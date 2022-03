English Finnish

ROBIT OYJ PÖRSSITIEDOTE 16.3.2022 KLO 10.00

VILLE PELTONEN ON NIMITETTY ROBIT OYJ:N INTERIM CFO: KSI 16.3.2022 LUKIEN

Ville Peltonen on nimitetty Robit Oyj:n Interim CFO:ksi. Hän aloitti yhtiössä Group controller -tittelillä tammikuussa 2020 vastaten muun muassa yhtiön taloushallinnosta ja Robitin konsernin raportoinnista.

Nykyinen tehtävä vapautui, kun yhtiön aikaisempi CFO Arto Halonen nimitettiin yhtiön toimitusjohtajaksi 15.3.2022 alkaen.

Ville Peltonen toimii tästä päivästä lukien myös yhtiön johtoryhmän jäsenenä.

”On mukava saada Ville edelleen läheiseksi työpariksi. Ville on täsmällinen ja osaava taloushallinnon osaaja”, toteaa Arto Halonen.





ROBIT OYJ

Arto Halonen





Lisätietoja:

Arto Halonen, toimitusjohtaja

+358 40 028 0717

arto.halonen@robitgroup.com





Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.robitgroup.com