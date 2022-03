Harvest Trading Cap fait don de vingt skateboards au Centro Urbano de Bienestar y Oportunidades (CUBO)

French German

MADRID, 15 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le 5 mars 2022, le PDG de Harvest Trading Cap Jairo Gonzalez MA a officiellement livré 20 skateboards au directeur de la reconstruction du tissu social, lic.Carlos Marroquin parmi d'autres entités gouvernementales, un événement organisé au Centro Urbano de Bienestar y Oportunidades (CUBO) à Colonia Zacamil, au Salvador.



Jairo Gonzalez est passionné par les œuvres sociales et en voyant les activités sociales menées par le Centro Urbano De Bienestar y Oportunidades (CUBO) en faveur des enfants et des jeunes de la communauté, il a décidé de faire don de vingt skateboards pour la continuité du bien-être et du développement social dans le sport. Le PDG de Moon Capital, lic.Gregorix Polanco, et la présidente de la Jerusalem Foundation, le Dr Laura Ventura, faisaient également partie de cette vision et de cette contribution sociale.

Vingt enfants et/ou jeunes ont bénéficié de cette contribution sociale. C'est admirable de savoir qu'ils seront en mesure de s'aérer l'esprit en faisant de l'exercice avec ce qu'ils aiment. Ce grain de sable est une contribution merveilleuse de la part de Harvest Trading Cap pour ces enfants, et on peut voir la solidarité et la complicité dont a fait preuve Jairo Gonzalez aux côtés des autres entités qu'il a rencontrées pendant son voyage au Salvador.

Il est très important de souligner que Jairo Gonzalez , afin de soutenir la mise en œuvre de l'utilisation des nouvelles technologies financières (FINTECH), a acheté ces skateboards avec des cryptomonnaies dans un magasin local du pays.

