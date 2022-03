Lancement par Kindthread d’une entreprise dont la vocation est de transformer le secteur des vêtements médicaux. La direction est assurée par son PDG, David Murphy

SCOTTSDALE, Ariz., 15 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kindthread a annoncé aujourd’hui le lancement de sa nouvelle entreprise transformatrice au sein du secteur des vêtements médicaux. Cette annonce fait suite aux récentes acquisitions de Landau, White Cross, Chefwear et Scrubs & Beyond par une filiale de LKCM Headwater Investments, une société d’investissement privée de premier plan sur le marché intermédiaire. Fidèle à son engagement de soutenir les aidants, l’entreprise offrira des produits, des services et des expériences soigneusement sélectionnés. Kindthread installera son nouveau siège social à Scottsdale, en Arizona.



« Kindthread est une solution révolutionnaire pour le secteur des vêtements médicaux : une organisation moderne, tournée vers le numérique, axée sur les produits et obsédée par le client, qui se consacre au service des professionnels de la santé tout en induisant des changements positifs sur la communauté », a déclaré David Murphy, président-directeur général de Kindthread.

L’expérience de Murphy ainsi que son engagement et sa passion envers le personnel soignant ont suscité son envie de créer une entreprise axée sur les besoins holistiques des professionnels de la santé, et du secteur en général.

« J’ai longtemps envisagé de créer une entreprise particulièrement soucieuse de l’intégrité et du service, qui modernise les grandes marques auxquelles les professionnels de la santé font confiance. Nous offrirons une diversité de choix et de prix sur le marché », a déclaré M. Murphy.

Le nom de l’entreprise ne doit rien au hasard. « Kind » (chaleureux) et « thread » (lien) — la combinaison de deux mots simples illustre les valeurs fondamentales de l’entreprise. Selon M. Murphy, « Kind » représente l’attitude, la chaleur et le sentiment des chefs de file que nous aspirons à être et des clients que nous servons. Quant au terme « Thread », il renvoie au produit, notamment sa qualité, l’intégrité de sa conception et son savoir-faire, mais aussi à la manière dont il lie l’entreprise et toutes nos activités. Nos liens communs nous unissent, favorisant ainsi de la cohérence dans la manière dont nous nous traitons, nous respectons les uns les autres, nous communiquons de manière transparente et nous faisons front commun autour de notre approche progressive du bien-être du secteur. »

Le portefeuille de Kindthread comprend des marques emblématiques au service des professionnels de la santé, à savoir Landau, White Cross, Chefwear, et le principal détaillant omnicanal Scrubs & Beyond. « Notre engagement envers nos partenaires de marque et de détail indépendants n’a jamais été aussi fort. Nous sommes ravis de travailler en étroite collaboration avec eux pour accroître leurs activités », a-t-il poursuivi. « Nous sommes convaincus que la combinaison de grandes marques avec un écosystème omnicanal et de vente au détail spécialisée nous permet de mieux servir les professionnels de la santé et démontre notre engagement envers l’ensemble du secteur. »

Alors que l’entreprise cherche à moderniser ses marques historiques, la priorité consistera toujours en l’offre de produits innovants et d’expériences mémorables aux professionnels de la santé et des services du monde entier.

« Kindthread représente une occasion unique d’investir dans une plateforme d’acteurs de marques établies (Landau, White Cross, Chefwear et Scrubs & Beyond) qui, ensemble, servent nos professionnels de la santé dans le monde depuis plus de 100 ans », a déclaré Rick Settle, directeur de LKCM Headwater Investments. « Nous sommes impressionnés par la capacité de David Murphy et de ses équipes à faire évoluer rapidement cette plateforme et nous sommes impatients de contribuer à accélérer le réinvestissement dans ces marques et les futures acquisitions complémentaires afin d’élargir davantage les offres de produits innovants, les capacités de service et la pertinence géographique. »

« LKCM Headwater s’engage à s’associer à des entreprises familiales et à des dirigeants de premier plan. Nous continuons à rechercher des plateformes qui, selon nous, peuvent tirer parti de notre capacité à induire une croissance transformationnelle par le biais d’initiatives organiques et d’acquisitions complémentaires », a ajouté Michael Bornitz, partenaire de LKCM Headwater Investments. « Nous sommes ravis de nous associer à David Murphy et à son équipe dirigeante, qui ont une connaissance approfondie du secteur et un plan complet pour enrichir le portefeuille de Kindthread. Qui plus est, les équipes talentueuses au sein des marques et l’engagement des dirigeants envers une culture positive sont autant de facteurs déterminants pour un avenir prospère. »

Après avoir été témoin du service en première ligne des professionnels de la santé face à la pandémie au cours de ces deux dernières années, il est apparu clairement à Murphy que la santé mentale et le bien-être général du soignant devaient occuper une place de choix au sein de l’entreprise. « Kindthread honore et soutient ceux qui rendent le monde meilleur par leur service », a déclaré Murphy. « Notre entreprise soucieuse de sa mission a pour vocation d’induire un changement significatif par la sensibilisation, le plaidoyer et l’action au sein des collectivités dans lesquelles nous opérons, et ce, dans le monde entier. Nous nous engageons à créer une entreprise responsable au service de notre secteur et de tous les professionnels de la santé actuels et futurs, tout en favorisant une culture d’entreprise positive et dirigée avec intégrité. »

Avec une nouvelle équipe dirigeante, nous disposerons d’une expertise considérable dans les domaines de la chaîne logistique, de la vente au détail, des ventes, de la conception, des vêtements et des vêtements de travail. Ensemble, au niveau de l’entreprise, ce groupe va redynamiser les marques pionnières du portefeuille dont les innovations historiques en matière de produits et de services sont aujourd’hui intimement liées au secteur des soins de santé.

L’entreprise entend promouvoir les talents et les potentialités en son sein et d’investir davantage dans de nouveaux talents, en allant chercher au-delà du secteur de l’habillement les meilleurs cadres dans les domaines de la vente au détail, de la commercialisation, du numérique, des services créatifs et de l’impact communautaire.

« Chacune de nos marques emblématiques apporte sa valeur distincte au portefeuille et chacune a un potentiel hors normes pour devenir davantage plus forte en association avec les autres, grâce à la modernisation et à l’efficacité », a déclaré Murphy. « Nous tirons parti d’un avantage concurrentiel extraordinaire et ouvrons la voie à une croissance continue en investissant dans ces marques et en offrant des produits, des services et des expériences uniques à nos partenaires détaillants. »

À propos de Kindthread

Kindthread met un point d’honneur à servir et à transformer le secteur des vêtements médicaux tout en induisant un changement positif sur la collectivité. Nous honorons ceux qui rendent le monde meilleur par leur service. Notre écosystème mondial de marques de confiance et de produits très prisés favorise une expérience de vente au détail incomparable au profit des soignants du monde entier. Le portefeuille de marques de Kindthread comprend Landau, White Cross, Chefwear et le principal détaillant omnicanal Scrubs & Beyond. www.thekindthreadcompany.com

À propos des marques

Landau

La famille Landau a été la première à lancer l’uniforme médical aux États-Unis il y a 70 ans. Animés par la mission d’améliorer la vie des femmes et de tous les professionnels de la santé, le fondateur Nat Landau et sa femme ont créé la blouse moderne. Aujourd’hui, Landau est devenu l’un des meilleurs fournisseurs d’uniformes au monde et est fier de fabriquer des blouses avec des tissus de la plus haute qualité, dans des couleurs et des imprimés à la mode, afin de garantir un ajustement fiable et constant. www.landau.com

White Cross

Reconnue comme une marque emblématique dans le secteur des uniformes, White Cross jouit d’une histoire riche et d’un patrimoine couvrant trois générations. Depuis plus de 100 ans, l’entreprise produit des vêtements de haute qualité au service des professionnels de la santé. Conception, qualité de fabrication et style fonctionnel : tels sont les piliers de la marque, qui est distribuée au Canada, en Amérique du Nord, en Amérique latine et dans le monde entier. D’ailleurs, un uniforme White Cross porté par des infirmières militaires en 1939 est exposé au Musée canadien des civilisations. L’entreprise est fière de mettre son patrimoine québécois au service des professionnels de la santé du monde entier. www.whitecrossuniforms.com

Chefwear

Chefwear a vu le jour il y a plus de 30 ans sous l’impulsion d’un chef cuisinier et d’un entrepreneur, partant de l’idée simple que les professionnels de la restauration ont besoin de vêtements professionnels de qualité pour répondre aux exigences de l’industrie hôtelière en plein essor. Depuis la création du premier pantalon de chef entièrement en coton, l’entreprise a élargi ses activités à une vaste sélection de vêtements offrant un confort, un style et une fonctionnalité de qualité supérieure pour tous, des professionnels aux amateurs. www.chefwear.com

Scrubs & Beyond

Depuis plus de 20 ans, Scrubs & Beyond propose des produits à la pointe de la mode et un service clientèle exceptionnel. Saisissant l’occasion de placer la barre un peu plus haut et d’offrir une expérience transformatrice aux professionnels de la santé les plus exigeants, Scrubs & Beyond a développé son activité au point de s’imposer comme le plus grand détaillant de vêtements et d’accessoires de santé du pays. Grâce à l’acquisition des sociétés Uniform City et Life Uniform en 2013, Scrubs & Beyond exploite actuellement 113 magasins dans 30 États du pays et est l’une des plus grandes entreprises de commerce électronique de blouses, avec une attention particulière à l’expérience client. www.scrubsandbeyond.com

À propos du partenaire d’investissement

LKCM Headwater Investments

LKCM Headwater Investments est une société de capital-investissement basée au Texas désireuse de s’associer à des équipes dirigeantes pour créer des entreprises très performantes, en adoptant une orientation opérationnelle et en fournissant aux entreprises les outils nécessaires pour devenir des chefs de file du marché avec des avantages concurrentiels durables. La discipline d’investissement de LKCM Headwater est le fruit de plusieurs décennies d’investissement de capitaux pour ses partenaires et elle-même. www.lkcmheadwater.com .

