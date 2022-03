English Finnish

Panostaja Oyj Suurimmat osakkeenomistajat, liputusilmoitus 16.3.2022 klo 10.00

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen liputusilmoitus

Panostaja Oyj on 15.3.2022 vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Treindex Oy:n ja sen määräysvallassa olevan Oy Koskenkorva Ab:n omistus on 15.3.2022 yhteensä ylittänyt kaksikymmentä (20) prosenttia. Liputusvelvollisuus on syntynyt Treindex Oy:n hankittua määräysvallan Oy Koskenkorva Ab:ssa.

Liikkeeseenlaskijan nimi ja y-tunnus: Panostaja Oyj, Y-tunnus 0585148-8

Liputusvelvollisen nimi: Treindex Oy

Liputusilmoituksen peruste: Osakkeiden hankinta

Liputusvelvollisen osuus:

Treindex Oy % osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Yhteenlaskettu % -osuus Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 23,99 % 0 23,99 % 53.333.110 Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) 13,74 % 0 13,74 %



Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen. Osakkeet ja äänet:



Osakesarja / osakelaji

ISIN-koodi Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus PNA1V FI0009800379 Suora

(AML 9:5) Välillinen

(AML 9:6 ja 9:7) Suora

(AML 9:5) Välillinen

(AML 9:6 ja 9:7) 7.326.200 5.469.798 13,74 % 10,26 % YHTEENSÄ 12.795.998 23,99 %

Panostaja Oyj

Tapio Tommila

Toimitusjohtaja

Lisätietoja: Tapio Tommila 040 527 6311