50 pays, elles partagent une culture commune fondée sur l’honnêteté, la confiance et le respect des parcours de chacun de leurs membres et de leurs contributions à un projet commun. Dans le cadre de sa politique ESG annoncée récemment, Capgemini a également introduit un nouvel objectif d’avoir plus de 80 % des effectifs avec un score éthique compris entre 7 et 10.

« Aujourd’hui, l’une des plus grandes responsabilités des chefs d’entreprise est d’être éthiques, responsables et dignes de confiance pour permettre un changement positif, a déclaré Timothy Erblich, Président-directeur général d’Ethisphere. Nous sommes encore une fois inspirés par les entreprises les plus éthiques au monde et leur engagement envers l’intégrité, le développement durable, la gouvernance et leurs parties prenantes. Félicitations à Capgemini qui a été distinguée comme l’une des entreprises les plus éthiques au monde pendant dix années consécutives, au cours desquelles elle a connu une croissance exponentielle sans compromettre ses stricts standards éthiques. »

Éthique et performance

Selon l’indice d’Ethisphere, les entreprises (cotées en Bourse) les plus éthiques au monde en 2022 ont surperformé un ensemble comparable de sociétés à grande capitalisation boursière de 24,6% sur les cinq dernières années pleines.

Méthodologie et notation

Reposant sur la méthodologie Ethics Quotient® d’Ethisphere, le processus d’évaluation des entreprises les plus éthiques au monde comprend plus de 200 questions sur la culture, les pratiques environnementales et sociales, l'éthique et à la conformité, la gouvernance, la diversité et les initiatives visant à renforcer la chaîne de valeur. Ce processus permet de définir un cadre opérationnel pour identifier et codifier les meilleures pratiques plan des organisations de tous les secteurs à travers le monde.

Lauréats

La liste complète des entreprises les plus éthiques au monde en 2022 est disponible sur https://worldsmostethicalcompanies.com/honorees.

À propos de Capgemini

Capgemini est un leader mondial, responsable et multiculturel, regroupant 325 000 personnes dans plus de 50 pays. Partenaire stratégique des entreprises pour la transformation de leurs activités en tirant profit de toute la puissance de la technologie, le Groupe est guidé au quotidien par sa raison d’être : libérer les énergies humaines par la technologie pour un avenir inclusif et durable. Fort de 55 ans d’expérience et d’une grande expertise des différents secteurs d’activité, Capgemini est reconnu par ses clients pour répondre à l’ensemble de leurs besoins, de la stratégie et du design jusqu’au management des opérations, en tirant parti des innovations dans les domaines en perpétuelle évolution du cloud, de la data, de l’Intelligence Artificielle, de la connectivité, des logiciels, de l’ingénierie digitale et des plateformes. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 18 milliards d'euros en 2021.

Get the Future You Want* | www.capgemini.com

*Capgemini, le futur que vous voulez

À propos d’Ethisphere

Ethisphere® est le leader mondial de la définition et la promotion des standards éthiques des affaires qui nourrissent la culture d'entreprise, la confiance des marchés et le succès commercial. Ethisphere possède une expertise approfondie dans l’évaluation et la définition des standards éthiques clés, à partir d’analyses de données permettant aux sociétés d'améliorer leur culture d’entreprise. Ethisphere promeut les comportements exemplaires en attribuant la reconnaissance « Sociétés les Plus Ethiques au Monde » (World’s Most Ethical Companies®) et anime une communauté d’experts sectoriels avec la Business Ethics Leadership Alliance (BELA). Pour en savoir plus sur Ethisphere, rendez-vous sur : https://ethisphere.com.

