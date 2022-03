Voltalia cède à STOA une participation minoritaire dans sa plus grande centrale solaire, SSM1&2, située dans le complexe de Serra Branca au Brésil

English French

STOA, fonds d'investissement spécialisé dans les projets d'infrastructure dans les pays en développement et émergents et Voltalia (Euronext Paris, code ISIN : FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables, annoncent aujourd'hui que STOA prend une participation de 33% dans la centrale solaire SSM1&2, la centrale solaire de 320 mégawatts de Voltalia au Brésil.

STOA est devenue actionnaire à 33 % de la société propriétaire du projet SSM1&2 (Solar Serra do Mel 1&2), une centrale solaire de 320 mégawatts actuellement en construction et dont la mise en service est prévue pour le premier semestre 2022. SSM1&2 est soutenu par cinq contrats de vente d'électricité d'une durée moyenne de 16 ans.

SSM1&2 fait partie du cluster de Serra Branca. Entièrement développé par Voltalia et situé dans l'État brésilien du Rio Grande do Norte, Serra Branca est le plus grand cluster éolien et solaire du monde avec une capacité potentielle de 2,4 gigawatts. Voltalia est l'actionnaire majoritaire d'une partie importante des projets situés dans la région, les autres projets étant cédés à des partenaires. En septembre 2020, STOA avait déjà acquis une participation de 33 % dans VSM3 (Ventos Serra do Mel III), une centrale éolienne de 152 mégawatts soutenue par un contrat de vente d'électricité de 20 ans avec CEMIG, une compagnie d'électricité publique brésilienne.

Dans tous les cas, Voltalia fournit tout ou partie des services associés au développement, à la construction et à la maintenance des centrales cédées ou conservées, avec une capacité de 1,2 gigawatts d'actifs en exploitation ainsi qu'une capacité de 500 mégawatts en construction et de 700 mégawatts en développement.

STOA est un fonds d'investissement dédié aux projets d'infrastructure dans les pays émergents. Il a été créé par la Caisse des Dépôts et l'Agence Française de Développement (AFD).

Depuis que STOA a commencé à opérer dans la région fin 2018, l'investissement dans SSM1&2 est le troisième investissement de STOA au Brésil (après l'acquisition en 2020 de participations minoritaires dans le parc éolien VSM3 et le projet de la ligne 6 du métro de São Paulo) et le quatrième investissement de STOA en Amérique latine (après l'investissement dans un parc éolien en République dominicaine cette année).

” La consolidation de notre partenariat avec Voltalia sur la centrale solaire SSM1&2 confirme la pertinence de la thèse d'investissement de STOA : fournir des participations à long terme au niveau des actifs à nos partenaires industriels et les soutenir dans toutes les phases du projet.”, déclare Marie-Laure Mazaud, directrice générale de STOA.

"Nous sommes heureux de conclure ce deuxième partenariat avec STOA. Il illustre notre modèle de collaboration avec des partenaires à long terme sur les centrales développées, construites et exploitées par Voltalia," déclare Sébastien Clerc, directeur général de Voltalia.

Prochain rendez-vous : Résultats de l’exercice 2021, le 24 mars 2022 (avant bourse)

En savoir plus sur le complexe de projets de Serra Branca :

Propriété Technologie Statut Capacité (en MW) Développé et appartenant à Voltalia Eolien Exploitation 624 Développé et vendu par Voltalia Eolien Exploitation 555 Sub total 1 179 Développé et appartenant à Voltalia Solaire Construction 320 Développé et vendu par Voltalia Eolien Construction 206 Sub total 526 Développé et appartenant à Voltalia Solaire Prêt à construire avec PPA 256 En développement par Voltalia Solaire & Eolien En développement ~500 Total ~2 400

