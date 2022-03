CFSC-OPEC célèbre le soutien de Desjardins au programme OPE+ et à l'initiative Engagement du PDG

English French

MONTRÉAL, 15 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ordinateurs pour l'excellence Canada (CFSC-OPEC) exprime sa reconnaissance à Desjardins pour s'être joint à l'initiative Engagement du PDG, une initiative qui réunit les efforts de plusieurs entreprises dirigeantes Canadiennes pour fournir leur technologie usagée au programme Ordinateurs pour les écoles et plus du Gouvernement du Canada.



« En prêtant son soutien à cette initiative au Québec et en Ontario, Desjardins non seulement aide à réduire ses déchets électroniques en privilégiant la réutilisation au recyclage, elle contribue aussi à l'objectif du programme qui consiste à fournir aux gens du Canada les outils et les compétences dont ils ont besoin pour participer à l'économie numérique », a dit Toby Harper-Merrett, directeur général de CFSC-OPEC.

« Il est important que toutes les Canadiennes et tous les Canadiens, et surtout nos jeunes, bénéficient du même accès à la technologie. La pandémie nous a prouvé à quel point c’était essentiel », soutient Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins. « Je suis fier de me joindre à d’autres chefs d’entreprise et d’ajouter mon nom à l’Engagement du PDG. Chez Desjardins, nous avons à cœur la réussite des jeunes et cette initiative leur offrira les outils dont ils ont besoin pour réaliser leurs rêves. Ainsi, nous donnerons 3 000 appareils au programme Ordinateurs pour les écoles et Plus (OPE+) en 2022. »

« Malgré les nombreux impacts positifs du programme (environnementaux, écologiques et sociaux), l'un des moins connus est son impact sur l'employabilité des jeunes. Avec nos stages rémunérés, nous avons pu changer la vie de centaines de jeunes au cours des années », a dit Maryse Lavoie, directrice du programme OPE+ au Québec. « Plusieurs de nos stagiaires ont trouvé un emploi ici, à OPEQ, ou dans d'autres organisations grâce à leur stage. »

« Le soutien exceptionnel de Desjardins aura un impact positif sur les communautés et aidera RTC à forger l'économie numérique de l'Ontario grâce à un accès abordable à la technologie, des occasions d'emplois pour la jeunesse, et le renforcement des compétences numériques essentielles », a déclaré Shauna L. McCaffrey, directrice générale de Renewed Computer Technology (RTC). « L'initiative Engagement du PDG, dirigée par l'OPEC à travers le Canada, favorise les impacts réels créés par le programme OPE+. »

À propos d'Ordinateurs pour les écoles et plus

Ordinateurs pour les écoles et plus (OPE+) est un programme national de partenariats qui remet à neuf des appareils numériques donnés par le gouvernement, le secteur privé et des individus pour l'usage des écoles, des bibliothèques, des organismes à but non lucratif, des communautés autochtones et des personnes admissibles à faible revenu. Ce programme est financé par le Gouvernement du Canada.

À propos de CFSC-OPEC

Ordinateurs pour l’excellence – Canada inc.| Computers for Success –Canada Inc. (CFSC-OPEC) est une organisation sans but lucratif établie en 2005 pour soutenir les programmes d'inclusion numérique et de développement économique du gouvernement du Canada. Les services de CFSC-OPEC comprennent la gestion de projets, les communications, le développement de partenariats et la planification stratégique.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la cinquième au monde, avec un actif de 397 milliards de dollars. En 2021, il a été nommé parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada par Mediacorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l’échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l’industrie.

Contact

Julie Brouard

Gestionnaire en communications, ressources humaines et partenariats

Ordinateurs pour l'excellence — Canada Inc.

julie.brouard@cfsc-opec.org

514-793-8073