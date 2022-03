English Finnish





QPR SOFTWARE OYJ PÖRSSITIEDOTE 16.3.2022 KLO 11





QPR Softwaren vuosikertomus 2021, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportti on julkaistu

QPR on julkaissut vuoden 2021 vuosikertomuksen englannin- ja suomenkielisenä yhtiön kotisivuilla osoitteissa www.qpr.com ja www.qpr.fi (Sijoittajat-osion kohdassa Vuosikertomus). Vuosikertomus sisältää yhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2021. Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2021 on julkaistu myös European Single Electronic Format (ESEF) -raportointivaatimusten mukaisena XHTML-tiedostona. ESEF-vaatimusten mukaisesti konsernitilinpäätöksen päälaskelmat on merkitty XBRL-merkinnöillä.

QPR on julkaissut myös yhtiön selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportin vuodelta 2021. Palkitsemisraportti esittelee hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemista vuonna 2021. Raportti esitellään vuoden 2022 varsinaisessa yhtiökokouksessa 6.4.2022. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportti ovat yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.qpr.fi (Sijoittajat-osion kohdassa Varsinainen yhtiökokous).

Vuosikertomus, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportti ovat ladattavissa yhtiön verkkosivuilta englannin- ja suomenkielisinä PDF-tiedostoina, ja ne ovat myös tämän tiedotteen liitteenä.

Vuosikertomuksen 2021 paperiversio sekä englanniksi että suomeksi ovat saatavilla pyynnöstä QPR:n pääkonttorista osoitteesta Huopalahdentie 24, 00350 Helsinki (Ota yhteyttä: Sanna Salo: sanna.salo@qpr.com)





Lisätietoja:

QPR SOFTWARE OYJ

Jussi Vasama

Toimitusjohtaja

Puh. +358 50 380 9893





QPR Software Oyj (Nasdaq Helsinki) tarjoaa asiantuntijapalveluja ja ratkaisuja toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen, sekä muutoshankkeiden ja operatiivisen toiminnan tukemiseen. Näiden tueksi QPR Software toimittaa yli 50 maassa strategian toimeenpanon, tulos- ja prosessijohtamisen, prosessianalyysin sekä kokonaisarkkitehtuurin ratkaisuja tukevia ohjelmistoja.

Dare to improve. www.qpr.fi



JAKELU

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.qpr.fi



Liitteet