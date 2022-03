Harvest Trading Cap spendet 20 Skateboards an das Centro Urbano de Bienestar y Oportunidades (CUBO)

French German

MADRID, March 15, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 5. März 2022, übergab der CEO von Harvest Trading Cap , Jairo Gonzalez MA, offiziell 20 Skateboards an den Direktor für den Wiederaufbau des Sozialgefüges, Lic., Carlos Marroquin, zusammen mit anderen Behördenvertretern. Die Veranstaltung fand im Centro Urbano de Bienestar y Oportunidades (CUBO) in Colonia Zacamil, El Salvador, statt.



Jairo Gonzalez ist ein Mensch, der sich stark für Sozialarbeit engagiert. Er schätzt die sozialen Aktivitäten, die vom Centro Urbano De Bienestar y Oportunidades (CUBO) zum Wohle der Kinder und Jugendlichen in der Gemeinde durchgeführt werden. Gonzalez spendete zwanzig Skateboards für die Fortführung der Wohlfahrt und der sozialen Entwicklung im Sport. Auch Gregorix Polanco, der CEO von Moon Capital, Lic., und Dr. Laura Ventura, Präsidentin der Jerusalem Foundation, leisteten ihren Beitrag zu der Aktion.

Zwanzig Kinder und Jugendliche kamen in den Genuss dieser wohltätigen Spende. Es ist schön zu wissen, dass die Kinder und Jugendlichen ihren Kopf frei bekommen, indem sie sich mit dem beschäftigen, was sie mögen. Dieser kleine Beitrag, den Harvest Trading Cap für diese Kinder leistet, ist etwas Wunderbares, und man kann die Solidarität und das Mitgefühl sehen, auf deren Grundlage Jairo Gonzalez zusammen mit den anderen Personen, die er auf seiner Reise nach El Salvador getroffen hat, handelt.

Bemerkenswert ist auch, dass Jairo Gonzalez , im Sinne der Unterstützung des Einsatzes neuer Finanztechnologien (FINTECH), diese Skateboards mit Kryptowährungen in einem lokalen Geschäft in El Salvador gekauft hat.

Ein Video zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/93422daa-35f6-4d1b-810a-255f30ecfbaf

Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/da53c564-9315-41db-a474-a59db4600da8