Muudatused Inbanki juhatuses

AS-i Inbank nõukogu valis 14. märtsil 2022 panga juhatusse Ivar Kurvitsa, kelle volitused algavad 16. märtsil 2022. Nõukogu kutsus juhatusest tagasi senised juhatuse liikmed Benas Pavlauskase, Piret Pauluse ja Jaanus Kõusaare, kelle volitused lõppesid 15. märtsil 2022.

Ivar Kurvits liitub juhatusega Inbanki personali- ja õigusüksuse juhi ametikohalt, kus ta on töötanud alates 2016. aastast. Aastatel 2010–2015 töötas ta Eesti Energia õigusteenistuse juhina ning aastatel 2005–2009 advokaadina Soraineni advokaadibüroos. Ivar Kurvitsale kuulub 63 704 Inbanki aktsiat. Juhatuse liikmena hakkab Ivar Kurvits vastutama Inbanki tugiüksuste juhtimise eest.

Piret Paulus läheb 6-kuulisele tööpausile (sabbatical) kuni 15. oktoobrini 2022.



Inbanki viieliikmelisse juhatusse kuuluvad veel juhatuse esimees Priit Põldoja, finantsjuht Marko Varik, Baltikumi äriüksuse juht Margus Kastein ning Kesk- ja Ida-Euroopa äriüksuse juht Maciej Pieczkowski.

Inbank on tarbimisfinantseerimisele keskendunud digitaalne pank, mis tegutseb Balti riikides, Poolas ja Tšehhis ning kaasab hoiuseid ka Saksamaal, Austrias, Hollandis ja Soomes. Inbankil on enam kui 4600 aktiivset koostööpartnerit ja 804 000 aktiivset kliendilepingut. Inbanki võlakirjad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas.

Lisainfo:

Merit Arva

Inbank AS

kommunikatsioonijuht

merit.arva@inbank.ee

+372 553 3550