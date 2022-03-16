全球网红营销公司IZEA宣布进入中国市场

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佛罗里达州奥兰多, March 15, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- IZEA Worldwide, Inc (NASDAQ: IZEA) 是为世界知名品牌提供全球网红营销技术、数据和服务的头部供应商，这家公司今天宣布已进入中国市场，并为希望触达全球尤其是北美用户的公司提供网红营销全案服务。



IZEA中国区的业务将由业界资深高管严志夫领导。加入IZEA前，严志夫曾在游戏、市场营销和技术等领域担任高级职位，履职过的公司包括阿里巴巴集团、畅游，以及最近在世界最大的度假租赁搜寻引擎HomeToGo担任中国区总经理。作为今年较早前宣布的由Ross Yellowlees领导的IZEA新兴市场战略计划的一部分，严志夫会善用其经验，进一步帮助公司拓展国际版图。

“我们看到与中国公司合作的大量机会，这些中国公司渴望接触美国和全球的消费者，” IZEA的创办人兼首席执行官Ted Murphy说。“网红营销已证实在提高品牌知名度和推动销量方面极为有效，而最大的中国品牌正在积极投资这一领域。我们会将经验、技术和贴心服务带到中国市场，并在当地建立代表处。“

IZEA在中国的扩展为公司的持续增长提供新平台。抖音的母公司字节跳动等中国公司在美国取得巨大成功。报告显示，在 2021 年，亚马逊 75% 的新卖家来自中国，让现在成为 IZEA 进入市场的绝佳时机。在中国聘请本土员工让 IZEA能以当地语言、文化和时区与中国公司合作，并善用 IZEA 现有的基础设施。

如果您是对全球网红营销感兴趣的中国公司，请访问 cn.izea.com。

关于 IZEA Worldwide, Inc.

IZEA Worldwide, Inc. (“IZEA”) 是提供软件和专业服务的市场营销技术公司，让品 牌能与当今所有顶尖的网红和内容创作者合作和进行交易。该公司是不断增长的创造者 经济中的佼佼者，让个人能将其内容、创意和影响力转换为财富。IZEA 在 2006 年推出 该行业有史以来第一个网红营销平台，并自此促进线上卖家和卖家之间近 400 万宗交 易。首屈一指的品牌和机构与 IZEA 合作，以提高数字参与度、让品牌声音更多样化、 扩大内容制作规模，并推动可观的投资回报。

安全港声明

本新闻稿中不基于历史事实的所有陈述均为”前瞻性陈述“，旨在符合 1995 年《私人 证券诉讼改革法案》 (Private Securities Litigation Reform Act)的安全港规定中 确立的条件。前瞻性陈述基于某些预测，并描述未来的计划、战略和期望。前瞻性陈述 通常可以透过使用前瞻性字词识别，例如”可能“、”将会“、”或会“、”应“、” 预期“、“预计”、“希望”、“估计”、“预期”、“相信”、“打算”、“有机 会”、“项目”、“计划”、“寻求”、“战略”或“未来”，或这些字词的反义词， 或意思相似的其他字词或表达方式。前瞻性陈述的例子包括但不限于，我们就 IZEA 增 加收入和预约的能力、增长或维持客户关系，以及关于 IZEA 业务战略的预期所作出的 陈述。前瞻性陈述涉及固有风险和不确定性，这些情况可能导致实际结果与前瞻性陈述 中说明的结果存在重大差异，原因包括但不限于以下各种因素:IZEA 运营的内容和社交 赞助领域的竞争情况、无法推广 IZEA 的一个或多个营销市场平台、我们制定有效披露 控制和程序以及内部控制财务报告的能力、我们满足普通股在纳斯达克资本市场 (Nasdaq Capital Market)持续上市要求的能力、经济状况发展不如预期有利，以及在 IZEA 向美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)提交的定期报告 中描述的其他风险和不确定性。本新闻稿中的前瞻性陈述仅在本新闻稿发布之日生效， 除非法律另有要求，否则 IZEA 不承担更新任何此类前瞻性陈述，以反映实际结果或预 期变更的义务。

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