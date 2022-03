20 % de croissance en 2021 pour Mind7 Consulting

Mind7 Consulting annonce une hausse de 20 % de son chiffre d’affaires qui s’élève à 8,5 millions d’euros en 2021 malgré le contexte Covid. Le développement que connaît l’ESN atteste notamment de sa solide expertise sur des projets en matière de transformation des métiers (excellence opérationnelle, agilité, green IT), de modernisation des applications (architectures réactives, SI événementiel, temps réel) et de valorisation des données (PLM Analytics, API Management, aide à la décision).

Ces caractéristiques ont permis à Mind7 Consulting de se distinguer en proposant des prestations de service de grande qualité à de nombreux grands comptes et ETI. 2021 a été marquée par l’évolution de l’offre de l’ESN, le recrutement de 25 nouveaux talents dans tous ses départements et de nombreux projets dans les secteurs de la banque, l'assurance, la distribution ou encore l'aéronautique. Mind7 Consulting bénéficie également du soutien et la fidélité de ses clients historiques.

Andrea Zerial et Stéphane Hugot, Directeurs associés de Mind7 Consulting « Nous sommes fiers d’avoir une nouvelle fois réalisé une forte croissance et d’avoir bâti un modèle de développement pérenne en concevant des offres reposant sur des technologies éprouvées et des services de consulting et d’intégration de qualité. L’approche agile et industrielle de nos équipes nous a permis de mener à bien des projets de grande envergure et d’accompagner efficacement nos clients dans leur transformation numérique en France comme à l’international. »